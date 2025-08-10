Ale nepřebíhejme, příběh vzniku Simoniny zahrady by bylo škoda přeskočit. „Vše to začalo v roce 2019, kdy jsem tehdy ještě jako sama holka našla pozemek velký zhruba tisíc čtverečních metrů, a začala si tak plnit svůj sen. Jako první na pozemek vstoupil bagrista a už tu zůstal. Stal se mým partnerem, a tak jsme od začátku dělali vše spolu,“ popsala v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.
S dovětkem, že oba jsou tzv. „pracanti na ruce“, a tak to šlo snadno. „Ještě když byl rozestavěný dům, já už pěstovala zeleninu a při stavbě jsme tu tak měli stále co zakousnout. I když jsem vyrostla na baráčku se zahradou, je to má první vlastní zahrada, teprve jsem se tu začala péči o ni učit. Dělala jsem vše podle svého pocitu a radosti, věčně s hudbou v uších, do všeho jsem dávala sebe a lásku,“ vypráví Simona.
Zelený ráj s koupacím sudem a letním kinem
Teď má své oblíbené zahradnictví, kde už ji zná každý. „Jako první přišla na pozemek vzrostlejší slivoň třešňová neboli myrobalán, zasadili jsme ji doprostřed zahrady, a stala se tak středobodem všeho. Od ní jsem začala plánovat a sázet dál, vymýšlela jsem různé kombinace rostlin, stromů a keřů, různá místa a zákoutí. Inspiruji se venku v přírodě kolem, v lesích, na lukách, v časopisech, čtu cedulky na rostlinách v zahradnictví, ale nejvíc si tedy sama nějak tvořím v hlavě,“ popisuje svůj osobitý způsob Simona.
Naučila se také dělat se dřevem a různé prvky do své zahrady začala vyrábět i sama. „Zástěny, přístřešky, pergoly, lavičky, psí boudu se zelenou střechou, kompostéry, krmítka... A vrcholem byla opravdu obří houpačka pro nás dva,“ vypočítává nadšeně smělá tvůrkyně.
Skromně přitom podotýká, že na pozemku samozřejmě byly i těžší práce. „A jelikož je zde všude navážka, každá rostlina, strom, keř pro mě byly vážně ‚makačka‘. Jsou jich tu tisíce. Nebo kolik jsem tu zakopala dlaždic na cestičky! Ale stálo to za to, protože nyní tu máme tolik míst, kde můžeme relaxovat.“
Neustále jsou totiž s partnerem venku. „Ať je jaro, léto, podzim nebo zima. Zahrada se stala naším domovem a není nic lepšího, než si zatopit v dřevěném sudu, nalít červené víno a pustit si za tmy venku film na plátně. A ta rána s kávou na terase při východu slunce. Ranní cvičení a meditace na dřevěné podlaze, odpolední relax po práci...“ vypočítává čtenářka, co všechno jim teď umožňuje zažívat jejich vypiplaná zahrada.
A je podle ní téměř nepopsatelné, jaké to je, si nyní konečně sednout mezi tu zeleň a je tak pozorovat život. „A že tu toho života opravdu je. Miluju vařit snídani i večeři venku. Vyhřívat se na sluníčku, nebo naopak si lehnout do stínu, když slunko hodně pálí. Pozorovat psa, jak se ukrývá v travinách a trvalkách před horkem a v zimě, jak tu hrabe sníh,“ nenechá vás Simona na pochybách, že by si zahradu neužívala i v zimě.
Letos na jaře čtenářka postavila skleník a je nadšená i z něj: „Takových cherry rajčat a všeho, nádhera. Je tedy fakt, že partner o mě vždy říká – ta zasadí i hrábě a budou jí kvést. Ale jednoduše řečeno, když člověk do toho dává lásku, jde to samo, a ta zahrada se vám vždy odvděčí. Poslední náš projekt byl přístřešek na auta, ten ještě musíme dotáhnout,“ nesnaží se ani naznačovat, že by vše považovala za hotové.
A není si jistá, zda jde ty pocity a zážitky vůbec předat. „Nejde to tu jen vyfotit. Je třeba se tu projít, kouknout na detaily, dotknout se rostlin a kmenů stromů – jako například našich obřích, pěkně rostoucích platánků. Vše se tak krásně zapojuje a je vážně radost, že se začíná plnit můj plán z tužky v realitu. Každé místo tu má svůj účel, z každého úhlu je to jiné...“
A s tím relaxováním ji prý také nelze brát moc vážně. „Píšu o relaxu, a já vydržím ‚sedět nebo ležet‘ ani ne 5 minut a jdu se zase hrabat v hlíně nebo něco vyrábět. Ale věřím, že takto to má každá zahradnička.“ Zda je její zahrada ukázková, ji netrápí. „Vím, že naše zahrada není úplně výherní a není jak podle časopisu, ale žije se v ní, a to je pro nás nejvíc,“ uzavírá s přáním krásného dnes pro všechny čtenářka „Síma“, již najdete na snímku na konci fotogalerie ještě na téměř prázdném pozemku.
