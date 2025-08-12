„Naše zahrada má plochu zhruba 600 m2 a tvoří ji příkrý svah, na němž bylo kdysi pár starých ovocných stromů, dva záhony na zeleninu, nějaké túje, dva rododendrony a zaplevelený trávník,“ popisuje čtenářka, která své zelené království v katastru hlavního města Prahy přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada (což do 20. 8. můžete udělat také).
A vysvětluje, že původní majitelé si v osmdesátých letech na tomto místě postavili chatku, kterou rodina paní Aleny během posledních 25 let přestavěla a rozšířila na rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu. „Každé kopání základů přístavby nebo úpravy svahu na několik teras, představovalo přesun obrovského množství kamenů, z nichž jsme postavili množství suchých zídek,“ popisuje vznik současné podoby pozemku, který postupně přetvářela na okrasnou zahradu.
Zahradu ve svahu proměnila v okrasnou
Jak totiž manžel postupně rozšiřoval dům, ona s velkým nadšením kultivovala pozemek. „Postupně jsme vysázeli jehličnany, rododendrony, azalky, skalkové floxy, hortenzie, čemeřice, na svahy skalníky a poléhavé jalovce, a tak se během let rodila okrasná zahrada,“ vysvětluje.
Svou zahradu můžete do 20. srpna také přihlásit do soutěže!
K těm největším vizuálním úpravám, jak tomu sama říká, však došlo až během posledních šesti let, kdy už se jako seniorka mohla své zahradě naplno věnovat. „Dala jsem tomu prostoru určitou koncepci pomocí prvků asijských zahrad, ať už ve formě typických rostlin nebo japonských lamp, ozdobných mřížek a podobně. První dvě lampy mi z ytongu vyřezal šikovný manžel a dodnes zde mají čestné místo,“ popisuje s nadšením.
Paní Alena zahradu tvoří a udržuje za asistence skládací rybářské stoličky, kterou neustále podle potřeby přesouvá na momentálně kultivované místo. Šetří tím kolena po čtyřech operacích. „Je to dost náročné, ale manžel ochotně pomáhá například s pořezáním větví nebo přesunem těžkých materiálů, jako je kačírek nebo velké kameny,“ popisuje s tím, že o to víc si pak člověk společné tvůrčí práce váží.
A závěrem přiznává, jakou radost jí dělá uznání. Loni si totiž pořídili nový kovvý plot, což otevřelo pohled do zahrady častým kolemjdoucím, jak pejskařům, tak i výletníkům. „Rádi se zastaví a pro nás nemůže být nic hezčího, než si od nich vyslechnout slova pochvaly a uznání. Včetně označení, že tu máme takové ´malé Průhonice´“.
