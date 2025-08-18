Praktikuje zahradní darwinismus, u domu v Jizerkách trávu změnila v příběh

Když v roce 2013 postavili dům na zelené louce v podhůří Jizerských hor, v malé obci nedaleko Liberce, nebylo tu nic. Jen tráva, svah a výhled sahající až k Ještědu, pokud se kousek vyběhne po louce.
Úvodní pohled

Úvodní pohled | foto: Archiv soutěže

Pohled na terasu z výšky
Barevný koktejl
Jarní probouzení štěrkového záhonu
Proměna v čase – už sem tam něco kvete.
30 fotografií

„Za zády bukový les, před sebou nepopsaný list pozemku o velikosti 1300 metrů čtverečních, ideální místo pro psaní jednoho životního příběhu v zelených kapitolách,“ vzpomíná čtenářka Lenka pro soutěž Nejkrásnější zahrada. Základy rodinné zahrady položil ještě její tehdejší muž v podobě kamenných zídek, které dnes už zdomácněly jako součást živé krajiny.

Všechno ostatní – od výběru rostlin přes celkový koncept až po každé jedno zasazení, přesazení – už je Lenčino dílo. „Pomáhali mi moji dva synové a později i současný partner, ale duší této zahrady jsem já. A ona je zase tou mojí,“ konstatuje paní Lenka, co všechno jí zahrada dává.

Zahrada v Jizerkách je zelenou duší své majitelky

Úvodní pohled
Pohled na terasu z výšky
Barevný koktejl
Jarní probouzení štěrkového záhonu
30 fotografií

Zahrada se jí totiž stala i oporou v těžkých časech a místem, kde se přímo tetelí její kreativita: „Byla mi věrným parťákem, když už nebylo s kým mluvit, ale bylo potřeba něco tvořit, pustit se do práce, pustit starosti z hlavy. Je to místo, kam utíkám, ale kam se i těším. Pole pro moji kreativní duši a laboratoř pro testování trvalek i trpělivosti mých kluků.“

Svou zahradu můžete do 20. srpna také přihlásit do soutěže!

Zatímco jiní bojují s přerostlou trávou, ona ji na zahradě preventivně minimalizovala. Místo ní dala prostor trvalkám, okrasným trávám, pestrým barevným záhonům. Zkombinovala echinacey, hortenzie, šuškardy, svíčkovce, sporýše, kavyly, metlice, ozdobnice, třtiny, dochany... „Ty se ve větru lehce pohupují a vypadají jako orchestr laděný větrem a jsou mojí srdeční záležitostí,“ popisuje.

Nevadí, že ne všechny trvalky vždy přežily první zimu. „Ale beru to jako přirozený výběr – kdo nepřežije bez extra péče, asi tu nemá být. Věřím na zahradní darwinismus. A když něco nefunguje, přesadím to, změním, zkouším to dál,“ snaží se vytvořit kombinace konkrétnímu místu na míru. Má i bylinkový šnek – pár kroků z kuchyně, aby pro tymián nebo mátu nemusela ani zouvat bačkory.

Z dřevěné terasy vedoucí kolem celého domu si každé ráno může obejít celý svůj svět, který je klidný a voňavý. „A večer? Večer se mi nechce domů. Sedím, dívám se do záhonů a cítím, jak ve mně všechno ztichne,“ odhaluje další pocitovou vrstvu pobytu ve vlastní zahradě.

Pohled na terasu

A protože kromě duše krmí i chuťové pohárky, část zahrady patří rybízům, malinám, jahodám i borůvkám. O kousek výš pak má další plodovou zónu, kde jsou jeřáby, arónie, muchovníky, švestky, sloupové jabloně. Všechno proloženo trvalkami, růžemi a travami. „Ptáci jsou nadšení. A občas nám i něco nechají. Srnky k nám také občas rády zavítají,“ konstatuje čtenářka.

Její zahrada ještě není hotová. „Ale to je na tom to krásné. Plot počká, cesta se někdy udělá. Já zatím plánuji další zahradní projekty – v hlavě mi běží nápady a mí kluci říkají – mami, lásko, „small steps“. Přestože občas mrmlají při svazování trav nebo přenášení hlíny, kopání všeho možného, myslím, že už taky začínají chápat, že zahrada není jen o práci, ale o pocitu. O životě, který bují a roste. No, možná je to spíš moje tajné přání, aby to tak také měli i oni,“ konstatuje paní Lenka s úsměvem.

Echinacey jsou nejlepší objekt na pozorování motýlů při sezení na terase.
Pohled na bylinkový šnek směrem k terase

Echinacey jsou nejlepší objekt na pozorování motýlů při sezení na terase a bylinkový šnek

Zahrada ji totiž také učí trpělivosti, citu pro rovnováhu, vnímání přirozené proměnlivosti. „Miluji jarní probouzení, letní bzukot včel, poletování motýlů z květu na květ, šumění trav ve větru, podzimní barvy i zimní ojíněná stébla a zbytky suchých květů trvalek. Každý den přináší něco nového. A každý den je tu pro mě připravená židle, výhled a kousek klidu,“ píše čtenářka, že to je důvod, proč ji přihlašuje do soutěže. „Ne proto, že je dokonalá. Ale protože žije. A dává žít mně.“

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2025

Soutěž je dvoukolová, v každém kole vyhrává pět čtenářů. Ceny od značky Fieldmann jsou v obou kolech stejné.

1. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 394 Kč
Set obsahuje akumulátorovou sekačku, akumulátorovou strunovou sekačku, zahradní vysavač a fukar, 2x Li-ion akumulátor a Li-ion duální rychlonabíjecí stanici.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 1 cena

2. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 075 Kč
Set obsahuje: benzinovou sekačku, nůž pro benzinovou sekačku, pětilitrový kanystr a odsávačku oleje.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 2 cena

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 044 Kč
Set obsahuje: akumulátorovou mini pilu, akumulátorovou řetězovou pilu, akumulátorové plotové nůžky, 2x Li-ion akumulátor a Li-ion rychlonabíjecí stanici.

komercni ramecek nejkrasnejsi zahrada feldmann 3 misto fix

4. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 335 Kč
Set obsahuje: benzinovou sekačku, nůž k benzinové sekačce, pětilitrový kanystr a odsávačku oleje.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 4 cena

5. místo: Sada na grilování v hodnotě 10 097 Kč
Set obsahuje: plynový gril, grilovací náčiní a obal na gril.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 5 cena
Chov včel i pěstování se kvůli klimatu posunou do vyšších poloh, očekává včelař

Premium

Na Klínových boudách v srdci Krkonoš probíhá unikátní pokus s celoročním chovem včel, který má prověřit, jak se včelstva adaptují na změnu klimatu ve vysoké nadmořské výšce. Tento experiment...

14. srpna 2025

Živitelka vstupuje do nové éry. Ukáže automat na brambory i supermoderní kurník

Mezinárodní agrosalon Země živitelka se chystá na svůj 51. ročník, který se uskuteční od 21. do 26. srpna na výstavišti v Českých Budějovicích. Letos nese podtitul Nová éra a zaměří se hlavně na...

13. srpna 2025  14:10

