Klidnou zahradní oázu chtěli doplnit sprchovým koutem, je z něj menší bazén

Martina Čermáková
Soutěž
Příběh své rodinné zahrady v obci poblíž Turnova, ležící na břehu řeky Jizery, nazval čtenář Radek: Od náletů k oáze klidu. Vznikala postupně zhruba deset let spolu se svépomocnou výstavbou nového rodinného domu v části staré vesnické zástavby u Českého ráje.
„Náš relax,“ nazval čtenář Radek úvodní fotografii.

„Náš relax,“ nazval čtenář Radek úvodní fotografii. | foto: Archiv soutěže

Zahradní chaloupka, naše první stavba, a altánek.
Vstup před garáží
Okrasné trávy podél cesty k domu
Terasa, která se ještě letos promění v zimní zahradu.
30 fotografií

„Hlavní tvůrkyní celé zahrady je moje manželka. Bez pomoci architektů či zahradních návrhářů dokázala vlastními silami a fantazií vytvořit harmonický prostor, který propojuje estetiku, funkčnost i soukromí. Každý kout nese její rukopis a je výsledkem péče, nasazení a radosti z práce se zemí a rostlinami. Zahrada se tak stala nejen naší pýchou, ale i zrcadlem jejího citu pro detail a přirozenou krásu,“ popisuje čtenář Radek jako pyšný partner v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Pozemek o celkové rozloze 1 700 m² zahrnuje nejen samotný dům, ale také prostornou garáž s dílnou a právě i rozsáhlou zahradu, která se podle něj během několika let proměnila ve skutečný domov pod širým nebem.

Od náletů k soukromé oáze klidu na Liberecku

„Náš relax,“ nazval čtenář Radek úvodní fotografii.
Zahradní chaloupka, naše první stavba, a altánek.
Vstup před garáží
Okrasné trávy podél cesty k domu
30 fotografií

Zadní část pozemku bohužel sousedí s neudržovaným průmyslovým areálem, odkud až na jejich zahradu zasahovaly náletové dřeviny. „Abychom prostor oddělili a získali klid a soukromí, vybudovali jsme betonový plot. Tím vznikla intimní zóna, kam jsme umístili bazén a relaxační část s lehátky, zelení a pohodlným posezením,“ vysvětluje pan Radek, co jim umožnil právě tento typ oplocení.

I svou zahradu můžete do 20. srpna (včetně) přihlásit do soutěže!

Dominantou zahrady je ovšem dřevěná chaloupka na nářadí a altán. Oddělená část za zelenou stěnou z cypřišů slouží pro pěstování brambor, zeleniny a bylinek, část zahrady tedy má i užitkový charakter. „Díky tomuto členění zůstává estetická část čistá a klidová, zatímco praktická zóna zajišťuje čerstvé suroviny pro naši kuchyni,“ popsal čtenář. A pokračuje, že v zahradě nechybí ani okrasné prvky, trvalkové záhony, ovocné stromy a sezonní květiny, které dodávají zahradě barvu a život.

„Vše je propojeno přírodními cestami, zákoutími pro odpočinek a místy, kde se rádi setkáváme s rodinou i přáteli. Věříme, že i náš kousek přírody může inspirovat ostatní – důkaz, že s láskou a odhodláním lze vytvořit místo plné klidu, krásy a radosti ze života,“ uzavírá čtenář.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2025

Soutěž je dvoukolová, v každém kole vyhrává pět čtenářů. Ceny od značky Fieldmann jsou v obou kolech stejné.

1. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 394 Kč
Set obsahuje akumulátorovou sekačku, akumulátorovou strunovou sekačku, zahradní vysavač a fukar, 2x Li-ion akumulátor a Li-ion duální rychlonabíjecí stanici.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 1 cena

2. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 075 Kč
Set obsahuje: benzinovou sekačku, nůž pro benzinovou sekačku, pětilitrový kanystr a odsávačku oleje.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 2 cena

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 044 Kč
Set obsahuje: akumulátorovou mini pilu, akumulátorovou řetězovou pilu, akumulátorové plotové nůžky, 2x Li-ion akumulátor a Li-ion rychlonabíjecí stanici.

komercni ramecek nejkrasnejsi zahrada feldmann 3 misto fix

4. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 335 Kč
Set obsahuje: benzinovou sekačku, nůž k benzinové sekačce, pětilitrový kanystr a odsávačku oleje.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 4 cena

5. místo: Sada na grilování v hodnotě 10 097 Kč
Set obsahuje: plynový gril, grilovací náčiní a obal na gril.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 5 cena
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Praktikuje zahradní darwinismus, u domu v Jizerkách trávu změnila v příběh

Soutěž

Když v roce 2013 postavili dům na zelené louce v podhůří Jizerských hor, v malé obci nedaleko Liberce, nebylo tu nic. Jen tráva, svah a výhled sahající až k Ještědu, pokud se kousek vyběhne po louce.

Zahrádka u řadovky v Ostravě, kde mají i květiny v nádobách vlastní terasu

Soutěž

Čtenářka Daniela buduje zahradu u ostravského rodinného domu spolu s manželem. Rádi pak na ní tráví čas i se svým jorkšírem. Zahrádka to není zrovna rozlehlá, má pouhých 270 čtverečních metrů, ale ve...

Firemní zahrada u barokní Oranžérie, kde se obědvá, odpočívá i pracuje

Když se tato zahrada objevila mezi příspěvky loňského ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada (letošní ročník právě probíhá), bylo tak nějak na první pohled jasné, že to není tvorba nějakého zahradního...

Po službě v nemocnici boří ruce do hlíny a plní si romantické představy

Soutěž

Zahradu u rodinného domu na Českobudějovicku buduje čtvrtým rokem hlavně srdcem a s láskou ke květinám, která prý přišla až s věkem. Díky tomu se pozemek velký cca 450 čtverečních metrů stává místem,...

Šokující úlovek. Rybářka v Koreji vytáhla ze sítě obřího mořského slimáka

Rybářka u břehů Jižní Koreje vytáhla ze sítě obrovského mořského tvora. Záznam sdílený na internetu vyvolal rozruch a nález udivil mnoho lidí svou velikostí a vzhledem.

Z malých kuliček se staly hvězdy. Pandí dvojčata oslavila narozeniny

Dvojčata pandy obrovské, Jia Jia a De De, která se narodila v Hongkongu, oslavila své první narozeniny večírkem ve svém domě v Ocean Park Hong Kong za přítomnosti oddaných fanoušků z celého Hongkongu.

19. srpna 2025

Klidnou zahradní oázu chtěli doplnit sprchovým koutem, je z něj menší bazén

Soutěž

Příběh své rodinné zahrady v obci poblíž Turnova, ležící na břehu řeky Jizery, nazval čtenář Radek: Od náletů k oáze klidu. Vznikala postupně zhruba deset let spolu se svépomocnou výstavbou nového...

19. srpna 2025

Praktikuje zahradní darwinismus, u domu v Jizerkách trávu změnila v příběh

Soutěž

Když v roce 2013 postavili dům na zelené louce v podhůří Jizerských hor, v malé obci nedaleko Liberce, nebylo tu nic. Jen tráva, svah a výhled sahající až k Ještědu, pokud se kousek vyběhne po louce.

18. srpna 2025

Šokující úlovek. Rybářka v Koreji vytáhla ze sítě obřího mořského slimáka

Rybářka u břehů Jižní Koreje vytáhla ze sítě obrovského mořského tvora. Záznam sdílený na internetu vyvolal rozruch a nález udivil mnoho lidí svou velikostí a vzhledem.

18. srpna 2025

Tančící Bubble dobývá internet. Roztomilý králíček lidi dostal do kolen

Internet obletělo video tančícího králíka, které si na TikToku získalo miliony fanoušků a ukázalo, jak zábavní a společenští tito domácí mazlíčci mohou být. Videa, která se stala virálním fenoménem,...

17. srpna 2025

Zahradu v lese nelze oplotit, terorizují je srny i divočáci. Ale neměnili by

Soutěž

Jejich lesní zahrada je nikdy nekončící práce nejen proto, že ji chtějí neustále vylepšovat. Nepatří totiž pouze jim, ale ze zákona i lesní zvěři. Ta jim ovšem s péčí nijak nepomáhá, jen zahradu...

16. srpna 2025

Vlaštovčím sirotkům vzalo rodiče vedro, v záchranné stanici jim servírují červíky

Jen pár dnů stará vlaštovčí mláďata se snaží udržet při životě v záchranné a záchytné stanici v Bílé Lhotě - Pateříně na Olomoucku. Mouchy jim jako rodiče sice nachytat nezvládnou, ale na červíky a...

15. srpna 2025  12:12

Vybírejte nejroztomilejší mazlíčky srpna, hrají o granule, vy o knížky

Anketa o nejrozkošnější mazlíky měsíce srpna je tu a čtenářské hlasy teď rozhodnou, kdo se bude radovat z kvalitních granulí v psí nebo kočičí variantě od společnosti Brit Care. Ani jako hlasující...

1. srpna 2025,  aktualizováno  15.8 8:59

Střety mezi námi s Ondrou byly vždy, navzájem jsme se nešetřili, říká Filip Sajler

Premium

Když vaří, pak precizně a bez zbytečných improvizací. Když podniká, pak soustředěně a naplno. Totéž, když se v autě na závodech řítí do vrchu. Filip Sajler je známý hlavně díky kulinářské sérii Kluci...

15. srpna 2025

Zdeněk Pohlreich se po devíti letech znovu chystá řádit v Ano, šéfe!

V rozhovoru s oblíbeným šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem se objevují jeho názory na gastronomické trendy, životní styl a podnikání v oboru. Zastihli jsme ho v době, kdy připravoval pořad Ano, šéfe!,...

15. srpna 2025

Chapadla a rohy jako z hororu. Americké králíky napadl bizarní virus

Divocí králíci v americkém státě Colorado svým vzezřením vyvolali zájem na sociálních sítích. U těchto zvířat se šíří nemoc známá jako Shopeho virus papilomatózy králíků, který způsobuje, že jinak...

14. srpna 2025  16:36

Zahrádka u řadovky v Ostravě, kde mají i květiny v nádobách vlastní terasu

Soutěž

Čtenářka Daniela buduje zahradu u ostravského rodinného domu spolu s manželem. Rádi pak na ní tráví čas i se svým jorkšírem. Zahrádka to není zrovna rozlehlá, má pouhých 270 čtverečních metrů, ale ve...

14. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.