Zahradu v lese nelze oplotit, terorizují je srny i divočáci. Ale neměnili by

Martina Čermáková
Soutěž
Jejich lesní zahrada je nikdy nekončící práce nejen proto, že ji chtějí neustále vylepšovat. Nepatří totiž pouze jim, ale ze zákona i lesní zvěři. Ta jim ovšem s péčí nijak nepomáhá, jen zahradu užívá. Podle čtenářky Ivy je to nepoměr sil a občas zvěř vítězí na plné čáře. Prostě takový boj s větrnými mlýny.
Naše lesní zahrada s vodním prvkem

Naše lesní zahrada s vodním prvkem | foto: Archiv soutěže

Posezení u ohniště
Posezení u želvího výběhu
Vyvýšené záhony
Rozkvetlý rododendron
25 fotografií

„Naše zahrada není zahradou jako takovou, ale lesním pozemkem, který patří k naší chatě. Celá jeho výměra je 1 350 čtverečních metrů, značně se svažuje a doslova končí v korytu potůčku. Západní lem zahrady je stále zalesněn, aby byl pozemek oddělen opticky od sousedů, a taktéž strmá jižní část je stále zalesněna,“ popisuje čtenářka Iva svou velmi specifickou rodinnou zahradu pro soutěž Nejkrásnější zahrada.

Tento jejich atypický zahradní ráj leží na Písecku nad řekou Otavou, která je od června do září skvělým místem pro přírodní koupání. „Milujeme to místo, stejně jako naši nespoutanou lesní zahradu, která už nás stála tolik potu a úsilí. A to jak ve svém zrodu, tak stejně i každý rok zjara, kdy se neoplocená zahrada mění kvůli divokým prasatům v oraniště,“ píše Iva.

O svou lesní zahradu se musí prát znovu a znovu

Posezení u ohniště
Posezení u želvího výběhu
Vyvýšené záhony
Rozkvetlý rododendron
25 fotografií

V potu tváře se jejich zahrada začala rodit před 16 lety na pozemku naprosto zarostlém nálety, který získali při koupi chaty. „Kdysi stála tato chata ze sedmdesátých let v borovém lese. Ten byl po revoluci navrácen v restituci, restituenti les vytěžili a pozemky rozprodali chatařům. Byla to tedy v podstatě mýtina s pařezy, která víc než patnáct let zarůstala náletovými stromky,“ popisuje čtenářka výchozí stav „zahrady“, že zkrátka koupili chatu s pralesem, který chtěli zkrotit.

Svou zahradu můžete do 20. srpna také přihlásit do soutěže!

Vzpomíná, že s pokácením náletů byla ještě snadná práce, horší bylo vykopat pařezy. Nejhorší prý byly staré borové pařezy, které své kořeny plné pryskyřice vedly do hloubky a i po letech byly zachovalé. Nicméně do roka byl pozemek trochu srovnán a oset. „Postavilo se ohniště a lavičky, později i další posezení, přibývaly záhonky, cypřišky, stromky. Na jaře mě vítaly rozkvetlé cibuloviny, radovala jsem se z kosatců a celé léto mě těšily kvetoucí jiřiny,“ vzpomíná paní Iva.

Jenže záhy si prý příroda usmyslela, že si vezme zpět, co jí vyrvali z lůna. „Náš pozemek je lesní, takže ho nemůžeme oplotit a zahradě tak nevládneme my, ale musíme o ni stále bojovat s obyvateli lesa. Zjara mi srnky spásly nejen poupata tulipánů, ale okousaly všechny výhonky. Mladí srnci si třeli své parůžky o kmínky mladých keřů a stromků, až je připravili o kůru a dřeviny postupně spěly k zániku,“ popisuje čtenářka, jak je uměla příroda překvapit.

A pokračuje: „To nejhorší ale mělo teprve přijít, zalíbení v naší zahradě našla divoká prasata a náš pozemek se stal rájem divočáků. Každý rok zjara je už řadu let naše zahrada zpustošena, a tak s nimi léta svádíme boj. Sypeme pepř, rozhazujeme vlasy, které sbíráme ve velkém v kadeřnictví. Snažíme se i „značkovat“, takže čuráme po obvodu pozemku, stříkáme odpuzovací pěny, používáme i „osvědčené“ elektronické plašiče, které různě svítí a blikají a pískají a vydávají i zvuky pro lidi neslyšitelné. Ladíme frekvence ultrazvuku, dokupujeme modernější modely.“

Zmar. Jinak to nazvat nelze. To totž není orba, to je pouze každoroční stav...
Posezení u želvího výběhu

Vlevo snímek, jak pozemek vypadá každý rok na jaře. Nelze to nazvat jinak než zmar. To není orba, to je každoroční stav zahrady po zimní invazi divokých prasat. Vpravo letní posezení a želví výběh.

Nic jim to prý není platné a zahrada se každým rokem mění v jedno velké oraniště, divočáci neušetří ani záhony nebo výběh želvy, někdy vyrvou ze země i lavičky. „Co můžeme, máme pochopitelně pod sítí nebo pod pletivem, přes zimu ohrazené. Některé truhlíky a květináče odnášíme i přes týden do bezpečí. Ale každý rok zjara je to stejné,“ konstatuje Iva.

Na úpravu pozemku po řádění divočáků zkoušeli s rodinou použít i různou těžší techniku, ale obnova původního porostu je prý potom velice zdlouhavá. „Každé jaro tudíž zaklekneme a obracíme drn po drnu, rovnáme a skládáme; vracíme trvalky do záhonů kořínky do země jak patří, a doufáme, že se ještě chytí,“ nepřipouští čtenářka, že by to vzdali.

Občasné trápení se slimáky okusujícími vše rašící, mravenci vyžírajícími hlízy a poupata, ptáky vyzobávajícími osivo a sklízejícími úrodu ani nepočítá, to řeší asi každý zahrádkář. „Jako lufťáci, kteří nemají zahradu pod každodenní péčí, ještě navíc trpíme suchem. Máme sice vlastní studnu a zaléváme, ale v největších vedrech je pro zahradu pětidenní pauza smrtící. Navíc ani studna není bezedná a snaha o pořádnou zálivku nás dokonce stála i spálené čerpadlo. A to nemluvím o tom, když vynecháme jediný víkend chataření. Letním horko bývá smrtící.“

Čtenářka Iva dobře ví, že jejich rodinná zahrada není perfektní, ale je spontánní a divoká, a dává jim sílu přírody. „Posezení u jezírka, kde se zabydlely žáby, nabíjí energií. Večer grilujeme nebo opékáme na ohni. Trávou občas prošustí užovka, po větvích poskakují veverky, modřinky každoročně vyvádí mladé z námi zavěšené budky, ve smrčcích nám hnízdí kosi a červenka dokonce ve skříňce s květináči. Den je plný ptačího zpěvu a my se radujeme z každého květu, je to pro nás odměnou. Stejně tak, jako každá uzrálá malina nebo borůvka,“ uzavírá s pokorou.

Rozkvetlý rododendron

Sklizeň kanadských borůvek

A na závěr přidává i veršovaný pohled na svou zahradu:

Naše lesní zahrada
Srny zde ztratily plachost a vidět je nepřináší radost.
Tlamkou mlsnou svou, poupátka ukousnou.
I mladí srnci to u nás milují, ve sdírání kůry parožím si libují.
Máme zde i zajíce, výhonky miluje nejvíce.

Ale to vše nic není, to nejhorší představení, dělají nám prasata.
Ta přijdou s těly od bláta a ryjí svými rypáky, nedohledně do dálky.
Tak naše zahrada v oraniště se mění a pomoci nám není.
A každý rok zas a znova napravuje se ta škoda.

Je to jak kolotoč, práce veletoč.
A každý rok to stejné, se zvěří nic nehne.
Pořádají svoje hody, na zahradě páchaj škody.
I když zvěř na nás cílí, neustanem v naší píli.
Naše zahrada za to stojí a námitky neobstojí.

P.S. Fotorafie s popiskem budování neberte, prosím, za soutěžní. Pouze dokumentují těžký zrod naší zarady. Poslední foto s názvem Zmar dokumentuje každoroční stav naší zahrady po zimní invazi divokýc prasat.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2025

Soutěž je dvoukolová, v každém kole vyhrává pět čtenářů. Ceny od značky Fieldmann jsou v obou kolech stejné.

1. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 394 Kč
Set obsahuje akumulátorovou sekačku, akumulátorovou strunovou sekačku, zahradní vysavač a fukar, 2x Li-ion akumulátor a Li-ion duální rychlonabíjecí stanici.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 1 cena

2. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 075 Kč
Set obsahuje: benzinovou sekačku, nůž pro benzinovou sekačku, pětilitrový kanystr a odsávačku oleje.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 2 cena

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 044 Kč
Set obsahuje: akumulátorovou mini pilu, akumulátorovou řetězovou pilu, akumulátorové plotové nůžky, 2x Li-ion akumulátor a Li-ion rychlonabíjecí stanici.

komercni ramecek nejkrasnejsi zahrada feldmann 3 misto fix

4. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 335 Kč
Set obsahuje: benzinovou sekačku, nůž k benzinové sekačce, pětilitrový kanystr a odsávačku oleje.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 4 cena

5. místo: Sada na grilování v hodnotě 10 097 Kč
Set obsahuje: plynový gril, grilovací náčiní a obal na gril.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 5 cena
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Pozvala si bagristu a on už zůstal. Zahradní kino sledují z pergoly i sudu

Soutěž

Tolik nadšení a opravdové radosti ze života jako z fotogalerie čtenářky Simony z každé zahrady rozhodně netryská. Musí být neuvěřitelný živel, když se sama pustila do budování vysněného domu se...

Zahrádka u řadovky v Ostravě, kde mají i květiny v nádobách vlastní terasu

Soutěž

Čtenářka Daniela buduje zahradu u ostravského rodinného domu spolu s manželem. Rádi pak na ní tráví čas i se svým jorkšírem. Zahrádka to není zrovna rozlehlá, má pouhých 270 čtverečních metrů, ale ve...

Firemní zahrada u barokní Oranžérie, kde se obědvá, odpočívá i pracuje

Když se tato zahrada objevila mezi příspěvky loňského ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada (letošní ročník právě probíhá), bylo tak nějak na první pohled jasné, že to není tvorba nějakého zahradního...

Po službě v nemocnici boří ruce do hlíny a plní si romantické představy

Soutěž

Zahradu u rodinného domu na Českobudějovicku buduje čtvrtým rokem hlavně srdcem a s láskou ke květinám, která prý přišla až s věkem. Díky tomu se pozemek velký cca 450 čtverečních metrů stává místem,...

Pražskou zahrádku otevřeli pohledům, opečovávaná je z rybářské stoličky

Soutěž

V těsném sousedství přírodní rezervace Mýto u Říčan – což byl původně chráněný přírodní výtvor V Mejtě – má zahradu paní Alena, která ji především posledních pár let má konečně čas vylepšovat podle...

Zahradu v lese nelze oplotit, terorizují je srny i divočáci. Ale neměnili by

Soutěž

Jejich lesní zahrada je nikdy nekončící práce nejen proto, že ji chtějí neustále vylepšovat. Nepatří totiž pouze jim, ale ze zákona i lesní zvěři. Ta jim ovšem s péčí nijak nepomáhá, jen zahradu...

16. srpna 2025

Vlaštovčím sirotkům vzalo rodiče vedro, v záchranné stanici jim servírují červíky

Jen pár dnů stará vlaštovčí mláďata se snaží udržet při životě v záchranné a záchytné stanici v Bílé Lhotě - Pateříně na Olomoucku. Mouchy jim jako rodiče sice nachytat nezvládnou, ale na červíky a...

15. srpna 2025  12:12

Vybírejte nejroztomilejší mazlíčky srpna, hrají o granule, vy o knížky

Anketa o nejrozkošnější mazlíky měsíce srpna je tu a čtenářské hlasy teď rozhodnou, kdo se bude radovat z kvalitních granulí v psí nebo kočičí variantě od společnosti Brit Care. Ani jako hlasující...

1. srpna 2025,  aktualizováno  15.8 8:59

Střety mezi námi s Ondrou byly vždy, navzájem jsme se nešetřili, říká Filip Sajler

Premium

Když vaří, pak precizně a bez zbytečných improvizací. Když podniká, pak soustředěně a naplno. Totéž, když se v autě na závodech řítí do vrchu. Filip Sajler je známý hlavně díky kulinářské sérii Kluci...

15. srpna 2025

Zdeněk Pohlreich se po devíti letech znovu chystá řádit v Ano, šéfe!

V rozhovoru s oblíbeným šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem se objevují jeho názory na gastronomické trendy, životní styl a podnikání v oboru. Zastihli jsme ho v době, kdy připravoval pořad Ano, šéfe!,...

15. srpna 2025

Chapadla a rohy jako z hororu. Americké králíky napadl bizarní virus

Divocí králíci v americkém státě Colorado svým vzezřením vyvolali zájem na sociálních sítích. U těchto zvířat se šíří nemoc známá jako Shopeho virus papilomatózy králíků, který způsobuje, že jinak...

14. srpna 2025  16:36

Zahrádka u řadovky v Ostravě, kde mají i květiny v nádobách vlastní terasu

Soutěž

Čtenářka Daniela buduje zahradu u ostravského rodinného domu spolu s manželem. Rádi pak na ní tráví čas i se svým jorkšírem. Zahrádka to není zrovna rozlehlá, má pouhých 270 čtverečních metrů, ale ve...

14. srpna 2025

Chov včel i pěstování se kvůli klimatu posunou do vyšších poloh, očekává včelař

Premium

Na Klínových boudách v srdci Krkonoš probíhá unikátní pokus s celoročním chovem včel, který má prověřit, jak se včelstva adaptují na změnu klimatu ve vysoké nadmořské výšce. Tento experiment...

14. srpna 2025

Živitelka vstupuje do nové éry. Ukáže automat na brambory i supermoderní kurník

Mezinárodní agrosalon Země živitelka se chystá na svůj 51. ročník, který se uskuteční od 21. do 26. srpna na výstavišti v Českých Budějovicích. Letos nese podtitul Nová éra a zaměří se hlavně na...

13. srpna 2025  14:10

Sklizeň jablek podle odrůd. Přehled ideálních termínů pro trhání

Sklizeň jablek je jedním z nejkrásnějších zážitků podzimu. Pro chuť a dlouhodobé skladování jablek je ale důležité správné určení doby sklizně. Každá odrůda to má jinak.

13. srpna 2025

Po službě v nemocnici boří ruce do hlíny a plní si romantické představy

Soutěž

Zahradu u rodinného domu na Českobudějovicku buduje čtvrtým rokem hlavně srdcem a s láskou ke květinám, která prý přišla až s věkem. Díky tomu se pozemek velký cca 450 čtverečních metrů stává místem,...

13. srpna 2025

Papoušci jsou taneční mistři. Ovládají i 30 jedinečných tanečních pohybů

Pravděpodobně by vás nenapadlo, že papoušci mají více než 30 různých tanečních pohybů ve svém repertoáru. Nový výzkum odhalil složitost a rozmanitost tanečních schopností těchto ptáků, které zahrnují...

13. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.