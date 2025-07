„Začali jsme vizí – prošli jsme kurzem Žijte ve své zahradě, který nám pomohl dát našim představám tvar. Plány jsme měli na papíře, ale skutečný život do nich vnesly naše ruce, energie a chuť tvořit,“ popsala v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada čtenářka Lenka ze Znojemska.

Zahradu si pomyslně rozdělili jako dům – na pokoje pod širým nebem. „V jednom praská oheň a večery voní dřevem. V jiném začíná den s kávou v ruce a pohledem do zeleně. Na terase pro změnu vítáme přátele, sdílíme jídlo, smích i letní večery. A když slunce klesá, usedáme mezi trvalky a v tichu pozorujeme poslední sluneční paprsky,“ popisuje spolutvořitelka.

Dodává, že to zdaleka nepřináší radost jen dospělým: „Naše děti tu tráví spoustu času – běhají bosé po trávě, staví bunkry z klacků, ochutnávají jahody přímo ze záhonu. Jejich smích zní zahradou den co den, a není výjimkou, že se k nim přidají i další děti z ulice. Zahrada je pro ně hřištěm, dobrodružstvím i útočištěm. A pro nás je to nejhezčí důkaz, že tohle místo opravdu žije. A i když se tu pořád něco děje, dokážeme tu být přítomní.“

Příběh rodinné zahrady čtenářky Lenky jsme zařadili do 2. kola soutěže, v 1. kole se právě hlasuje. I vy můžete pomoci vybrat vítěze a vyhrát knihu.

Do zahrady se prý rodina vrací den co den, a to s chutí, se zájmem a s radostí. „Sledujeme, jak rostou rostliny a stromy, jak se mění světlo, počasí i její potřeby – a jaká na nás tedy zrovna čeká práce, kterou zahrada prostě přináší. A všechno tu má svůj čas,“ popisuje paní Lenka. Například rodinu velmi těší, když se záhony začnou plnit barvami plodů, vůní bylinek – je to radost z vlastní úrody.

Navíc tady nezůstalo jen u rostlin. „Život v zahradě ještě víc oživují i naše slepice – nejenže pomáhají s bioodpadem, ale každé ráno nás odmění čerstvými vajíčky. Jsou součástí celku, který dává smysl a radost,“ prozrazuje čtenářka, jejíž fotografie jsou důkazem, že i místo určené slepičkám může do zahrady pěkně zapadnout a vypadat dobře.

Teď rodina paní Lenky dává tvar poslední, zatím nedokončené části – zapuštěnému bazénku, který v létě osvěží a v zimě doplní saunový rituál v zahradním domku. Tedy jejich soukromý prostor pro tělo i duši, a to pro každé roční období.

„Naše zahrada není dokonalá, ale je naše. Každý kámen, každý keř, každý kout jsme tvořili s láskou. Je to důkaz, že i s vlastním plánem v ruce a bez realizační firmy lze vytvořit místo, které má duši. A které roste s námi,“ je čtenářka přesvědčena, že když se opravdu chce, jde to.