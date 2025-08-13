Po službě v nemocnici boří ruce do hlíny a plní si romantické představy

Martina Čermáková
Zahradu u rodinného domu na Českobudějovicku buduje čtvrtým rokem hlavně srdcem a s láskou ke květinám, která prý přišla až s věkem. Díky tomu se pozemek velký cca 450 čtverečních metrů stává místem, které vyhledávají motýli, včelky, žabky i další zvířata, což čtenářku Nicolu těší asi ze všeho nejvíc.
Naše místo odpočinku, radosti a smíchu

Naše místo odpočinku, radosti a smíchu | foto: Archiv soutěže

Relaxační pokoj pod akátem, který je vyhledávaný celoročně.
Meditační místo mezi trvalkami
Záhon plápolající ve větru je velmi vyhledáván hlavně včelkami.
Dělící stěna k sousedům, která není z betonu, ale je velkým hmyzím hotelem.
15 fotografií

„Moje zahrada je zahrada nevyléčitelné romantičky, která by chtěla žít v Provence, a již nabíjí to, že může po náročné službě v nemocnici zanořit ruce do hlíny. Je naším domovem,“ píše paní Nicola v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada o svém snu, který si pomalu ale jistě plní po malých ale jistých krůčcích. Co by kamenem dohodil od toho snad nejromantičtějšího zámku – v Hluboké nad Vltavou.

Rodině podle ní postupně budovaná zahrada dává pocit dovolené, i když nemohou zrovna nikam vyrazit. Je prostě místem, kde společně i jednotlivě rádi tráví svůj čas – ať už prací a nebo s ranní kávou a lívanci.

Fotogalerie zahrady nevyléčitelné romantičky

15 fotografií

Čtenářka doplňuje, že její zahrada je dělaná intuitivně a je v ní ještě spousta práce. „Už teď nám ale dává pocit radosti a odpočinku, který potřebujeme po těžké práci. A její neodmyslitelnou součástí je i náš čtyřnohý miláček, pes Matěj, který je velitelem naší ulice – a dozoruje nad všemi kočkami, které by chtěly ohrozit jeho klid na terase.“

Svou zahradu můžete do 20. srpna také přihlásit do soutěže!

Terasa byla první zahradní stavbou, která na pozemku o rodinného domu vznikla a je od počátku srdcem celé zahrady. „Právě na ní už jsme oslavili nesčetně narozenin a je pro nás místem, které nám vždy dodávalo a dodává sílu a pohodu a kde starosti mizí. Místem, odkud se žádné návštěvě nechce domů,“ popisuje čtenářka silný vztah rodiny k terase.

Do její zahrady také neodmyslitelně patří zeleninové záhony a není jich zrovna málo. „A doufejme, že v brzké době přibude i skleník – který ale bude oázou a kanceláří jen a jen pro mě,“ prozrazuje paní Nicola, co dalšího si vysnila, a na co se těší.

Jednotlivé zahradní pokojíčky prostě vznikají postupně, a to tak, jak jí síly prostě zrovna dovolí. „Vše, co je na zahradě vidět, jsem totiž dělala sama, svépomocí. Počínaje od plotu a konče betonování sloupků k panelům, které tvoří částečnou clonu pohledům od sousedů,“ píše.

Jarní kouzlo kvetoucího akátu

A uzavírá s nadhledem a těšením na všechno, co ji se zahradou dál čeká: „Moje zahrada není nijak dokonalá, je tu i spousta plevelu a trávníku, ale postupně jdu cestou své vize, které bych chtěla dosáhnout. Součástí mých představ je i touha pěstovat zeleninu bez chemie a postřiků. Nebude tak hrožením pro ptactvo a živočichy, ale naopak sem bude další tvory vábit. Protože na správné zahradě to má žít.“

