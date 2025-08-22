„Naše zahrada je rozdělena na okrasnou část s okrasnými stromy a keři a zeleninovou, kde pěstuji zeleninu a ovoce pro vlastní spotřebu. Půda je zde železitá, například jabloním se tu příliš nedaří,“ vysvětluje paní Alena v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada, která se blíží do finále.
Jinak má tato zahrada na Vysočině vše, co k životu potřebuje – je tu jak dostatek slunečního svitu po celý den, tak i zákoutí, kde je příjemný stín. „Ráda trávím čas na zahradě péčí o rostliny a pěstováním vlastních plodin. Velmi si to užívám, obzvlášť když mohu sklízet svou vlastní čerstvou zeleninu a ovoce,“ popisuje čtenářka.
Rodinná zahrada na Vysočině, kde se zastavil čas
Velkou radost jí ovšem dělá každá rozkvetlá květina nebo keř a velmi ráda se prochází po zahradě obzvlášť brzy ráno. Jaký je to podle ní zážitek? „Vnímám tu neuvěřitelnou sílu přírody i vůni květin – obzvlášť když kvetou jasmíny, ty mám velice ráda. A miluji zpěv ptáků v naší zahradě.“
Celkově je tak pro ni zahrada velmi důležitá. „Neumím si představit, že bych se nemohla stávat její součástí. Je to pro mne velmi uklidňující – klidem mě to doslova naplňuje a zahrnuje,“ vysvětluje paní Alena, že přírodu doslova miluje a snaží se k ní tedy chovat co nejlépe.
Zahradu umí ocenit i celá její rodina. „Všichni rádi trávíme na zahradě svůj volný čas, ať už odpočíváme nebo pracujeme na jejím zkrášlení. I vnoučata si ji užívají nejen když mohou zobat různé ovoce – koneckonců celkově je pro ně pobyt na čerstvém vzduchu a v zeleni velmi důležitý. Navíc se zajímají o to, jak se rostliny pěstují a učí se o ně pečovat,“ má čtenářka radost i jako babička.
Těší se prostě i z toho, že celá její rodina má k zahradničení velmi kladný vztah. „Radujeme se z vypěstované zeleniny a ovoce a těšíme se i z toho, když si můžeme vyrábět vlastní zavařeniny bez přidané chemie. Milujeme čerstvé, právě utržené saláty. Připravujeme si vlastní recepty a radujeme se ze všeho, co si sami umíme vypěstovat. Mít vlastní zeleninu a ovoce je prostě velmi dobré. A moc si vážíme té možnosti i kvality,“ s pokorou vypočítává paní Alena, které zahrada prostě přináší radost ze života.
