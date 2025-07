„To kochání se – po fyzické dřině v kombinaci s úžasným odreagováním a psychickým detoxem – je nenahraditelný pocit,“ popsal v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada 2025 a přidal i video.

„Za největší tuning a přidanou hodnotu mé zahrady považuji dvě jezírka: Jedno koupací s rybami – konkrétně s 18, už pěkně vypasenými koi – o objemu zhruba 30 kubíků. A druhé menší bez ryb (cca 8m3), tím jsem před více jak 5 lety začal,“ popsal počátky své fascinace vodou v zahradě.

K oběma jezírkům dotvořil ještě tři navzájem nezávislé potůčky a vlastní zahrada mu začala být malá. „Tato fascinace vodními prvky mě dovedla až do bodu, kdy jsem začal tzv. ztracené potůčky realizovat i svým zákazníkům. Potřeboval jsem se prostě realizovat,“ popisuje čtenář, jak se z koníčku – vyzkoušeného na vlastním – stal pořádný profi kůň.

„Není nad to, když po sobě člověk zanechá něco, co je vidět. A když vizuální hodnota daného díla v čase roste a získává na kráse,“ konstatuje. A dobře ví, že výše zmíněné vodní prvky – obě jezírka a tři potůčky – vnesly do jejich zahrady nejen neuvěřitelnou dynamiku. S vodou vtrhl na jejich zahradu i hodně rozmanitý život: „Ať už z říše hmyzu, ptactva, ještěrek. Nastěhovala se mimo jiné i rodinka ježků, mých jmenovců,“ popisuje spokojený tvůrce vodního království obklopeného zelení.

Pozemek není úplně rovinatý, dělí se na dvě pomyslná výšková patra. „I , to považuji za zajímavý přechod – ze spodní, tzv. vodní části, do té horní. Na té je částečně trávník, hlavně ale zahradní domek na nářadí spojený se západní terasou a malým posezením s grilem. A také posezení s dřevěnou houpačkou u skalky,“ popisuje rozdělení zahrady pan Libor.

„Je krásné vidět, že i já můžu přírodě něco vracet, když z ní tak často beru, a to nejen inspiraci. Zastřešená terasa nám umožňuje užívat si tento nejvíce obývaný zahradní „pokoj“ téměř celoročně, od brzkého jara až do pozdního podzimu. V plánu máme udělat časem z terasy zimní zahradu, která by nám pobyt protáhla na celý rok,“ plánuje čtenář.