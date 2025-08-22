Rodinná zahrada s ranním sluncem, kde se zastavil čas. Živý vzor pro vnoučata

Martina Čermáková
Soutěž
Na Vysočině, nedaleko Třebíče, hospodaří paní Alena s rodinou na zahradě rozkládající se na dvou tisících plošných metrů. Bez zahrady si nedovede svůj život představit a dělá jí radost, že se její vnoučata nezajímají jen o to, co kde sezobnout, ale už je také zajímá zahrada jako taková.
Ranní slunce vnáší do zahrady jedinečnou atmosféru.

Ranní slunce vnáší do zahrady jedinečnou atmosféru. | foto: Archiv soutěže

Okrasná zahrada
Okrasná zahrada má klidná zákoutí.
Stinná část zahrady, kde se krásně odpočívá.
Pohled na dům
29 fotografií

„Naše zahrada je rozdělena na okrasnou část s okrasnými stromy a keři a zeleninovou, kde pěstuji zeleninu a ovoce pro vlastní spotřebu. Půda je zde železitá, například jabloním se tu příliš nedaří,“ vysvětluje paní Alena v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada, která se blíží do finále.

Jinak má tato zahrada na Vysočině vše, co k životu potřebuje – je tu jak dostatek slunečního svitu po celý den, tak i zákoutí, kde je příjemný stín. „Ráda trávím čas na zahradě péčí o rostliny a pěstováním vlastních plodin. Velmi si to užívám, obzvlášť když mohu sklízet svou vlastní čerstvou zeleninu a ovoce,“ popisuje čtenářka.

Rodinná zahrada na Vysočině, kde se zastavil čas

Ranní slunce vnáší do zahrady jedinečnou atmosféru.
Okrasná zahrada
Okrasná zahrada má klidná zákoutí.
Stinná část zahrady, kde se krásně odpočívá.
29 fotografií

Velkou radost jí ovšem dělá každá rozkvetlá květina nebo keř a velmi ráda se prochází po zahradě obzvlášť brzy ráno. Jaký je to podle ní zážitek? „Vnímám tu neuvěřitelnou sílu přírody i vůni květin – obzvlášť když kvetou jasmíny, ty mám velice ráda. A miluji zpěv ptáků v naší zahradě.“

Anketa k 2. kolu vyjde ve středu 27. srpna

Celkově je tak pro ni zahrada velmi důležitá. „Neumím si představit, že bych se nemohla stávat její součástí. Je to pro mne velmi uklidňující – klidem mě to doslova naplňuje a zahrnuje,“ vysvětluje paní Alena, že přírodu doslova miluje a snaží se k ní tedy chovat co nejlépe.

Zahradu umí ocenit i celá její rodina. „Všichni rádi trávíme na zahradě svůj volný čas, ať už odpočíváme nebo pracujeme na jejím zkrášlení. I vnoučata si ji užívají nejen když mohou zobat různé ovoce – koneckonců celkově je pro ně pobyt na čerstvém vzduchu a v zeleni velmi důležitý. Navíc se zajímají o to, jak se rostliny pěstují a učí se o ně pečovat,“ má čtenářka radost i jako babička.

Těší se prostě i z toho, že celá její rodina má k zahradničení velmi kladný vztah. „Radujeme se z vypěstované zeleniny a ovoce a těšíme se i z toho, když si můžeme vyrábět vlastní zavařeniny bez přidané chemie. Milujeme čerstvé, právě utržené saláty. Připravujeme si vlastní recepty a radujeme se ze všeho, co si sami umíme vypěstovat. Mít vlastní zeleninu a ovoce je prostě velmi dobré. A moc si vážíme té možnosti i kvality,“ s pokorou vypočítává paní Alena, které zahrada prostě přináší radost ze života.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2025

Soutěž je dvoukolová, v každém kole vyhrává pět čtenářů. Ceny od značky Fieldmann jsou v obou kolech stejné.

1. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 394 Kč
Set obsahuje akumulátorovou sekačku, akumulátorovou strunovou sekačku, zahradní vysavač a fukar, 2x Li-ion akumulátor a Li-ion duální rychlonabíjecí stanici.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 1 cena

2. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 075 Kč
Set obsahuje: benzinovou sekačku, nůž pro benzinovou sekačku, pětilitrový kanystr a odsávačku oleje.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 2 cena

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 044 Kč
Set obsahuje: akumulátorovou mini pilu, akumulátorovou řetězovou pilu, akumulátorové plotové nůžky, 2x Li-ion akumulátor a Li-ion rychlonabíjecí stanici.

komercni ramecek nejkrasnejsi zahrada feldmann 3 misto fix

4. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 335 Kč
Set obsahuje: benzinovou sekačku, nůž k benzinové sekačce, pětilitrový kanystr a odsávačku oleje.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 4 cena

5. místo: Sada na grilování v hodnotě 10 097 Kč
Set obsahuje: plynový gril, grilovací náčiní a obal na gril.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 5 cena
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Praktikuje zahradní darwinismus, u domu v Jizerkách trávu změnila v příběh

Soutěž

Když v roce 2013 postavili dům na zelené louce v podhůří Jizerských hor, v malé obci nedaleko Liberce, nebylo tu nic. Jen tráva, svah a výhled sahající až k Ještědu, pokud se kousek vyběhne po louce.

Klidnou zahradní oázu chtěli doplnit sprchovým koutem, je z něj menší bazén

Soutěž

Příběh své rodinné zahrady v obci poblíž Turnova, ležící na břehu řeky Jizery, nazval čtenář Radek: Od náletů k oáze klidu. Vznikala postupně zhruba deset let spolu se svépomocnou výstavbou nového...

Návrh trvalkových záhonů mají od zahradnice, přenášejí ho z papíru do reality

Soutěž

Vysněnou zahradu začali budovat před pěti lety souběžně se začátkem hrubé stavby svého domu na Českobudějovicku. Už proto, že oba partneři měli možnost trávit dětství na zahradách svých prarodičů a...

Šokující úlovek. Rybářka v Koreji vytáhla ze sítě obřího mořského slimáka

Rybářka u břehů Jižní Koreje vytáhla ze sítě obrovského mořského tvora. Záznam sdílený na internetu vyvolal rozruch a nález udivil mnoho lidí svou velikostí a vzhledem.

Zahradu v lese nelze oplotit, terorizují je srny i divočáci. Ale neměnili by

Soutěž

Jejich lesní zahrada je nikdy nekončící práce nejen proto, že ji chtějí neustále vylepšovat. Nepatří totiž pouze jim, ale ze zákona i lesní zvěři. Ta jim ovšem s péčí nijak nepomáhá, jen zahradu...

Rodinná zahrada s ranním sluncem, kde se zastavil čas. Živý vzor pro vnoučata

Soutěž

Na Vysočině, nedaleko Třebíče, hospodaří paní Alena s rodinou na zahradě rozkládající se na dvou tisících plošných metrů. Bez zahrady si nedovede svůj život představit a dělá jí radost, že se její...

22. srpna 2025

Jak zachránit sražené oblečení? Pomůže vám obyčejný kondicionér

Téměř každému se to někdy stane. Navzdory veškeré opatrnosti se oblíbený kus oblečení nečekaně srazí při praní. Zatímco mnoho lidí by v takové situaci sražený oděv rovnou vyhodilo, existuje...

22. srpna 2025

Země živitelka ukáže automat na brambory i supermoderní kurník

V Českých Budějovicích probíhá největší zemědělský veletrh v zemi, Země živitelka. Letos se zaměří na inovativní techniky a digitalizaci v zemědělství. K vidění bude například kurník budoucnosti nebo...

21. srpna 2025  16:47

Pochlubte se příběhem a snímky své zahrady v soutěži Nejkrásnější zahrada

Soutěž

Velké zahradní klání čtenářů iDNES.cz – v tom nejlepším smyslu toho slova – opět ukazuje, kolik radosti nám přináší pečovat o „svůj“ kousek půdy, přetvářet ho k obrazu svému a přinášet radost nejen...

14. května 2025,  aktualizováno  21.8 14:22

Vyšívat se dá i z rybích šupinek, říká modistka. Obléká také Jezulátko

Kloboučnice Marie Mazánková vyšívá na přehlídky, ale i pro olomoucké Jezulátko. Živí ji však právnická profese ve městě Litovel na Olomoucku. Po odchodu z práce domů do nedalekých Nasobůrek mění...

21. srpna 2025  5:06

Návrh trvalkových záhonů mají od zahradnice, přenášejí ho z papíru do reality

Soutěž

Vysněnou zahradu začali budovat před pěti lety souběžně se začátkem hrubé stavby svého domu na Českobudějovicku. Už proto, že oba partneři měli možnost trávit dětství na zahradách svých prarodičů a...

21. srpna 2025

Kočka a pitný režim v létě. Tekoucí voda je klíčem ke zdraví vašeho mazlíčka

Ačkoliv se říká, že kočky vodu nesnášejí, opak je pravdou. Tekoucí voda je fascinuje a zároveň pro ně může být klíčem k lepšímu zdraví. Nedostatečný příjem tekutin totiž způsobuje závažná onemocnění....

21. srpna 2025

Sklízejte hrušky ve správný čas. Jen tak si uchovají chuť i šťavnatost

Jak správně načasovat sklizeň hrušek, aby měly tu nejlepší chuť a kvalitu a vydržely co nejdéle uskladněné?

20. srpna 2025

Rok řešili zeleň nad hlavou, aby střechu budoucího bydlení vrátili přírodě

Soutěž

Na Českobudějovicku zatím v živou zahradu proměnili jenom střechu nového nedokončeného domu, jinak je příběh jejich zahrady – i domu – na samém počátku. Nicméně střecha domu, který uvnitř teprve čeká...

20. srpna 2025

Podivné chutě slavných. S kým byste nechtěli jít na večeři

Premium

Pořekadlo proti gustu žádný dišputát by se mělo tesat do kamene a spolehlivým způsobem, jak pokazit nějaký kulinářský zážitek, je vymyslet zbytečně přísná pravidla stolování. Nad libůstkami některých...

20. srpna 2025

Dají se houby vysbírat? Mají v sobě těžké kovy? A proč je jíme? Mykolog odpovídá

Premium

Jdeme na houby. Tato slova vyřkl (nebo aspoň slyšel) každý Čech. Láska k houbaření je typická záležitost našeho národa. Co nás tak táhne do lesa? Proč se vyplatí chránit rodinná „místečka“? Proč...

19. srpna 2025

Z malých kuliček se staly hvězdy. Pandí dvojčata oslavila narozeniny

Dvojčata pandy obrovské, Jia Jia a De De, která se narodila v Hongkongu, oslavila své první narozeniny večírkem ve svém domě v Ocean Park Hong Kong za přítomnosti oddaných fanoušků z celého Hongkongu.

19. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.