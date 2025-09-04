Kouzlo starých časů oslovilo architekty krajináře, Lefflera moderní zahrada

Martina Čermáková
Soutěž   2:00
S koncem prázdnin doběhla do finále i naše letošní Nejkrásnější zahrada, soutěž, kterou je radost sledovat. Čtenářům, kteří se s ostatními podělili o kousek svého soukromí pod širým nebem patří respekt a poděkování. A některým z nich i ocenění, ať už v hlavní soutěži, nebo jako motivace k další péči a zvelebování. Stejně jako v 1. kole jsme i v tom druhém nakonec ocenili 15 zahrad.
Část 1/9
Obrázek není k dispozici

Teď už známe pět vítězů hlavní soutěže ve 2. kole, do něhož opět věnovala ceny v hodnotě 50 tisíc korun společnost Fieldmann. Dalších pět zahrad s potenciálem získá kurzy atelieru Flera a pět zahrad vybraných redakcí knížky z nakladatelství Smart Press. Deset vylosovaných z řad hlasujících v soutěžní anketě pak získá knihy z Flery. A kdo tedy vyhrál?

Všechny letošní příspěvky do soutěže najdete ZDE

S výběrem tří zahrad v obou kolech nám letos pomáhli doborníci na slovo vzatí – krajinářští architekti Jana Pyšková a Přemysl Krejčiřík, a zahradní designér Ferdinand Leffler. I jim patří velké díky za spolupráci na projektu, v němž se v obou kolech sešlo 47 zahrad a nebylo snadné se jimi probrat.

S hodnocením zahrad pomohly špičky z oboru

Zahradní designér Ferdinand Leffler vystudoval obor Krajinné plánování v kombinaci se zahradním inženýrstvím na České zemědělské univerzitě. Je zakladatelem ateliéru zahradní architektury Flera, který patří k největším ve střední Evropě a úspěšně realizuje projekty v Evropě i ve světě – v Kanadě, ve Střední Americe nebo na africkém Zanzibaru.

Krajinářská architektka Jana Pyšková pracuje na projektech privátní i veřejné zeleně zejména v Čechách, ale sáhla si i na rovníkový Zanzibar během spolupráce na projektu s atelierem Flera. Zajímá ji udržitelnost, ochrana biodiverzity a k přírodě i lidem přátelská řešení. Neustále se v oboru vzdělává, sleduje trendy a spolupořádá odborné konference a semináře.

Krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík vede spolu se svou ženou Kamilou Ateliér Krejčiříkovi. Oba se jako krajinářští architekti věnují obnově památek – například zámeckých parků nejen u nás, ale i ve Francii, na Slovensku
či v SRN, hlavně objektům chráněným UNESCO (zahrada vily Tugendhat, Kuks
a další). Obnovu památek navíc i učí na fakultě v Lednici.



Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Pohlreich v rámci Ano, šéfe! učil dříče z Liberce skvěle vařit a neprodělat

Ne, že by se Michal Josefovský v kuchyni restaurace, kterou před třemi lety převzal po své mamince, nesnažil vařit podle svého nejlepšího vědomí. Dokonce neměl v podstatě žádné volno a přitom si ani...

Venkovská zahrada a torzo starého sadu vdechly modernímu domu poetickou duši

Na mírně svažitém pozemku s úchvatnými výhledy do krajiny, kde kdysi býval sad, vyrostl moderní dům pro mladou rodinu s dětmi. A ruku v ruce s ním i zahrada, která respektuje venkovský charakter...

Jsem ojetější, hodný ale nebudu, láká Pohlreich k Ano, šéfe! Řekl, na co je alergický

Rozstřel

Na TV Prima startuje další série pořadu Ano, šéfe! Po devíti letech se před kamery vrací Zdeněk Pohlreich. „Změnila se doba a trochu i já. Šéf tedy bude použitější, ojetější, ale že bychom byli na ty...

Známe výherce srpnového klání mazlíčků našich čtenářů, užijte si fotogalerii

Prázdniny jsou za námi a my vás můžeme seznámit s výsledky ankety o nejroztomilejší mazlíčky srpna. Tentokrát soutěžili o kvalitní granule v psí nebo kočičí variantě od společnosti Brit Care. Radost...

Kopřivová semínka jsou zdrojem vitality, podpoří imunitu. Jak je nasbírat

Kopřiva dvoudomá není jen tak obyčejná bylina. Hodně toho umí, a tak si nezaslouží úplně vystrnadit ze zahrady. Na jaře je zdrojem prvních vitaminů a dalších cenných látek, ať už její křehké první...

Kouzlo starých časů oslovilo architekty krajináře, Lefflera moderní zahrada

Soutěž

S koncem prázdnin doběhla do finále i naše letošní Nejkrásnější zahrada, soutěž, kterou je radost sledovat. Čtenářům, kteří se s ostatními podělili o kousek svého soukromí pod širým nebem patří...

4. září 2025

Bizáry evoluce. Poznejte ufona z Asie i žraloka s vystřelovací tlamou

Premium

Člověk by si myslel, že evoluce za skoro čtyři miliardy let, co na Zemi existuje život, trochu dospěje a zmoudří. Ale kdepak! Stále vytváří roztodivné kuriózní tvory, nad jejichž vizáží i schopnostmi...

4. září 2025

Na Znojemsku se objevila myxomatóza. Veterináři radí, jak ochránit domácí králíky

Zarudlé oči, záněty hlavy, apatie. Na Znojemsku se objevila myxomatóza, virové onemocnění, které se pravděpodobně šíří z Rakouska. Jde o agresivní chorobu, která v minulosti téměř vyhubila králíky...

3. září 2025

Kopřivová semínka jsou zdrojem vitality, podpoří imunitu. Jak je nasbírat

Kopřiva dvoudomá není jen tak obyčejná bylina. Hodně toho umí, a tak si nezaslouží úplně vystrnadit ze zahrady. Na jaře je zdrojem prvních vitaminů a dalších cenných látek, ať už její křehké první...

3. září 2025

A pak že jsou kočky líné. Kocour Luis zdolal ikonický závod Three Peaks

Kocour zdolal výzvu Tři vrcholy za 29 hodin, když se svými majiteli šel celou dobu na vodítku. Zdolal nejvyšší hory Anglie, Skotska a Walesu – Scafell Pike, Ben Nevis a Snowdon.

3. září 2025

Vyhrajte v září krmení pro své psy či kočky. Stačí poslat fotku

Máme po prázdninách, ale dokud potrvají pěkné dny, venku se většinou líbí nám i našim mazlíčkům. Fotíte? Stačí mobilem, ideálně na šířku. Pak máte nepochybně celou galerii snímků svého psa, kočky,...

2. září 2025

Je nejvyšší čas na podzimní střih živého plotu. Aby byl zdravý a hustý

Pokud jste se o živý plot postarali už na jaře, nyní na přelomu léta a podzimu nastává ideální čas na další střih. Druhá vlna řezu zajistí, že si plot udrží tvar i hustotu přes celou zimu a na jaře...

2. září 2025

Tygřice v Hluboké přivedla na svět tři koťata, zoo ukázala porod

Ze tří tygřích mláďat se radují v Jihočeské zoologické zahradě Hluboká na Českobudějovicku. Narodila se v polovině srpna. Návštěvníci je zatím neuvidí, ale zoo se s nim pochlubila videem na...

1. září 2025  14:31

Známe výherce srpnového klání mazlíčků našich čtenářů, užijte si fotogalerii

Prázdniny jsou za námi a my vás můžeme seznámit s výsledky ankety o nejroztomilejší mazlíčky srpna. Tentokrát soutěžili o kvalitní granule v psí nebo kočičí variantě od společnosti Brit Care. Radost...

1. srpna 2025,  aktualizováno  1.9 13:16

Venkovská zahrada a torzo starého sadu vdechly modernímu domu poetickou duši

Na mírně svažitém pozemku s úchvatnými výhledy do krajiny, kde kdysi býval sad, vyrostl moderní dům pro mladou rodinu s dětmi. A ruku v ruce s ním i zahrada, která respektuje venkovský charakter...

1. září 2025

ANKETA: Psí jména ovlivňují celebrity. Bude to Billie, Taylor anebo Maxík?

Společnost Guide Dogs zveřejnila své předpovědi ohledně nejoblíbenějších psích jmen ve Velké Británii a seznam 15 nejoblíbenějších přezdívek překypuje inspirací ze světa hudby, televize, filmu a...

31. srpna 2025

Bylinkářství občas vychází z pověr, ne vše přírodní je bezpečné, varuje vědkyně

Premium

Meduňka a levandule na deprese, kozlík lékařský na spánek, tužebník na nachlazení. To nejsou rady baby kořenářky, nýbrž výsledky toho, jak seriózní věda využívá sílu přírodních látek při léčbě...

30. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.