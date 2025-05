Co nejdříve vyberte minimálně 12 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vaší zahrady – i mobilem lze fotit naležato – které dokumentují unikátní krásu a výjimečnost právě té vaší zahrady a vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do 2. 7. 2025.

Podělte se s ostatními o příběh místa, které vám dělá radost, nebojte se přidat zajímavé detaily, postřehy, případně i praktické rady. Těšíme se na ně v redakci a spolu s námi i Ferdinand Leffler, Jana Pyšková a Přemysl Krejčiřík, kteří nám pomohou s výběrem těch, jež si zaslouží ocenění.