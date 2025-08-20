Rok řešili zeleň nad hlavou, aby střechu budoucího bydlení vrátili přírodě

Martina Čermáková
Na Českobudějovicku zatím v živou zahradu proměnili jenom střechu nového nedokončeného domu, jinak je příběh jejich zahrady – i domu – na samém počátku. Nicméně střecha domu, který uvnitř teprve čeká na dokončení a ještě se načeká, už se po roce snažení pěkně zelená a je plná života.
Zelená střecha nového, ještě nedokončeného domu, je vidět i z ulice.

Zelená střecha nového, ještě nedokončeného domu, je vidět i z ulice.

Zelená střecha s výhledem do krajiny
Loni založená a letos už jen dosázená zelená střecha už se pěkně zapojuje.
Skladbu rostlin si Lucie s manželem vybrali sami.
Už to tu pěkně kvete a láká hmyz.
„Po odchodu dětí z domova jsme se s manželem rozhodli postavit menší přízemní dům o velikosti cca 100 m2, který bude naším útočištěm pro druhou polovinu života. Protože nás čas netlačí, stavíme sami, krok za krokem, a stejně tak budujeme postupně i naši zahradu,“ přibližuje čtenářka Lucie z jižních Čech počátky postupně se odvíjejícího příběhu nového bydlení ruku v ruce se zelení pro soutěž Nejkrásnější zahrada.

Právě zahrada je pro ně totiž prioritou, proto by se chtěli přestěhovat až do hotové zahrady plné života. „Zelenou střechu jsme si vysnili dávno – jako způsob, jak spojit přírodu s domovem. Zároveň jsme přírodě chtěli vrátit prostor, který jsme jí stavbou domu ‚sebrali‘,“ vysvětluje čtenářka, proč se hned po dokončení střechy loni v červnu rozhodli, že nebudou na nic čekat a pustili se do výsadby i péče o střešní zeleň.

Nová střecha se po roce od výsadby pěkně zapojuje

Zelená střecha nového, ještě nedokončeného domu, je vidět i z ulice.
Zelená střecha s výhledem do krajiny
Loni založená a letos už jen dosázená zelená střecha už se pěkně zapojuje.
Skladbu rostlin si Lucie s manželem vybrali sami.
Začátky nebyly jednoduché, už proto, že první měsíc po výsadbě bylo potřeba střechu každý den zalévat. Dnes už je prý střešní zahrada prakticky soběstačná a zálivku vyžaduje jen minimálně, manželé pouze jednou týdně odstraňují náletový plevel.

Do čeho se na takové zelené střeše rostlinky sází? „Základem se stal lávový substrát – lehký, porézní materiál, který dobře drží vodu, ale zároveň se nepřemáčí. Ten je navezený do průměrné výšky 14 cm. Nechtěli jsme jít cestou koupě rozchodníkového koberce, a tak jsme sami pečlivě vybírali rostliny. Převládají netřesky a nejrůznější druhy rozchodníků, které postupně vykvétají během celého léta,“ píše Lucie.

Dnes naposled můžete přihlásit do soutěže i svou krásnou zahradu

Pro pestrost a zajímavou výškovou skladbu přidali také mělce kořenící trvalky, jako je mateřídouška, tymián, trávnička přímořská, kohoutek věncový, malé karafiáty, lomikámen, kosmatce, obrubové kosatce, rožec či rozchodníkovec. Letos Lucie s manželem dosázeli ještě malé narcisy, náprstníky a řebříčky.

„Celý proces je pro nás velkou radostí a inspirací – pozorovat, jak se na střeše rodí nový ekosystém plný života, který obohacuje nejen nás, ale i okolí a kolemjdoucí,“ popisuje čtenářka, jak je už teď budování jejich budoucí zahrady těší, a to jsou zatím jenom u střechy, která je ovšem – zcela netypicky – pěkně vidět i z ulice. Jak je to možné?

„Přáli jsme si, aby náš dům zapadl do krajiny – proto jsme ho při stavbě zapustili do svahu a díky tomu dnes tvoří zelená střecha viditelnou součást okolní scenérie. Lidé se často zastaví, podívají se a usmějí. A to je pro nás ta nejhezčí zpětná vazba,“ uzavírá čtenářka. Tak ať se i dál daří.

