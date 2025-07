Zahrada čtenářky Lenky a jejího manžela oslaví v srpnu své páté narozeniny, proto se při této příležitosti rozhodla sepsat její příběh, pořídit fotky a přihlásit ji do 2. kola soutěže Nejkrásnější zahrada.

„Zahradu máme rádi neupravenou a nedokonalou. Trávník tvoří jetel, pampelišky, sedmikrásky i mech a jitrocel. Zatím nehotové vyštěrkované cestičky jsou částečně porostlé plevelem. Záhony nejsou dokonale vyčištěné, listí nehrabeme. I tak se nám líbí. Potřebujeme, aby nebyla jen zdrojem práce a povinností. Teď nás tu bydlí pět, narodila se nám ještě malá dcerka, a když ji vidím, jak se samozřejmě prochází po lávkách, prodírá se mezi keři, uzobává borůvky nebo se neustále ráchá v korýtku a hází kamínky, mám radost, že zahrada je pro ni nejlepší hřiště. Kluci hrají fotbal, zápasí spolu, houpou se na houpačkách nebo hrají na honěnou v bludišti všech cestiček. Rozdělávají ohýnky, koupou se v kádi, dělají vír, hrají si s vodou, a to i v zimě s kusy ledu. Když jsem byla malá, milovala jsem knížku Zahrada od Jiřího Trnky. Její ilustrace mi v paměti vytvořily předobraz zahrady. A aniž bych to věděla, trochu jsme se k němu přiblížili, obzvláště když se v podvečer podívám ven. Zahrada obklopující dům tak společně s ním tvoří domov, který je pro nás útočiště, jistota. Prostor kde můžeme, co chceme. Projekt domu nám švagrová navrhla podle čínského učení Feng Shui a návrh včetně orientace prý spadá do typu „Štastný hrad“. Podle tohoto označení jsme tedy pojmenovali naši zahradu Šťastná zahrada. Myslím že svému jménu dostála a přeji si aby to tak bylo i nadále,“ zve čtenářka Lenka k prohlédnutí fotogalerie.

„Její příběh začal v době, kdy jsme se s manželem a dvěma syny nastěhovali do novostavby na zelené louce. Okolo bylo jen bláto a zbytky stavebního materiálu, a když vidím, jak vypadá dnes, přijde mi neuvěřitelné, co vše zde za 5 let narostlo,“ píše a přidává pár detailů. Je to zhruba 1000 m2 poblíž Jílového u Prahy, takže na jílovité půdě.

Dnes je to jejich rodinný poklad: džungle pro děti, útočiště pro zvířata a harmonie pro duši. A manžel by prý dodal – posilovna pro tělo. „Nesmírně ráda se do zahrady dívám z oken domu, z terasy, z různých koutů a úhlů. Letos na jaře nás neuvěřitelně překvapila bujným vzrůstem, kdy se po pár letech, co vysazené rostliny pracovaly hlavně v podzemí, objevil efekt i na povrchu,“ popisuje čtenářka s radostí. Ale nebylo tak vždycky.

Začátky byly těžké, ale byli s manželem na vlastní zahradu hodně natěšení. „Práce šla pomalu a ztěžka. Vykopání každé jámy pro strom, keř ale i trvalku v jílovité půdě – která je jako beton – bylo úmorné,“ vysvětluje, že žádnou navážku hlíny neřešili. Vlastně se jen rozhrnula vrchní vrstva zeminy, kterou před stavbou z pozemku odložili na dvě hromady.

Ty dvě hromady hlíny porostlé plevelem byly také to jediné, co tu na počátku bylo. „Žádný strom, žádný stín. Orientace na jih, takže v létě nebylo, kam se před sluncem schovat. Byl a stále je to trochu pokus omyl v tom, které rostlině se tu bude dařit, a kterou neudržíme,“ vypráví Lenka s tím, že jí to sice bylo líto, ale zato teď ví, že ty které přežily, přežít měly a jsou pro konkrétní podmínky toho kterého stanoviště vhodné.

Malá terasa v zadním rohu zahrady u pískoviště

Každopádně Lenka nechtěla na zahradu žádný bambus ani jehličnany, ať už z důvodu pohledového napojení na porost v sousedství, nebo prostě proto, že podle ní krajiny středních Čech nepatří. Bere to jako drobný projev vlastenectví k české krajině. Výsostné postavení se zato dostalo borovici – ač je to jehličnan – kterou chtěly děti na vánoce zdobit světýlky a vidět na ni bz obýváku. „To zase hezky ukazuje, že ve své zahradě má každý mít to, co mu dělá radost a líbí se mu to, bez ohledu na názor jiných,“ dodává zásadová, nicméně tolerantní čtenářka.

Kvůli jižní orientaci pozemku chtěli na počátku vysadit hodně stromů a získat tak stín, který u domu nebyl vůbec. „Záměr byl, že uprostřed zahrady bude na terasu navazovat kruhový trávník a okolo něj směrem k hranicím pozemku bude prales protkaný cestičkou, kolem níž budou rozmístěny další prvky, které jsme v zahradě chtěli. Jako třeba malá užitková část, kompost, ohniště, pískoviště, hrazda, kvetoucí záhony, vsakovací záhon, lavičky, malé podium, koupací káď, sprcha, výběh pro želvu. Trávník jen pro kluky na fotbal a dětské hry,“ popisuje Lenka.

Vše si navrhli i realizovali sami

Dnes se jejich zahradou vine suchý potok, kterým voda teče jen tehdy, když se někdo sprchuje pod zahradní sprchou, hustě prší nebo tam děti cíleně lijí vodu při hře. „Vedou přes něj dvě lávky a přeskakovat se dá po kamenech, vytváří nám tak iluzi vyschlého koryta. Žijí v něm hlavně ještěrky a hmyz, který si hledá úkryt mezi kameny,“ líčí čtenářka, jejíž zahrada ještě zdaleka není hotová a téměř polovina výše vyjmenovaných prvků kolem cestičky čeká na svůj zrod v následujících letech.

Cesta k ohništi s lavičkou

„Spíše než záplavy různobarevných květů u nás uvidíte rostliny okrasné listem a kontrast tak vytváří spíše červené olistění myrobalánů, ruje a javoru s bílo-zelenými svídami, kalinami, tavolníky. Mnohým by z toho důvodu mohla připadat nudná, smutná. V našich očích je však jemná, klidná a přírodě podobná,“ vysvětluje paní Lenka svoji volbu skladby rostlin v zahradě.

A dodává: „V podstatě ve všem na naší zahradě se snoubí moje vize a představy s manželovou pílí a pracovitostí. Nikdy mi neřekl, že něco nejde, vždy našel řešení toho, co jsem si vymyslela. Práce se dřevem, pergola, všechny tři terasy, vyvýšené záhony, terénní úpravy, plot, chodníčky, plochy z odseků, kamenné zídky, umístěné velké kameny, zasazené stromy a keře, vše je jeho práce.“ Žádná firma tuto zahradu nenavrhovala ani nerealizovala, a tak se Lenčin muž nadřel hodně.

S Lenkou oba dva pocházejí z Prahy a vyrůstali v bytech, takže zkušenost s podobnými pracemi žádná, nadšení velké. „Tímto bych chtěla manželovi vyjádřit poděkování a ocenění. Před realizací jsem měla nakreslený plán a sepsaný seznam všeho, co bychom v ní chtěli. Během doby – co už jsme zde žili a zároveň ji tvořili – se ukázalo, že bude lépe udělat něco jinak nebo jinde. Dám hodně na intuici a oba jsme s manželem tvůrčí lidé, takže si tuto svou potřebu v zahradě krásně naplňujeme. Vlastně je naše zahrada takovým příběhem našeho života,“ konstatuje Lenka a dodává, že se do toho mohl promítnout i fakt, že každá rostlina i předmět ze zahrady prošly jejich rukama. I to, že řada z nich je darovaných, zachráněných, a nebo vzpomínka na někoho blízkého, případně k nim mají vztah sami.

Zahrada čtyř živlů a ráj pro děti

Lenka se při torbě zahrady například snažila, aby se v prostoru opakovaly symboly každého ze čtyř živlů a působil tak vyváženě. „Oheň v podobě ohniště a loučí, osvětlení. Voda jako koupací káď, kamenné korýtko i suchý potok. Vzduch je zastoupen větrnou spirálou a houpačkami, závěsnými dekoracemi. A země má své zástupce v podobě kamenů, pařezů a kmene,“ vysvětluje čtenářka svůj záměr.

Užitkové záhony s bylinkami, rajčaty a salátem Cestičky s obrubníky ze starých trámů

Stejně tak na jejich zahradě dostala spousta materiálu druhou šanci. „Trámy obrubníků nejsou ničím ošetřené, a většina je dovezena z prababiččiny půdy. Betonové vymývané květníky na okraji terasy byly původně na zahradě u rodičů. Kmen – který je zároveň prolézačkou a obrubou pěšinky – je nádherně pokroucená borovice pokácená na chalupě. V záhonech jsou staré trouchnivějící pařezy: některé jsou vyplavené řekou a dovezli mi je rodiče, ten největší jsme potkali na okraji lesa při houbaření a manžel ho přinesl na zádech. Kameny byly vyhrabány při stavbě základu domu, takže zůstaly na pozemku – jen jsme pro ně našli využití a pěkné místo, kde jim to bude slušet,“ uvádí Lenka příklady.

Ambroň u vstupu je vítací strom, zajímavý v každém ročním období. Nejvíce však na podzim, v Lenčině oblíbeném ročním období. „Nejčastěji tu narazíte na břízy, vrby, svídy, kaliny, myrobalány, ruje či javory, v zahradě se opakuje i tavola, bez, tavolník nebo vajgelie. Zástupci voňavých keřů jsou šeřík a jasmín. Šípková růže, rakytník, borůvky, rybíz, muchovník, moruše – to jsou zase zástupci jedlých keřů. Pár klasických ovocných stromů máme podél plotu – jde hlavně o stromy našich dětí, které jsme zasadili na památku jejich narození“ jabloň, jeřáb a třešeň.“

Pohled z terasy od domu do zahrady.

Z trvalek se po zahradě objevují různé okrasné trávy, třapatky, svíčkovce, sporýše, kakosty, rozchodníky, pryšce, rozrazily, denivky, divizny, okrasné česneky. „Naším milým vyjádřením úcty k předkům jsou i velké listy bohyšky a bergenie – to je moje vzpomínka na babičku z maminčiny strany. Hortenzie – to byla zase oblíbená rostlina mé druhé babičky z tátovy strany. Tři hortenzie jsme si přivezli právě z její zahrádky, když se po její smrti domek prodával, a krvavec toten je vzpomínkou na pěší túry s mým dědou turistou. A javor tu máme jako nejmilejší strom druhého dědy,“ vysvětluje pohnutky, jež k té které volbě vedly.

V rohu zahrady také mají svůj rodinný „menhir“, který spolu s manželem jako staří Egypťané posouvali centimetr po centimetru a kutáleli po železných trubkách až na místo určení. Zapalují na něm svíčku třeba na dušičky jako vzpomínku na předky. A s dětmi dávali ke kameni třeba jablíčko přírodním bytostem a skřítkům jako poděkování za ochranu jejich domova.