Bílý dům, plaňky i růže. Z venkovské zahrádky vykouzlila voňavou romantiku

„Nás společný příběh začal v roce 2010, když jsme tomu řekli ano a pustili jsme se do citlivého převlékání domku i jeho okolí do nového šatu,“ popisuje čtenářka Mária svůj zelený ráj v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Právě Máriin příběh jsme jako první zařadili do 2. kola, v kole prvním se právě hlasuje a můžete pomoci vybrat vítěze.

„Moc nás to bavilo. Zahrádka sice maličká, ale velké srdce plné smyslu pro kreativitu a romantiku nám říkalo, že růžím to tady bude slušet nejvíc. A tak se i stalo,“ popisuje čtenářka, jak se během krátké doby na zahradě objevilo až 70 pnoucích královen vinoucích se do majestátních výšek.

Obrostlý je jak domeček, tak stodola i smrkový plůtek, kolem dokola je obtočený celý plot. „Dnes z této nádhery přechází zrak právě v červnu a v červenci, kdy se růže vystavují v plné kráse,“ popisuje čtenářka, která růžím a romantickému venkovskému stylu neodolala.

A tak právě růže v její zahradě tvoří pomyslné pokojíčky a oázy vůní, prokládané doslova kaskádovitě poskládanými peřejemi růžových větviček obalených květy v barvách lahodících nejen oku. „I včelkám přinášejí obrovskou radost z hostiny plné nektaru,“ má Mária jasno.

Pokud vás záplava růží ve fotogalerii opravdu zaujala, čtenářka pojmenovává i některé z vybraných kultivarů na svých snímcích. Například nad hlavním vchodem do zahrady se košatí jeden z nejmohutnějších starých ramblerů – což je typ popínavé růže – „Bobbie James“, v níž majitelka vidí „nevěstu s tisícem drobných květenství, hučícím stovkami radujících se včelek v její koruně“.

Konkuruje jí – taktéž bílá „Girlande d’Amour“ – a její přepadávající větve sahají až na druhou stranu plotu. „Neméně rozkošná ‚Russeliana‘ je hned za rohem a mezi nimi další historické krásky z rodu Albarosa, Bourbounky a také růže Davida Austina, šlechtitele Lense a další. Všechny pnoucí se do výšek, jakoby soupeřící o dotek slunečních paprsků v tomto hornatém kraji,“ popisuje s nadšením čtenářka Mária.

Každá z růží se šplhá buď po nějaké unikátní opoře z kmínků břízek, kovovém nebo dřevěném plůtku či pergole. Je to růžový svět sám pro sebe a pro každou romantickou duši. Jak popisuje čtenářka: „Šplhají po oporách, přichytávajíc se přitom zároveň o své přítelkyně, aby v harmonii ukazovaly světu své květy, jedny v rozpuku, další už vděčně klopící hlavy, aby dala vyniknout zase té vedle. A když přijde jejich čas, usnou zimním spánkem jedna po druhé tak přirozeně, jako plyne život sám.“