„Naše městská zahrádka je specifická tím, že ji budujeme na boku domu, ne v přímém výhledu z obývacího pokoje, protože tam následuje sráz. To je důvod, proč jsme si vybudovali dvě terasy – jednu pro květiny v nádobách a druhou pro posezení,“ popisuje paní Daniela svou milovanou zahradu pro soutěž Nejkrásnější zahrada.
Tráví na ní společný čas se svým mužem a psem, když je pěkně a mají volno. „Strašně rádi se o svou zahradu staráme a stále něco vymýšlíme, jak ji udělat ještě hezčí. Tato práce na zahradě nás velmi baví a je pro nás relaxací. Hodně si při tom odpočineme a vyčistíme hlavu,“ konstatuje.
Zahrádka o 270 m2 u ostravského řadového domku
Současně ji mrzí, že nemají velkou zahradu. „Mám pocit, že už nemáme co zlepšovat a že máme vše hotové. Přesto stále něco přesazujeme a měníme. Na co jsme nejvíce pyšní, je náš blahočet čilský, krásné červené javory a katalpa,“ vypočítává své zelené oblíbence čtenářka. S tím, že katalpu, která tu slouží i jako slunečník, už bohužel několikrát zasáhl silný vítr a museli jí pošramocenou korunu upravit řezem.
Nejvíc je ovšem paní Daniela pyšná na kalu, která jim každý rok kvete v předzahrádce, i když ji nechává v zemi i přes zimu. „Kdo jde kolem, vždy nám ji obdivuje, jak krásně kvete,“ píše. Současně ale považuje svou zahradu i za lehce užitkovou, protože pěstují černý a červený rybíz, angrešt, maliny, ostružiny, pečují i o jednu jabloň.
Co se odpočinku týká, vytvořili si na své malé zahradě tři odpočinkové zóny. „Jednoduše proto, abychom viděli svou zahradu i z jiného úhlu, jak je vidět z přiložených fotek. A také je pro nás důležité, co je za plotem – z větší části máme zahradu obklopenou listnatými stromy,“ popisuje čtenářka. „Je to malá zahrada u řadového domku, ale i tak jsme za ni velice rádi. Dělá nám velkou radost a rádi se podělíme aspoň o její snímky.“
Jednu z teras tu nevyužívají jako místo k posezení, má svou specifickou funkci – jsou na ní čistě květiny v nádobách. „Chceme aby nám lahodila oku, když se na ni díváme z obývacího pokoje,“ vysvětluje paní Daniela s tím, že je situována na západní stranu, a přesto se květinám daří.
