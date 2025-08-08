Historie zahrady je podle paní Zlaty velmi prostá – před 10 lety ji začali budovat svépomocí, a jako první bylo na řadě jezírko. „Což bylo náročné, a to jak vykopání díry, tak betonování, se kterým pomáhal bratr. Jen naskládání kamenů a techniku dělala firma,“ popsala čtenářka v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada. A dodala, že hned vedle jezírka je v zemi retenční nádrž na dešťovou vodu, z níž zalévají zahradu.
Podobnu anabázi prožívali s bazénem. „U toho se čekalo několik měsíců na zastřešení, takže hlídání dětí bylo náročné,“ vysvětluje dvojnásobná maminka. Poté následovalo ohraničení okrasných záhonů a jejich osázení; jenom to trvalo půl roku a dělalo se podle paní Zlaty po etapách.
Trávníkáři ocení opečovávaný trávník
Návrh na osázení zeleně rodině navrhovala zahradnice. „Plánek malovala ručně a přiložila seznam rostlin podle našeho zadání, což měla být stálekvetoucí, venkovská zahrada. Ale s prvky, které již na zahradě jsou – tedy s bazénem a jezírkem – to tak nebude,“ vidí to paní Zlata.
Dalším článkem do mozaiky byl trávník, na který je prý manžel pyšný a neustále ho přihnojuje a pleje a seká. Sám budoval i venkovní pergolu: „Ta mu trvala 2 roky, právě proto, že vše vymýšlí a poté realizuje sám. A vedle pergoly máme ještě místo na opékání a grilování, kde je položená podlaha ze španělské břidlice.“
O rostliny jako takové se stará paní Zlata. „Nejvíce jsem pyšná na lilie, které každou sezonu na měsíc provoní celou zahradu. Eucalyptus cinerea ‚Silver Dollar‘, který mám už třetím rokem v zemi a zvládá přezimování. Letos jsem pořídila další dva, které tedy rostou pomaleji, ale i tak mi dělají radost. Navíc jsem tuto část zahrady za garáží pojmenovala Eucalyptový háj,“ představuje své nejoblíbenější rostliny čtenářka Zlata.
Zatím posledním letošním manželovým zahradním projektem je realizace vyvýšených záhonu, které opět vyráběl sám. Dokonce ještě nejsou všechny osázené. Nevadí, tady se postupuje možná pomalu, ale rozhodně jistě. „Naše zahrada je oáza klidu. I když je vedle obecní silnice, tak díky betonovému plotu i živému plotu, které slouží jako odhlučnění, ruch ulice nevnímáme. Každý den se těším po práci třeba jen na zalévání. Je to pro mě každodenní radostná práce,“ loučí se čtenářka s přáním krásného léta.
