„Moje zahrada je zahrada nevyléčitelné romantičky, která by chtěla žít v Provence, a již nabíjí to, že může po náročné službě v nemocnici zanořit ruce do hlíny. Je naším domovem,“ píše paní Nicola v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada o svém snu, který si pomalu ale jistě plní po malých ale jistých krůčcích. Co by kamenem dohodil od toho snad nejromantičtějšího zámku – v Hluboké nad Vltavou.
Rodině podle ní postupně budovaná zahrada dává pocit dovolené, i když nemohou zrovna nikam vyrazit. Je prostě místem, kde společně i jednotlivě rádi tráví svůj čas – ať už prací a nebo s ranní kávou a lívanci.
Fotogalerie zahrady nevyléčitelné romantičky
Čtenářka doplňuje, že její zahrada je dělaná intuitivně a je v ní ještě spousta práce. „Už teď nám ale dává pocit radosti a odpočinku, který potřebujeme po těžké práci. A její neodmyslitelnou součástí je i náš čtyřnohý miláček, pes Matěj, který je velitelem naší ulice – a dozoruje nad všemi kočkami, které by chtěly ohrozit jeho klid na terase.“
Svou zahradu můžete do 20. srpna také přihlásit do soutěže!
Terasa byla první zahradní stavbou, která na pozemku o rodinného domu vznikla a je od počátku srdcem celé zahrady. „Právě na ní už jsme oslavili nesčetně narozenin a je pro nás místem, které nám vždy dodávalo a dodává sílu a pohodu a kde starosti mizí. Místem, odkud se žádné návštěvě nechce domů,“ popisuje čtenářka silný vztah rodiny k terase.
Do její zahrady také neodmyslitelně patří zeleninové záhony a není jich zrovna málo. „A doufejme, že v brzké době přibude i skleník – který ale bude oázou a kanceláří jen a jen pro mě,“ prozrazuje paní Nicola, co dalšího si vysnila, a na co se těší.
Jednotlivé zahradní pokojíčky prostě vznikají postupně, a to tak, jak jí síly prostě zrovna dovolí. „Vše, co je na zahradě vidět, jsem totiž dělala sama, svépomocí. Počínaje od plotu a konče betonování sloupků k panelům, které tvoří částečnou clonu pohledům od sousedů,“ píše.
A uzavírá s nadhledem a těšením na všechno, co ji se zahradou dál čeká: „Moje zahrada není nijak dokonalá, je tu i spousta plevelu a trávníku, ale postupně jdu cestou své vize, které bych chtěla dosáhnout. Součástí mých představ je i touha pěstovat zeleninu bez chemie a postřiků. Nebude tak hrožením pro ptactvo a živočichy, ale naopak sem bude další tvory vábit. Protože na správné zahradě to má žít.“
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2025
Soutěž je dvoukolová, v každém kole vyhrává pět čtenářů. Ceny od značky Fieldmann jsou v obou kolech stejné.
1. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 394 Kč
2. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 075 Kč
3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 044 Kč
4. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 335 Kč
5. místo: Sada na grilování v hodnotě 10 097 Kč