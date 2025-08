„Pozemek jsme objevili úplnou náhodou při hledání v inzerci. Byla to jen jedna z mnoha nabídek na rozparcelované louce, ale místo nás okouzlilo natolik, že jsme neváhali dlouho. Zahrada je svažitá, orientovaná na jih, a má přibližně 700 m²,“ popsala čtenářka v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada 2025.

Jasný plán, jak by měla jejich zahrada vypadat, a co by od ní chtěli, nejprve vůbec neměli. „Zpočátku jsme do toho šli s nadšením, ale bez většího plánu. Vysazovalo se, co nám zrovna padlo do oka – žádné hlubší zkoumání, žádné zvažování nároků rostlin. Říkala jsem si, že přece zahradničím už od dětství, tak to zvládnu levou zadní,“ přiznává Nikola.

Vzpomíná, že první měsíce byly naplněné radostí z každé nové rostlinky a květu, který se objevil. Brzy si ale začali oba partneři uvědomovat, že jako celek to dohromady tak nějak vůbec neladí. „Zahrada byla sice zelená a kvetoucí, ale moc nás to tam netáhlo,“ konstatuje zpětně.

Proto se začala více zajímat o tvorbu zahrad. „Sbírala jsem inspiraci z televizních pořadů, článků na internetu, sociálních sítí. A zároveň jsme si začali uvědomovat, jak se mění naše potřeby. Chtěli jsme, aby zahrada nebyla nejen tzv. okrasná, ale i praktická. A hlavně a především – příjemná na trávení volného času,“ popisuje Nikola to správné nakopnutí.

A tak se tedy s partnerem pustili do velké přeměny. „Vybudovali jsme letní kuchyň, která nám slouží celé léto, a domeček na nářadí, aby vše mělo své místo. Poté vzniklo i jezírko s potůčkem, které krásně oživilo prostředí. Nízké záhonky jsme nahradili vyvýšenými, přibyl nový kompostér a celá zahrada začala konečně dostávat tvář,“ vypočítává, jak se rozjeli a co všechno společně vybudovali.

Respektive upřesňuje dělbu práce. „Já jsem vždycky vymýšlela a navrhovala, přítel zase vše zručně realizoval – a musím říct, že výsledek byl pokaždé lepší, než jsem si představovala,“ konstatuje spokojeně.

Domeček na nářadí a zastřešená kuchyně Zahradní sprcha, nejnovější projekt

Dnes je jedním z jejich nejoblíbenějších míst tzv. relax zóna, tedy koutek v dolní části zahrady, který je částečně zapuštěný do terénu. „Zavěšená houpací síť, ticho a klid... Ideální místo na schování se před světem,“ popisuje čtenářka, jak se i na ploše 700 metrů dá vybudovat opravdová soukromá oáza i s jezírkem, která je jen a jen vaše.

Poslední společným dokončeným projektem je jednoduchá zahradní sprcha. „Jednoduchá, ale naprosto boží. Osvěžení v parných dnech je k nezaplacení,“ libuje si Nikola, že i tento nápad měl smysl a povedl se.

Vyvýšené záhony Oblíbená relax zóna

„A co nás čeká dál? Plánujeme nový trávník, automatické zavlažování a vylepšení jezírka. Přítele uklidňuji, že to bude ´už asi všechno´. Ale upřímně? Znám se. Jakmile se chvíli nic neděje, začnu aspoň přesazovat nějakou květinu, protože mě to zkrátka baví,“ ví Nikola moc dobře, že práce na zahradě nikdy nekončí, i když si nic dalšího nevymyslí. „Zahrada se nám prostě stala společným dílem a milovaným útočištěm – a především, nikdy nekončícím dobrodružstvím,“ uzavírá čtenářka.