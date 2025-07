„S výstavbou zahrady jsem začal před cca 25 lety, ale v posledních 3 letech jsem provedl několik zásadních změn: jiný povrch kolem bazénu, s tím související odklonění chodníku a výsadbu trvalek, a vykácení zhruba 15 tújí přímo u bazénu,“ popisují čtenář Jan a jeho žena Petra příběh své zahrady, kterou přihlásili do 2. kola soutěže Nejkrásnější zahrada (ceny, o které se hraje, najdete v komerčním rámečku níže).

Dále čtenář v posledních pár sezonách vystavěl nové cihlové sloupky a dřevěné zábrany, vykácel dalších 40 tújí a nahradil je cihlovou zídkou, dřevníkem a novým trvalkovým záhonem. Pustil se i do výstavby dlažby pod grilem, vyzdil odkládací desky venkovního „baru“, cihlová podezdívka pod skleníkem je také jeho práce. A zahradě to sluší.

„Nejsem úplně zručný, ale – jako bývalý iron man, nyní již jen cyklista – docela urputný. A vzhledem k tomu, jak se špatně shánějí řemeslníci, tak jsem si některé práce musel udělat sám. Třeba výstavba cihlových sloupků – pak jsem před ně rychle vysadil růže, podezdívku pod skleníkem, betonový povrch a dlažbu pod grilem,“ popisuje pan Honza, jak se díky nedostatku řemeslníků naučil spoustu užitečných věcí.

Rovnou se také přiznává k jedné vášni: „Jsem posedlý starými cihlami, přičemž cihly se mi podařilo vždy sehnat z vesnice. A mám radost, že cihly vypálené někdy v padesátých letech, jsou stále užitečné na naší zahradě.“ A protože nejen cihlou je živa zahrada, došlo i na výsadbu.

Pan Jan a jeho žena Petra mají rádi růže, takže jich mají na zahradě asi dvacet. Dále deset muchovníků a stejný počet aronií, červený i černý rybíz, moruši, maliny i ostružiny. „To vše, spolu s hlohy, okrasnými jabloněmi, jabloněmi, hruškou, švestkou, meruňkami a jeřáby tvoří jakýsi venkovský ráz zahrady,“ popisují.

To vše se snaží zkombinovat s trvalkovými záhony, kterým dominují okrasné trávy, třapatky či šalvěje. „Obdivuji Johna Brookse, jeho kniha ‚Moderní malé zahrady‘ je pro mne velkou inspirací – například viz dekorační okno pod schody ve fotogalerii. Proto zahradu lehounce stylizujeme do anglického stylu,“ vysvětluje čtenář s tím, že hlavně chtějí, aby zahrada měla příjemnou atmosféru a vyzařovala z ní pohoda.

Momentálně prý má pocit, že je na konci stavební etapy a řeší spíš už jen detaily. „Pokusil jsem se propojit terasu, altán a hospodářskou budovu se saunou a letní kuchyní nátěrem okapů krémově bílou barvou. A čekají mne ještě treláže na růže a pár dalších maličkostí,“ vypočítává.

Spíše by se prý však chtěli se ženou teď víc věnovat květinám a zelenině, zatím pěstují aspoň rajčata, okurky, papriky, dýně a cukety. „S manželkou se také těšíme na vnoučata, jejichž potřebám zahradu velmi rádi přizpůsobíme,“ nastiňuje plány do budoucna čtenář Jan. S tím, že zatím běhá po zahradě alespoň fenka Maggie.