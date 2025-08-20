„Po odchodu dětí z domova jsme se s manželem rozhodli postavit menší přízemní dům o velikosti cca 100 m2, který bude naším útočištěm pro druhou polovinu života. Protože nás čas netlačí, stavíme sami, krok za krokem, a stejně tak budujeme postupně i naši zahradu,“ přibližuje čtenářka Lucie z jižních Čech počátky postupně se odvíjejícího příběhu nového bydlení ruku v ruce se zelení pro soutěž Nejkrásnější zahrada.
Právě zahrada je pro ně totiž prioritou, proto by se chtěli přestěhovat až do hotové zahrady plné života. „Zelenou střechu jsme si vysnili dávno – jako způsob, jak spojit přírodu s domovem. Zároveň jsme přírodě chtěli vrátit prostor, který jsme jí stavbou domu ‚sebrali‘,“ vysvětluje čtenářka, proč se hned po dokončení střechy loni v červnu rozhodli, že nebudou na nic čekat a pustili se do výsadby i péče o střešní zeleň.
Nová střecha se po roce od výsadby pěkně zapojuje
Začátky nebyly jednoduché, už proto, že první měsíc po výsadbě bylo potřeba střechu každý den zalévat. Dnes už je prý střešní zahrada prakticky soběstačná a zálivku vyžaduje jen minimálně, manželé pouze jednou týdně odstraňují náletový plevel.
Do čeho se na takové zelené střeše rostlinky sází? „Základem se stal lávový substrát – lehký, porézní materiál, který dobře drží vodu, ale zároveň se nepřemáčí. Ten je navezený do průměrné výšky 14 cm. Nechtěli jsme jít cestou koupě rozchodníkového koberce, a tak jsme sami pečlivě vybírali rostliny. Převládají netřesky a nejrůznější druhy rozchodníků, které postupně vykvétají během celého léta,“ píše Lucie.
Dnes naposled můžete přihlásit do soutěže i svou krásnou zahradu
Pokud se také chcete pochlubit svou zahradou a zasoutěžit si, nafoťte ji, sepište její příběh a vše pošlete ještě dnes do půlnoci do 2. kola letošní soutěže Nejkrásnější zahrada. Soutěžní anketa, v níž budou čtenáři vybírat ty nejkrásnější zahrady, poběží od 27. srpna do 3. září (viz pravidla soutěže).
Pro pestrost a zajímavou výškovou skladbu přidali také mělce kořenící trvalky, jako je mateřídouška, tymián, trávnička přímořská, kohoutek věncový, malé karafiáty, lomikámen, kosmatce, obrubové kosatce, rožec či rozchodníkovec. Letos Lucie s manželem dosázeli ještě malé narcisy, náprstníky a řebříčky.
„Celý proces je pro nás velkou radostí a inspirací – pozorovat, jak se na střeše rodí nový ekosystém plný života, který obohacuje nejen nás, ale i okolí a kolemjdoucí,“ popisuje čtenářka, jak je už teď budování jejich budoucí zahrady těší, a to jsou zatím jenom u střechy, která je ovšem – zcela netypicky – pěkně vidět i z ulice. Jak je to možné?
„Přáli jsme si, aby náš dům zapadl do krajiny – proto jsme ho při stavbě zapustili do svahu a díky tomu dnes tvoří zelená střecha viditelnou součást okolní scenérie. Lidé se často zastaví, podívají se a usmějí. A to je pro nás ta nejhezčí zpětná vazba,“ uzavírá čtenářka. Tak ať se i dál daří.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2025
Soutěž je dvoukolová, v každém kole vyhrává pět čtenářů. Ceny od značky Fieldmann jsou v obou kolech stejné.
1. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 394 Kč
2. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 075 Kč
3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 044 Kč
4. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 335 Kč
5. místo: Sada na grilování v hodnotě 10 097 Kč
|
Střešní divočinu buduje 20 let. Dnes sklízí ovoce a sousedům chladí okolí