„Hlavní tvůrkyní celé zahrady je moje manželka. Bez pomoci architektů či zahradních návrhářů dokázala vlastními silami a fantazií vytvořit harmonický prostor, který propojuje estetiku, funkčnost i soukromí. Každý kout nese její rukopis a je výsledkem péče, nasazení a radosti z práce se zemí a rostlinami. Zahrada se tak stala nejen naší pýchou, ale i zrcadlem jejího citu pro detail a přirozenou krásu,“ popisuje čtenář Radek jako pyšný partner v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.
Pozemek o celkové rozloze 1 700 m² zahrnuje nejen samotný dům, ale také prostornou garáž s dílnou a právě i rozsáhlou zahradu, která se podle něj během několika let proměnila ve skutečný domov pod širým nebem.
Od náletů k soukromé oáze klidu na Liberecku
Zadní část pozemku bohužel sousedí s neudržovaným průmyslovým areálem, odkud až na jejich zahradu zasahovaly náletové dřeviny. „Abychom prostor oddělili a získali klid a soukromí, vybudovali jsme betonový plot. Tím vznikla intimní zóna, kam jsme umístili bazén a relaxační část s lehátky, zelení a pohodlným posezením,“ vysvětluje pan Radek, co jim umožnil právě tento typ oplocení.
I svou zahradu můžete do 20. srpna (včetně) přihlásit do soutěže!
Dominantou zahrady je ovšem dřevěná chaloupka na nářadí a altán. Oddělená část za zelenou stěnou z cypřišů slouží pro pěstování brambor, zeleniny a bylinek, část zahrady tedy má i užitkový charakter. „Díky tomuto členění zůstává estetická část čistá a klidová, zatímco praktická zóna zajišťuje čerstvé suroviny pro naši kuchyni,“ popsal čtenář. A pokračuje, že v zahradě nechybí ani okrasné prvky, trvalkové záhony, ovocné stromy a sezonní květiny, které dodávají zahradě barvu a život.
„Vše je propojeno přírodními cestami, zákoutími pro odpočinek a místy, kde se rádi setkáváme s rodinou i přáteli. Věříme, že i náš kousek přírody může inspirovat ostatní – důkaz, že s láskou a odhodláním lze vytvořit místo plné klidu, krásy a radosti ze života,“ uzavírá čtenář.
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2025
Soutěž je dvoukolová, v každém kole vyhrává pět čtenářů. Ceny od značky Fieldmann jsou v obou kolech stejné.
1. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 394 Kč
2. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 075 Kč
3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 044 Kč
4. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 335 Kč
5. místo: Sada na grilování v hodnotě 10 097 Kč