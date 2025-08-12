Pražskou zahrádku otevřeli pohledům, opečovávaná je z rybářské stoličky

Martina Čermáková
Soutěž
V těsném sousedství přírodní rezervace Mýto u Říčan má zahradu paní Alena, která ji především posledních pár let má konečně čas vylepšovat podle svých představ. Sice jí to komplikují zdravotní problémy s koleny, ale to ji nezastaví.
Celkový pohled na dům a zahradu ve svahu, se spoustou kamenných zídek.

Celkový pohled na dům a zahradu ve svahu, se spoustou kamenných zídek. | foto: Archiv soutěže

V těchto místech bylo před deseti lety ohniště na opékání buřtů.
Azalky, lampy, floxy...
Kousek Japonska podle paní Aleny, s bílou magnolií a čemeřicemi
Zahrada se díky novému plotu otevřela kolemjdoucím.
20 fotografií

„Naše zahrada má plochu zhruba 600 m2 a tvoří ji příkrý svah, na němž bylo kdysi pár starých ovocných stromů, dva záhony na zeleninu, nějaké túje, dva rododendrony a zaplevelený trávník,“ popisuje čtenářka, která své zelené království v katastru hlavního města Prahy přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada (což do 20. 8. můžete udělat také).

A vysvětluje, že původní majitelé si v osmdesátých letech na tomto místě postavili chatku, kterou rodina paní Aleny během posledních 25 let přestavěla a rozšířila na rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu. „Každé kopání základů přístavby nebo úpravy svahu na několik teras, představovalo přesun obrovského množství kamenů, z nichž jsme postavili množství suchých zídek,“ popisuje vznik současné podoby pozemku, který postupně přetvářela na okrasnou zahradu.

Zahradu ve svahu proměnila v okrasnou

Celkový pohled na dům a zahradu ve svahu, se spoustou kamenných zídek.
V těchto místech bylo před deseti lety ohniště na opékání buřtů.
Azalky, lampy, floxy...
Kousek Japonska podle paní Aleny, s bílou magnolií a čemeřicemi
20 fotografií

Jak totiž manžel postupně rozšiřoval dům, ona s velkým nadšením kultivovala pozemek. „Postupně jsme vysázeli jehličnany, rododendrony, azalky, skalkové floxy, hortenzie, čemeřice, na svahy skalníky a poléhavé jalovce, a tak se během let rodila okrasná zahrada,“ vysvětluje.

Svou zahradu můžete do 20. srpna také přihlásit do soutěže!

K těm největším vizuálním úpravám, jak tomu sama říká, však došlo až během posledních šesti let, kdy už se jako seniorka mohla své zahradě naplno věnovat. „Dala jsem tomu prostoru určitou koncepci pomocí prvků asijských zahrad, ať už ve formě typických rostlin nebo japonských lamp, ozdobných mřížek a podobně. První dvě lampy mi z ytongu vyřezal šikovný manžel a dodnes zde mají čestné místo,“ popisuje s nadšením.

Paní Alena zahradu tvoří a udržuje za asistence skládací rybářské stoličky, kterou neustále podle potřeby přesouvá na momentálně kultivované místo. Šetří tím kolena po čtyřech operacích. „Je to dost náročné, ale manžel ochotně pomáhá například s pořezáním větví nebo přesunem těžkých materiálů, jako je kačírek nebo velké kameny,“ popisuje s tím, že o to víc si pak člověk společné tvůrčí práce váží.

A závěrem přiznává, jakou radost jí dělá uznání. Loni si totiž pořídili nový kovvý plot, což otevřelo pohled do zahrady častým kolemjdoucím, jak pejskařům, tak i výletníkům. „Rádi se zastaví a pro nás nemůže být nic hezčího, než si od nich vyslechnout slova pochvaly a uznání. Včetně označení, že tu máme takové ´malé Průhonice´“.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2025

Soutěž je dvoukolová, v každém kole vyhrává pět čtenářů. Ceny od značky Fieldmann jsou v obou kolech stejné.

1. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 394 Kč
Set obsahuje akumulátorovou sekačku, akumulátorovou strunovou sekačku, zahradní vysavač a fukar, 2x Li-ion akumulátor a Li-ion duální rychlonabíjecí stanici.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 1 cena

2. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 075 Kč
Set obsahuje: benzinovou sekačku, nůž pro benzinovou sekačku, pětilitrový kanystr a odsávačku oleje.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 2 cena

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 044 Kč
Set obsahuje: akumulátorovou mini pilu, akumulátorovou řetězovou pilu, akumulátorové plotové nůžky, 2x Li-ion akumulátor a Li-ion rychlonabíjecí stanici.

komercni ramecek nejkrasnejsi zahrada feldmann 3 misto fix

4. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 335 Kč
Set obsahuje: benzinovou sekačku, nůž k benzinové sekačce, pětilitrový kanystr a odsávačku oleje.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 4 cena

5. místo: Sada na grilování v hodnotě 10 097 Kč
Set obsahuje: plynový gril, grilovací náčiní a obal na gril.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 5 cena
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Pozvala si bagristu a on už zůstal. Zahradní kino sledují z pergoly i sudu

Soutěž

Tolik nadšení a opravdové radosti ze života jako z fotogalerie čtenářky Simony z každé zahrady rozhodně netryská. Musí být neuvěřitelný živel, když se sama pustila do budování vysněného domu se...

Chtěli venkovskou zahradu. Nakonec jim vyšla spíš městská a jsou spokojení

V obci na Pardubicku se o svou plošně pětisetmetrovou zahradu starají paní Zlata, její manžel Miroslav a dva malí rošťáci – devítiletý Matyáš a sedmiletý Dominik. Původně to měla být zahrada...

Neřežte víc, než je nutné. Letní péče o hortenzie má být šetrná

Hortenzie v létě potřebují jemnou péči, která podpoří jejich vitalitu a bohaté kvetení v příští sezóně. Co při letním řezu odstranit, jak postupovat u různých druhů a proč se vyhnout hlubším zásahům?

Firemní zahrada u barokní Oranžérie, kde se obědvá, odpočívá i pracuje

Když se tato zahrada objevila mezi příspěvky loňského ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada (letošní ročník právě probíhá), bylo tak nějak na první pohled jasné, že to není tvorba nějakého zahradního...

Je to kus ráje na zemi, popisuje čtenářka svou zahradu na úpatí Bílých Karpat

Soutěž

V půvabném trenčínském kraji, tedy na slovenské straně úpatí Bílých Karpat, budují čtenářka Adriana a její rodina svou zahradu. Považují ji za svůj malý ráj.

Pražskou zahrádku otevřeli pohledům, opečovávaná je z rybářské stoličky

Soutěž

V těsném sousedství přírodní rezervace Mýto u Říčan má zahradu paní Alena, která ji především posledních pár let má konečně čas vylepšovat podle svých představ. Sice jí to komplikují zdravotní...

12. srpna 2025

Hledač městských pokladů nafotil stoleté kino, které jakoby zamrzlo v čase

Stará budova kina Picturedrome ve městě Eastbourne v East Sussexu (Velká Británie) působí, jakoby se tam zastavil čas – sedačky, plátna i promítačky zůstaly na svém místě od chvíle, kdy retro kino v...

12. srpna 2025

Firemní zahrada u barokní Oranžérie, kde se obědvá, odpočívá i pracuje

Když se tato zahrada objevila mezi příspěvky loňského ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada (letošní ročník právě probíhá), bylo tak nějak na první pohled jasné, že to není tvorba nějakého zahradního...

11. srpna 2025

Pryč s nezvanými hosty. Přirozeně a bezpečně vyžeňte škůdce z domova

Ať se vám to líbí, nebo ne, v těchto měsících číhají na každém kroku. Kdo? No, přece škůdci všeho druhu. Odežeňte hmyzáky a další nepříjemné potvůrky a nedovolte jim, aby vám otravovali život.

11. srpna 2025

Objevte přírodní metody ochrany rostlin, které šetří zdraví i přírodu

S rostoucím povědomím o škodlivých dopadech některých pesticidů na naše zdraví a životní prostředí hledá stále více zahrádkářů šetrnější řešení.

10. srpna 2025

Pozvala si bagristu a on už zůstal. Zahradní kino sledují z pergoly i sudu

Soutěž

Tolik nadšení a opravdové radosti ze života jako z fotogalerie čtenářky Simony z každé zahrady rozhodně netryská. Musí být neuvěřitelný živel, když se sama pustila do budování vysněného domu se...

10. srpna 2025

Jak ostříhat túje, aby vytvořily dokonalý štít proti zvědavým sousedům

Když se řekne domov, myslíme tím i pocit soukromí a klidu. Nikdo nechce, aby mu sousedé koukali až do talíře, ať už při snídani v kuchyni nebo při grilování na zahradě. A právě vaše zahrada, ta...

9. srpna 2025

Už u vás začaly růst houby? Pochlubte se svým úlovkem

Po tropických dnech prudké ochlazení a vydatný déšť. Pro lidský organismus prudká rána, pro houby možná vítaný impulz k zahájení růstu. A pro houbaře vyhlídka, že se z lesa nebudou vracet s prázdnými...

9. srpna 2025

Kocour přežil zkázu tří válečných lodí. Nepotopitelný Sam přeběhl od nacistů k Britům

Premium

Kočka prý má sedm životů. Černobílý roční kocourek Sam přežil za druhé světové války svou smrt během jednoho roku hned třikrát. Dožil pak v klidu v námořnickém domě v Belfastu jako válečný veterán....

8. srpna 2025

Pochlubte se příběhem a snímky své zahrady v soutěži Nejkrásnější zahrada

Soutěž

Velké zahradní klání čtenářů iDNES.cz – v tom nejlepším smyslu toho slova – opět ukazuje, kolik radosti nám přináší pečovat o „svůj“ kousek půdy, přetvářet ho k obrazu svému a přinášet radost nejen...

14. května 2025,  aktualizováno  8.8 8:37

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Letní řez třešní po sklizni zaručí plnou úrodu v příštím roce

Sladké, šťavnaté třešně přímo ze stromu – to je sen každého zahrádkáře. Ale co když vaše třešeň raději bují do obřích rozměrů, než aby obsypala větve plody? Klíčem k bohaté úrodě a zdravému stromu je...

8. srpna 2025

Chtěli venkovskou zahradu. Nakonec jim vyšla spíš městská a jsou spokojení

V obci na Pardubicku se o svou plošně pětisetmetrovou zahradu starají paní Zlata, její manžel Miroslav a dva malí rošťáci – devítiletý Matyáš a sedmiletý Dominik. Původně to měla být zahrada...

8. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.