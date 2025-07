„Nicméně zároveň byla zahrada – velká zhruba 1 200 metrů čtverečních – delší dobu neudržovaná a dost zarostlá, takže vlastně taková městská džungle,“ popisuje čtenářka Petra rodinný zelený poklad, který přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2025.

Prvních pár let dávala rodina peníze spíš do rekonstrukce domu, na zahradu si museli počkat. „Měli jsme tak ale dostatek času si vše dobře promyslet a před třemi lety jsme se do toho svépomocí pustili,“ konstatuje čtenářka, že vše má své pro a proti.

A přiznává, že velkým pomocníkem jim byl při plánování zahrady kurz Žijte ve své zahradě, z něhož načerpali spoustu informací. A dnes už jim zahrada dělá obrovskou radost.

„Bylo ale potřeba si uvědomit, že svépomocí se nedá udělat celá zahrada naráz, ale postupně. A rozhodnout se, jakým směrem půjdeme,“ popisuje čtenářka Petra, že rozhodně nebylo vše hotové hned. „Vzhledem k tomu, že dům už na pozemku stál – a zahrada už byla také nějak udělaná – museli jsme se poprat i s tím, co zachováme, a co naopak dáme pryč.“

Nicméně se snaží z některých nedostatků či překážek udělat přednost. „To nás moc baví, a týká se to například vyvýšené terasy u domu. Je to takový střed naší zahrady, kde trávíme většinu času a máme přehled o celé zahradě,“ uvádí příklad, jak z nevýhody udělali prostě přednost.

A tak si jdou krok za krokem ke své vysněné zahradě. „A i když máme hotovou zatím zhruba jen polovinu, už teď má pro nás zahrada takové kouzlo, že se do ní pokaždé rádi vracíme,“ popisuje Petra s tím, že v každém ročním období nabízí něco jiného.

„Ať už jsou to letní měsíce plné motýlů, včel, čmeláků, i nočních výletů ježků. Na podzim a v zimě přehlídka ptáků, barev, struktur malovaných jinovatkou či mráz, který také vyčaruje neskutečnou podívanou. Je toho zkrátka mnoho. Po nás důvod jít a opravdu v té naší zahradě žít. Anebo aspoň sledovat, jak to žije v ní,“ konstatuje spokojená majitelka zahrady.

Pohled na dřevník Schody na terasu

A co je podle ní na jejich zahradě nejkrásnější? „Jednoznačně západy slunce, kde vyniknou právě ty vzrostlé stromy. A například u ohniště máme občas pocit, že máme kus lesa na vlastní zahradě, a to je prostě k nezaplacení. Obzvlášť v letních měsících,“ přiznává s pokorou.