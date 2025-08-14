Zahrádka u řadovky v Ostravě, kde mají i květiny v nádobách vlastní terasu

Martina Čermáková
Soutěž
Čtenářka Daniela buduje zahradu u ostravského rodinného domu spolu s manželem. Rádi pak na ní tráví čas i se svým jorkšírem. Zahrádka to není zrovna rozlehlá, má pouhých 270 čtverečních metrů, ale ve městě je to poklad.
Náš zahradní ostrůvek na jaře

Náš zahradní ostrůvek na jaře | foto: Archiv soutěže

První terasa, jen pro květiny
Pohled z první terasy
Náš ostrůvek
Pohled do jednoho rohu, který je oblíbeným místem pro štěkání našeho psa.
18 fotografií

„Naše městská zahrádka je specifická tím, že ji budujeme na boku domu, ne v přímém výhledu z obývacího pokoje, protože tam následuje sráz. To je důvod, proč jsme si vybudovali dvě terasy – jednu pro květiny v nádobách a druhou pro posezení,“ popisuje paní Daniela svou milovanou zahradu pro soutěž Nejkrásnější zahrada.

Tráví na ní společný čas se svým mužem a psem, když je pěkně a mají volno. „Strašně rádi se o svou zahradu staráme a stále něco vymýšlíme, jak ji udělat ještě hezčí. Tato práce na zahradě nás velmi baví a je pro nás relaxací. Hodně si při tom odpočineme a vyčistíme hlavu,“ konstatuje.

Zahrádka o 270 m2 u ostravského řadového domku

Náš zahradní ostrůvek na jaře
První terasa, jen pro květiny
Pohled z první terasy
Náš ostrůvek
18 fotografií

Současně ji mrzí, že nemají velkou zahradu. „Mám pocit, že už nemáme co zlepšovat a že máme vše hotové. Přesto stále něco přesazujeme a měníme. Na co jsme nejvíce pyšní, je náš blahočet čilský, krásné červené javory a katalpa,“ vypočítává své zelené oblíbence čtenářka. S tím, že katalpu, která tu slouží i jako slunečník, už bohužel několikrát zasáhl silný vítr a museli jí pošramocenou korunu upravit řezem.

Svou zahradu můžete do 20. srpna také přihlásit do soutěže!

Nejvíc je ovšem paní Daniela pyšná na kalu, která jim každý rok kvete v předzahrádce, i když ji nechává v zemi i přes zimu. „Kdo jde kolem, vždy nám ji obdivuje, jak krásně kvete,“ píše. Současně ale považuje svou zahradu i za lehce užitkovou, protože pěstují černý a červený rybíz, angrešt, maliny, ostružiny, pečují i o jednu jabloň.

Co se odpočinku týká, vytvořili si na své malé zahradě tři odpočinkové zóny. „Jednoduše proto, abychom viděli svou zahradu i z jiného úhlu, jak je vidět z přiložených fotek. A také je pro nás důležité, co je za plotem – z větší části máme zahradu obklopenou listnatými stromy,“ popisuje čtenářka. „Je to malá zahrada u řadového domku, ale i tak jsme za ni velice rádi. Dělá nám velkou radost a rádi se podělíme aspoň o její snímky.“

Jednu z teras tu nevyužívají jako místo k posezení, má svou specifickou funkci – jsou na ní čistě květiny v nádobách. „Chceme aby nám lahodila oku, když se na ni díváme z obývacího pokoje,“ vysvětluje paní Daniela s tím, že je situována na západní stranu, a přesto se květinám daří.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2025

Soutěž je dvoukolová, v každém kole vyhrává pět čtenářů. Ceny od značky Fieldmann jsou v obou kolech stejné.

1. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 394 Kč
Set obsahuje akumulátorovou sekačku, akumulátorovou strunovou sekačku, zahradní vysavač a fukar, 2x Li-ion akumulátor a Li-ion duální rychlonabíjecí stanici.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 1 cena

2. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 075 Kč
Set obsahuje: benzinovou sekačku, nůž pro benzinovou sekačku, pětilitrový kanystr a odsávačku oleje.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 2 cena

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 044 Kč
Set obsahuje: akumulátorovou mini pilu, akumulátorovou řetězovou pilu, akumulátorové plotové nůžky, 2x Li-ion akumulátor a Li-ion rychlonabíjecí stanici.

komercni ramecek nejkrasnejsi zahrada feldmann 3 misto fix

4. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 335 Kč
Set obsahuje: benzinovou sekačku, nůž k benzinové sekačce, pětilitrový kanystr a odsávačku oleje.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 4 cena

5. místo: Sada na grilování v hodnotě 10 097 Kč
Set obsahuje: plynový gril, grilovací náčiní a obal na gril.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 5 cena
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Pozvala si bagristu a on už zůstal. Zahradní kino sledují z pergoly i sudu

Soutěž

Tolik nadšení a opravdové radosti ze života jako z fotogalerie čtenářky Simony z každé zahrady rozhodně netryská. Musí být neuvěřitelný živel, když se sama pustila do budování vysněného domu se...

Chtěli venkovskou zahradu. Nakonec jim vyšla spíš městská a jsou spokojení

V obci na Pardubicku se o svou plošně pětisetmetrovou zahradu starají paní Zlata, její manžel Miroslav a dva malí rošťáci – devítiletý Matyáš a sedmiletý Dominik. Původně to měla být zahrada...

Firemní zahrada u barokní Oranžérie, kde se obědvá, odpočívá i pracuje

Když se tato zahrada objevila mezi příspěvky loňského ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada (letošní ročník právě probíhá), bylo tak nějak na první pohled jasné, že to není tvorba nějakého zahradního...

Pražskou zahrádku otevřeli pohledům, opečovávaná je z rybářské stoličky

Soutěž

V těsném sousedství přírodní rezervace Mýto u Říčan – což byl původně chráněný přírodní výtvor V Mejtě – má zahradu paní Alena, která ji především posledních pár let má konečně čas vylepšovat podle...

Po službě v nemocnici boří ruce do hlíny a plní si romantické představy

Soutěž

Zahradu u rodinného domu na Českobudějovicku buduje čtvrtým rokem hlavně srdcem a s láskou ke květinám, která prý přišla až s věkem. Díky tomu se pozemek velký cca 450 čtverečních metrů stává místem,...

Zahrádka u řadovky v Ostravě, kde mají i květiny v nádobách vlastní terasu

Soutěž

Čtenářka Daniela buduje zahradu u ostravského rodinného domu spolu s manželem. Rádi pak na ní tráví čas i se svým jorkšírem. Zahrádka to není zrovna rozlehlá, má pouhých 270 čtverečních metrů, ale ve...

14. srpna 2025

Chov včel i pěstování se kvůli klimatu posunou do vyšších poloh, očekává včelař

Premium

Na Klínových boudách v srdci Krkonoš probíhá unikátní pokus s celoročním chovem včel, který má prověřit, jak se včelstva adaptují na změnu klimatu ve vysoké nadmořské výšce. Tento experiment...

14. srpna 2025

Živitelka vstupuje do nové éry. Ukáže automat na brambory i supermoderní kurník

Mezinárodní agrosalon Země živitelka se chystá na svůj 51. ročník, který se uskuteční od 21. do 26. srpna na výstavišti v Českých Budějovicích. Letos nese podtitul Nová éra a zaměří se hlavně na...

13. srpna 2025  14:10

Sklizeň jablek podle odrůd. Přehled ideálních termínů pro trhání

Sklizeň jablek je jedním z nejkrásnějších zážitků podzimu. Pro chuť a dlouhodobé skladování jablek je ale důležité správné určení doby sklizně. Každá odrůda to má jinak.

13. srpna 2025

Po službě v nemocnici boří ruce do hlíny a plní si romantické představy

Soutěž

Zahradu u rodinného domu na Českobudějovicku buduje čtvrtým rokem hlavně srdcem a s láskou ke květinám, která prý přišla až s věkem. Díky tomu se pozemek velký cca 450 čtverečních metrů stává místem,...

13. srpna 2025

Papoušci jsou taneční mistři. Ovládají i 30 jedinečných tanečních pohybů

Pravděpodobně by vás nenapadlo, že papoušci mají více než 30 různých tanečních pohybů ve svém repertoáru. Nový výzkum odhalil složitost a rozmanitost tanečních schopností těchto ptáků, které zahrnují...

13. srpna 2025

Třicetikilový kapr se v Česku dá chytit, někdy je to i nebezpečné, říká rybářka

Premium

Eliška Havelková chodí na ryby už sedmnáct let. Začala totiž velmi brzy – ve čtyřech letech. Kapři jí sice nechutnají, ale jejich chytání se pro ni stalo vášní. „Ve třinácti jsem si vařila i vlastní...

12. srpna 2025

Pražskou zahrádku otevřeli pohledům, opečovávaná je z rybářské stoličky

Soutěž

V těsném sousedství přírodní rezervace Mýto u Říčan – což byl původně chráněný přírodní výtvor V Mejtě – má zahradu paní Alena, která ji především posledních pár let má konečně čas vylepšovat podle...

12. srpna 2025

Hledač městských pokladů nafotil stoleté kino, které jakoby zamrzlo v čase

Stará budova kina Picturedrome ve městě Eastbourne v East Sussexu (Velká Británie) působí, jakoby se tam zastavil čas – sedačky, plátna i promítačky zůstaly na svém místě od chvíle, kdy retro kino v...

12. srpna 2025

Firemní zahrada u barokní Oranžérie, kde se obědvá, odpočívá i pracuje

Když se tato zahrada objevila mezi příspěvky loňského ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada (letošní ročník právě probíhá), bylo tak nějak na první pohled jasné, že to není tvorba nějakého zahradního...

11. srpna 2025

Pryč s nezvanými hosty. Přirozeně a bezpečně vyžeňte škůdce z domova

Ať se vám to líbí, nebo ne, v těchto měsících číhají na každém kroku. Kdo? No, přece škůdci všeho druhu. Odežeňte hmyzáky a další nepříjemné potvůrky a nedovolte jim, aby vám otravovali život.

11. srpna 2025

Objevte přírodní metody ochrany rostlin, které šetří zdraví i přírodu

S rostoucím povědomím o škodlivých dopadech některých pesticidů na naše zdraví a životní prostředí hledá stále více zahrádkářů šetrnější řešení.

10. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.