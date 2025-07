Úvod příběhu rodinné zahrady na Kutnohorsku takto shrnul čtenář Vladimír s tím, že ještě před rekonstrukcí domu se s potěšením pustili právě do zahrady, kterou teď přihlásil do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Staré a nemocné stromy šly bohužel pryč, ale většinu se jim podařilo uchovat, i když dvě velké, zhruba osmdesátileté jabloně postupem času také odešly. „Z té druhé je na zahradě pořád ještě torzo, které slouží jako podpěra pro ptačí budku – v níž momentálně hnízdí sýkory koňadry – a pro popínavou růži. Navíc má kupodivu na jižní straně stále ještě jednu malou větev, které plodí jablíčka a houževnatě vzdoruje celkové zkáze stromu,“ popisuje pan Vladimír, jak nerad se loučí se starými stromy.

V době koupě prý byla zahrada nejen zanedbaná a zarostlá, ale i docela vysušená, ačkoliv za plotem teče potůček. „Jednou z prvních věcí, kterými jsme započali, proto bylo vyhloubení koupacího rybníčku o rozloze zhruba 100 m2 a hloubce 170 centimetrů,“ popisuje čtenář. A postupem času se prý toto rozhodnutí ukázalo jako velmi prospěšné, klima zahrady se naprosto změnilo vlivem vlhkého vzduchu, který rybníček spoluvytváří.

A pan Vladimír dodává: „Nehledě na to tomu, že v něm a okolí vyrostl nádherný biokoridor, ve kterém žije spousta žab a hmyzu. Sem tam se objeví užovka, dokonce si ho našli i čolci. I ledňáček si k nám občas přiletí ulovit rybku. A naše včelky, které chováme, v něm mají nevyčerpatelný zdroj vody,“ vysvětluje Vladimír, že s rybníčkem zahrada krásně ožila.

Rybníček se saunou Vstup do rybníčka s kovaným zábradlím

Zahradu se spolu se svou ženou snaží vést podle potřeb jejich zeleného ráje, takže často jen redukují zeleň tam, kde by brzy jinak asi neprošli. „Naše dospělé děti říkají, že nás tam jednou nenajdou, že tam zarosteme,“ konstatuje s milou nadsázkou.

Kromě milovaných včelích úlů je v zahradě i několik budek a torz starých stromů s dutinami pro ptáky. „A vždy je tu pár koutů, kterých si úmyslně moc nevšímáme, a kde je volně vše, co tam samo vyroste. Včetně kopřiv. A pod velkým ořechem je vždycky hromada větví, hlavně přes zimu a v hnízdním období. Jen na zimu na ni položíme kousek krytiny, aby pod ní bylo sucho,“ vysvětluje majitel, že zdánlivě zanedbané kouty jsou pečlivé promyšlená zázemí třeba pro líhnutí motýlů či přezimování obojživelníků.

Z ovocných stromů tu pan Vladimír se ženou vysazují jen vysokokmeny. „Jednak aby se pod nimi dalo projít, případně posekat a abychom měli rozhled po zahradě. Co do odrůd se snažíme vybírat staré a odolné, nechceme používat postřiky, i kvůli včelkám. Proto jsme vysadili jabloně odrůd panenské, řehtáč, zvonkovo, českou švestku, ale i mišpuli, oskeruši, kdouli, mirabelky, nebo třeba moruši. A radost nám dělá i 30 let stará lípa malolistá před domem.“

S trávou každoročně nakládají stejně: „Trávu ve třetině zahrady sekáme jen dvakrát v roce na seno, a to dáváme kamarádům. Zbylou plochu sekáme sporadicky a kvetou na ní bohatě sedmikrásky či jetel plazivý.“

Důležitým pomocníkem pro zachování biodiverzity zahrady je pro pna Vladimíra tzv. metoda přirozeného přesévání. „Díky tomu každým rokem objevujeme na těch nejpříhodnějších místech byliny jako jsou divizny, náprstníky, chrpy, slunečnice, kopretiny, kontryhele a podobně. Ale kvetoucí keříky levandule, skalníky, tymián, či mateřídoušky. Všemu se kupodivu dobře daří i v kamenné dlažbě nebo kamenných schodech, což samozřejmě necháváme být. Jinak se nesnažíme o maximální druhovou pestrost, ale spíše větší plochy zarostlé jedním druhem. To se týká třeba chrp, ale i leknínů v rybníčku,“ popisuje promyšlenou strategii.

Bylinkový záhon, sad s loukou i kamenná zeď a poctivý kovaný prvek

Zeleň v zahradě doplňují opravené kamenné terasy, v převážné většině stavěné nasucho. A sem tam i kovový prvek od kamaráda kováře, výběh s deseti slípkami a sem tam nějaký ten drobný provozní nepořádek.

„Všechny rostlinné odpady samozřejmě kompostujeme v kompostérech a na jednom velkém kompostu, kam denně pouštíme slípky. To je zdroj zeminy pro celou zahradu i pro pár záhonů se zeleninou v zadní části zahrady – v tomto případě na vyvýšených záhonech kvůli nekvalitnímu podloží poddolované Kutné Hory, kde je všude samá struska a hlušina,“ popisuje, jak pečlivě se starají také o výživu své zahrady.

„Poslední naší, dnes už letitou chloubou, jsou tisíce zemních včelek, které okupují na jaře stále větší a větší plochu, a kvůli kterým zjara nesečeme ani to, kam bychom potřebovali občas šlápnout. Jejich vyhloubené chodbičky jsou všude a jejich hemžení přináší jednu z prvních našich jarních radostí,“ popisuje Vladimír na závěr úchvatný úkaz, kterého si velmi cení. Nelze také opomenout, že v kamenných zdech se najde spousta úkrytů pro hmyz i ještěrky a slepýše.