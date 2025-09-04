Teď už známe pět vítězů hlavní soutěže ve 2. kole, do něhož opět věnovala ceny v hodnotě 50 tisíc korun společnost Fieldmann. Dalších pět zahrad s potenciálem získá kurzy atelieru Flera a pět zahrad vybraných redakcí knížky z nakladatelství Smart Press. Deset vylosovaných z řad hlasujících v soutěžní anketě pak získá knihy z Flery. A kdo tedy vyhrál?
S výběrem tří zahrad v obou kolech nám letos pomáhli doborníci na slovo vzatí – krajinářští architekti Jana Pyšková a Přemysl Krejčiřík, a zahradní designér Ferdinand Leffler. I jim patří velké díky za spolupráci na projektu, v němž se v obou kolech sešlo 47 zahrad a nebylo snadné se jimi probrat.
S hodnocením zahrad pomohly špičky z oboru
Zahradní designér Ferdinand Leffler vystudoval obor Krajinné plánování v kombinaci se zahradním inženýrstvím na České zemědělské univerzitě. Je zakladatelem ateliéru zahradní architektury Flera, který patří k největším ve střední Evropě a úspěšně realizuje projekty v Evropě i ve světě – v Kanadě, ve Střední Americe nebo na africkém Zanzibaru.
Krajinářská architektka Jana Pyšková pracuje na projektech privátní i veřejné zeleně zejména v Čechách, ale sáhla si i na rovníkový Zanzibar během spolupráce na projektu s atelierem Flera. Zajímá ji udržitelnost, ochrana biodiverzity a k přírodě i lidem přátelská řešení. Neustále se v oboru vzdělává, sleduje trendy a spolupořádá odborné konference a semináře.
Krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík vede spolu se svou ženou Kamilou Ateliér Krejčiříkovi. Oba se jako krajinářští architekti věnují obnově památek – například zámeckých parků nejen u nás, ale i ve Francii, na Slovensku
či v SRN, hlavně objektům chráněným UNESCO (zahrada vily Tugendhat, Kuks
a další). Obnovu památek navíc i učí na fakultě v Lednici.