„Za zády bukový les, před sebou nepopsaný list pozemku o velikosti 1300 metrů čtverečních, ideální místo pro psaní jednoho životního příběhu v zelených kapitolách,“ vzpomíná čtenářka Lenka pro soutěž Nejkrásnější zahrada. Základy rodinné zahrady položil ještě její tehdejší muž v podobě kamenných zídek, které dnes už zdomácněly jako součást živé krajiny.
Všechno ostatní – od výběru rostlin přes celkový koncept až po každé jedno zasazení, přesazení – už je Lenčino dílo. „Pomáhali mi moji dva synové a později i současný partner, ale duší této zahrady jsem já. A ona je zase tou mojí,“ konstatuje paní Lenka, co všechno jí zahrada dává.
Zahrada v Jizerkách je zelenou duší své majitelky
Zahrada se jí totiž stala i oporou v těžkých časech a místem, kde se přímo tetelí její kreativita: „Byla mi věrným parťákem, když už nebylo s kým mluvit, ale bylo potřeba něco tvořit, pustit se do práce, pustit starosti z hlavy. Je to místo, kam utíkám, ale kam se i těším. Pole pro moji kreativní duši a laboratoř pro testování trvalek i trpělivosti mých kluků.“
Svou zahradu můžete do 20. srpna také přihlásit do soutěže!
Zatímco jiní bojují s přerostlou trávou, ona ji na zahradě preventivně minimalizovala. Místo ní dala prostor trvalkám, okrasným trávám, pestrým barevným záhonům. Zkombinovala echinacey, hortenzie, šuškardy, svíčkovce, sporýše, kavyly, metlice, ozdobnice, třtiny, dochany... „Ty se ve větru lehce pohupují a vypadají jako orchestr laděný větrem a jsou mojí srdeční záležitostí,“ popisuje.
Nevadí, že ne všechny trvalky vždy přežily první zimu. „Ale beru to jako přirozený výběr – kdo nepřežije bez extra péče, asi tu nemá být. Věřím na zahradní darwinismus. A když něco nefunguje, přesadím to, změním, zkouším to dál,“ snaží se vytvořit kombinace konkrétnímu místu na míru. Má i bylinkový šnek – pár kroků z kuchyně, aby pro tymián nebo mátu nemusela ani zouvat bačkory.
Z dřevěné terasy vedoucí kolem celého domu si každé ráno může obejít celý svůj svět, který je klidný a voňavý. „A večer? Večer se mi nechce domů. Sedím, dívám se do záhonů a cítím, jak ve mně všechno ztichne,“ odhaluje další pocitovou vrstvu pobytu ve vlastní zahradě.
A protože kromě duše krmí i chuťové pohárky, část zahrady patří rybízům, malinám, jahodám i borůvkám. O kousek výš pak má další plodovou zónu, kde jsou jeřáby, arónie, muchovníky, švestky, sloupové jabloně. Všechno proloženo trvalkami, růžemi a travami. „Ptáci jsou nadšení. A občas nám i něco nechají. Srnky k nám také občas rády zavítají,“ konstatuje čtenářka.
Její zahrada ještě není hotová. „Ale to je na tom to krásné. Plot počká, cesta se někdy udělá. Já zatím plánuji další zahradní projekty – v hlavě mi běží nápady a mí kluci říkají – mami, lásko, „small steps“. Přestože občas mrmlají při svazování trav nebo přenášení hlíny, kopání všeho možného, myslím, že už taky začínají chápat, že zahrada není jen o práci, ale o pocitu. O životě, který bují a roste. No, možná je to spíš moje tajné přání, aby to tak také měli i oni,“ konstatuje paní Lenka s úsměvem.
Echinacey jsou nejlepší objekt na pozorování motýlů při sezení na terase a bylinkový šnek
Zahrada ji totiž také učí trpělivosti, citu pro rovnováhu, vnímání přirozené proměnlivosti. „Miluji jarní probouzení, letní bzukot včel, poletování motýlů z květu na květ, šumění trav ve větru, podzimní barvy i zimní ojíněná stébla a zbytky suchých květů trvalek. Každý den přináší něco nového. A každý den je tu pro mě připravená židle, výhled a kousek klidu,“ píše čtenářka, že to je důvod, proč ji přihlašuje do soutěže. „Ne proto, že je dokonalá. Ale protože žije. A dává žít mně.“
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2025
Soutěž je dvoukolová, v každém kole vyhrává pět čtenářů. Ceny od značky Fieldmann jsou v obou kolech stejné.
1. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 394 Kč
2. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 075 Kč
3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 044 Kč
4. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 335 Kč
5. místo: Sada na grilování v hodnotě 10 097 Kč