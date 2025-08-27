ANKETA: Vyberte nejkrásnější zahrady čtenářů a kniha od Lefflera může být vaše

Ve 2. kole letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada jsme vybrali a zveřejnili 25 zahrad čtenářů, jejich příběhy a fotografie. Děkujeme, že se o ně podělili jak s redakcí, tak s ostatními čtenáři. A nyní nezbývá, než jim popřát, aby jejich zahrady zaujaly i při hodnocení, a to jak odborníky, tak čtenáře. Ti mohou pro 3 až 5 zahrad, které je opravdu zaujaly, hlasovat v anketě až do středy 3. září do 10 hodin.

Hlasujte v 2. kole soutěže Nejkrásnější zahrada 2025 a jedna z deseti knih od Ferdinanda Lefflera o zahradách z produkce atelieru Flera může být vaše. | foto: Getty Images

Pětadvaceti zahradami zařazenými do 2. kola soutěže Nejkrásnější zahrada 2025 už se probírají krajinářští architekti Jana Pyšková a Přemysl Krejčiřík, i zahradní designer Ferdinand Leffler. Každý sám za sebe vybere jednu, která ho osobně nejvíce oslovila a zaslouží si ocenění – vyhraje jednu z prvních tří hlavních cen od partnera soutěže, firmy Fieldmann.

V podstatě něco podobného můžete udělat i vy jako čtenáři iDNES.cz – nicméně, abyste své stejně subjektivní hodnocení neměli tak těžké jako profíci, vyberte sami za sebe tři až pět zahrad, které se vám nejvíc líbí. Navíc také můžete vyhrát – oceníme deset vylosovaných hlasujících.

HLASUJTE v anketě k 2. kolu soutěže Nejkrásnější zahrada – vyberte 3 až 5 zahrad, které byste ocenili

Vybírejte pečlivě, k jednotlivým zahradám se můžete kdykoliv vrátit, hlasovat lze až do středy 3. září do 10 hodin. Po vyhodnocení výsledků oznámíme vítěze a vylosujeme 10 výherců knih z produkce atelieru Flera. Kdykoliv si ovšem stále můžete zahrady prohlížet a vracet se k nim.

Kniha Ferdinanda Lefflera Zahrada je pro radost
Nakouknutí do obsahu knihy Ferdinanda Lefflera Zahrada je pro radost

Stejně jako v předchozích letech je soutěž dvoukolová, obě kola jsou zakončena anketou a v obou čekají na vítěze zahradní pomocníci značky Fieldmann v celkové hodnotě zhruba 100 tisíc Kč – všechny si je můžete prohlédnout v komerčním rámečku níže.

Souběžně s vámi, nezávisle na čtenářské anketě, hodnotí vybrané zahrady v tomto ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada i odborníci na slovo vzatí: krajinářští architekti Jana Pyšková a Přemysl Krejčiřík a zahradní designér Ferdinand Leffler. Vyberou první tři, o čtvrté a páté pozici v žebříčku rozhodne právě anketa. Sejdete se s profíky v hodnocení? Zkuste to, lze hlasovat pro 3 až 5 vybraných zahrad a rovnou se zapojit do soutěže o 10 knih o zahradách z produkce atelieru Flera.

Spolu s vámi čtenáři hodnotí zahrady i špičky z oboru

Zahradní designér Ferdinand Leffler vystudoval obor Krajinné plánování v kombinaci se zahradním inženýrstvím na České zemědělské univerzitě. Je zakladatelem ateliéru zahradní architektury Flera, který patří k největším ve střední Evropě a úspěšně realizuje projekty v Evropě i ve světě – v Kanadě, ve Střední Americe nebo na africkém Zanzibaru.

Krajinářská architektka Jana Pyšková pracuje na projektech privátní i veřejné zeleně zejména v Čechách, ale sáhla si i na rovníkový Zanzibar během spolupráce na projektu s atelierem Flera. Zajímá ji udržitelnost, ochrana biodiverzity a k přírodě i lidem přátelská řešení. Neustále se v oboru vzdělává, sleduje trendy a spolupořádá odborné konference a semináře.

Krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík vede spolu se svou ženou Kamilou Ateliér Krejčiříkovi. Oba se jako krajinářští architekti věnují obnově památek například zámeckých parků nejen u nás, ale i ve Francii, na Slovensku či v SRN, hlavně objektům chráněným UNESCO (zahrada vily Tugendhat, Kuks a další). Obnovu památek učí i na fakultě v Lednici.

Pokud se u některé ze zahrad sejde na prvních třech místech čtenářská anketa s hodnocením odborníků (každý vybere jednu zahradu, kterou považuje za nejlepší) přenechá tato odborníkem oceněná zahrada své místo v čtenářské anketě té další v pořadí. Dvě zahrady vybrané čtenáři iDNES.cz tedy získají 4. a 5. cenu od firmy Fieldmann, partnera soutěže.

Zahradní designér Ferdinand Leffler navíc vybere dalších pět zahrad, v nichž uvidí skrytý potenciál, který jen potřebuje nějaký impulz. A tím by mohl být některý z kurzů atelieru Flera – Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada, který atelier Flera vybraným soutěžícím věnuje.

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2025

Soutěž je dvoukolová, v každém kole vyhrává pět čtenářů. Ceny od značky Fieldmann jsou v obou kolech stejné.

1. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 394 Kč
Set obsahuje akumulátorovou sekačku, akumulátorovou strunovou sekačku, zahradní vysavač a fukar, 2x Li-ion akumulátor a Li-ion duální rychlonabíjecí stanici.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 1 cena

2. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 075 Kč
Set obsahuje: benzinovou sekačku, nůž pro benzinovou sekačku, pětilitrový kanystr a odsávačku oleje.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 2 cena

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 044 Kč
Set obsahuje: akumulátorovou mini pilu, akumulátorovou řetězovou pilu, akumulátorové plotové nůžky, 2x Li-ion akumulátor a Li-ion rychlonabíjecí stanici.

komercni ramecek nejkrasnejsi zahrada feldmann 3 misto fix

4. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 335 Kč
Set obsahuje: benzinovou sekačku, nůž k benzinové sekačce, pětilitrový kanystr a odsávačku oleje.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 4 cena

5. místo: Sada na grilování v hodnotě 10 097 Kč
Set obsahuje: plynový gril, grilovací náčiní a obal na gril.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 5 cena
ANKETA: Vyberte nejkrásnější zahrady čtenářů a kniha od Lefflera může být vaše

