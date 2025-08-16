„Naše zahrada není zahradou jako takovou, ale lesním pozemkem, který patří k naší chatě. Celá jeho výměra je 1 350 čtverečních metrů, značně se svažuje a doslova končí v korytu potůčku. Západní lem zahrady je stále zalesněn, aby byl pozemek oddělen opticky od sousedů, a taktéž strmá jižní část je stále zalesněna,“ popisuje čtenářka Iva svou velmi specifickou rodinnou zahradu pro soutěž Nejkrásnější zahrada.
Tento jejich atypický zahradní ráj leží na Písecku nad řekou Otavou, která je od června do září skvělým místem pro přírodní koupání. „Milujeme to místo, stejně jako naši nespoutanou lesní zahradu, která už nás stála tolik potu a úsilí. A to jak ve svém zrodu, tak stejně i každý rok zjara, kdy se neoplocená zahrada mění kvůli divokým prasatům v oraniště,“ píše Iva.
O svou lesní zahradu se musí prát znovu a znovu
V potu tváře se jejich zahrada začala rodit před 16 lety na pozemku naprosto zarostlém nálety, který získali při koupi chaty. „Kdysi stála tato chata ze sedmdesátých let v borovém lese. Ten byl po revoluci navrácen v restituci, restituenti les vytěžili a pozemky rozprodali chatařům. Byla to tedy v podstatě mýtina s pařezy, která víc než patnáct let zarůstala náletovými stromky,“ popisuje čtenářka výchozí stav „zahrady“, že zkrátka koupili chatu s pralesem, který chtěli zkrotit.
Svou zahradu můžete do 20. srpna také přihlásit do soutěže!
Vzpomíná, že s pokácením náletů byla ještě snadná práce, horší bylo vykopat pařezy. Nejhorší prý byly staré borové pařezy, které své kořeny plné pryskyřice vedly do hloubky a i po letech byly zachovalé. Nicméně do roka byl pozemek trochu srovnán a oset. „Postavilo se ohniště a lavičky, později i další posezení, přibývaly záhonky, cypřišky, stromky. Na jaře mě vítaly rozkvetlé cibuloviny, radovala jsem se z kosatců a celé léto mě těšily kvetoucí jiřiny,“ vzpomíná paní Iva.
Jenže záhy si prý příroda usmyslela, že si vezme zpět, co jí vyrvali z lůna. „Náš pozemek je lesní, takže ho nemůžeme oplotit a zahradě tak nevládneme my, ale musíme o ni stále bojovat s obyvateli lesa. Zjara mi srnky spásly nejen poupata tulipánů, ale okousaly všechny výhonky. Mladí srnci si třeli své parůžky o kmínky mladých keřů a stromků, až je připravili o kůru a dřeviny postupně spěly k zániku,“ popisuje čtenářka, jak je uměla příroda překvapit.
A pokračuje: „To nejhorší ale mělo teprve přijít, zalíbení v naší zahradě našla divoká prasata a náš pozemek se stal rájem divočáků. Každý rok zjara je už řadu let naše zahrada zpustošena, a tak s nimi léta svádíme boj. Sypeme pepř, rozhazujeme vlasy, které sbíráme ve velkém v kadeřnictví. Snažíme se i „značkovat“, takže čuráme po obvodu pozemku, stříkáme odpuzovací pěny, používáme i „osvědčené“ elektronické plašiče, které různě svítí a blikají a pískají a vydávají i zvuky pro lidi neslyšitelné. Ladíme frekvence ultrazvuku, dokupujeme modernější modely.“
Vlevo snímek, jak pozemek vypadá každý rok na jaře. Nelze to nazvat jinak než zmar. To není orba, to je každoroční stav zahrady po zimní invazi divokých prasat. Vpravo letní posezení a želví výběh.
Nic jim to prý není platné a zahrada se každým rokem mění v jedno velké oraniště, divočáci neušetří ani záhony nebo výběh želvy, někdy vyrvou ze země i lavičky. „Co můžeme, máme pochopitelně pod sítí nebo pod pletivem, přes zimu ohrazené. Některé truhlíky a květináče odnášíme i přes týden do bezpečí. Ale každý rok zjara je to stejné,“ konstatuje Iva.
Na úpravu pozemku po řádění divočáků zkoušeli s rodinou použít i různou těžší techniku, ale obnova původního porostu je prý potom velice zdlouhavá. „Každé jaro tudíž zaklekneme a obracíme drn po drnu, rovnáme a skládáme; vracíme trvalky do záhonů kořínky do země jak patří, a doufáme, že se ještě chytí,“ nepřipouští čtenářka, že by to vzdali.
Občasné trápení se slimáky okusujícími vše rašící, mravenci vyžírajícími hlízy a poupata, ptáky vyzobávajícími osivo a sklízejícími úrodu ani nepočítá, to řeší asi každý zahrádkář. „Jako lufťáci, kteří nemají zahradu pod každodenní péčí, ještě navíc trpíme suchem. Máme sice vlastní studnu a zaléváme, ale v největších vedrech je pro zahradu pětidenní pauza smrtící. Navíc ani studna není bezedná a snaha o pořádnou zálivku nás dokonce stála i spálené čerpadlo. A to nemluvím o tom, když vynecháme jediný víkend chataření. Letním horko bývá smrtící.“
Čtenářka Iva dobře ví, že jejich rodinná zahrada není perfektní, ale je spontánní a divoká, a dává jim sílu přírody. „Posezení u jezírka, kde se zabydlely žáby, nabíjí energií. Večer grilujeme nebo opékáme na ohni. Trávou občas prošustí užovka, po větvích poskakují veverky, modřinky každoročně vyvádí mladé z námi zavěšené budky, ve smrčcích nám hnízdí kosi a červenka dokonce ve skříňce s květináči. Den je plný ptačího zpěvu a my se radujeme z každého květu, je to pro nás odměnou. Stejně tak, jako každá uzrálá malina nebo borůvka,“ uzavírá s pokorou.
A na závěr přidává i veršovaný pohled na svou zahradu:
Naše lesní zahrada
Srny zde ztratily plachost a vidět je nepřináší radost.
Tlamkou mlsnou svou, poupátka ukousnou.
I mladí srnci to u nás milují, ve sdírání kůry parožím si libují.
Máme zde i zajíce, výhonky miluje nejvíce.
Ale to vše nic není, to nejhorší představení, dělají nám prasata.
Ta přijdou s těly od bláta a ryjí svými rypáky, nedohledně do dálky.
Tak naše zahrada v oraniště se mění a pomoci nám není.
A každý rok zas a znova napravuje se ta škoda.
Je to jak kolotoč, práce veletoč.
A každý rok to stejné, se zvěří nic nehne.
Pořádají svoje hody, na zahradě páchaj škody.
I když zvěř na nás cílí, neustanem v naší píli.
Naše zahrada za to stojí a námitky neobstojí.
P.S. Fotorafie s popiskem budování neberte, prosím, za soutěžní. Pouze dokumentují těžký zrod naší zarady. Poslední foto s názvem Zmar dokumentuje každoroční stav naší zahrady po zimní invazi divokýc prasat.
