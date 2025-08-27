Pětadvaceti zahradami zařazenými do 2. kola soutěže Nejkrásnější zahrada 2025 už se probírají krajinářští architekti Jana Pyšková a Přemysl Krejčiřík, i zahradní designer Ferdinand Leffler. Každý sám za sebe vybere jednu, která ho osobně nejvíce oslovila a zaslouží si ocenění – vyhraje jednu z prvních tří hlavních cen od partnera soutěže, firmy Fieldmann.
V podstatě něco podobného můžete udělat i vy jako čtenáři iDNES.cz – nicméně, abyste své stejně subjektivní hodnocení neměli tak těžké jako profíci, vyberte sami za sebe tři až pět zahrad, které se vám nejvíc líbí. Navíc také můžete vyhrát – oceníme deset vylosovaných hlasujících.
HLASUJTE v anketě k 2. kolu soutěže Nejkrásnější zahrada – vyberte 3 až 5 zahrad, které byste ocenili
Vybírejte pečlivě, k jednotlivým zahradám se můžete kdykoliv vrátit, hlasovat lze až do středy 3. září do 10 hodin. Po vyhodnocení výsledků oznámíme vítěze a vylosujeme 10 výherců knih z produkce atelieru Flera. Kdykoliv si ovšem stále můžete zahrady prohlížet a vracet se k nim.
Stejně jako v předchozích letech je soutěž dvoukolová, obě kola jsou zakončena anketou a v obou čekají na vítěze zahradní pomocníci značky Fieldmann v celkové hodnotě zhruba 100 tisíc Kč – všechny si je můžete prohlédnout v komerčním rámečku níže.
Souběžně s vámi, nezávisle na čtenářské anketě, hodnotí vybrané zahrady v tomto ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada i odborníci na slovo vzatí: krajinářští architekti Jana Pyšková a Přemysl Krejčiřík a zahradní designér Ferdinand Leffler. Vyberou první tři, o čtvrté a páté pozici v žebříčku rozhodne právě anketa. Sejdete se s profíky v hodnocení? Zkuste to, lze hlasovat pro 3 až 5 vybraných zahrad a rovnou se zapojit do soutěže o 10 knih o zahradách z produkce atelieru Flera.
Pokud se u některé ze zahrad sejde na prvních třech místech čtenářská anketa s hodnocením odborníků (každý vybere jednu zahradu, kterou považuje za nejlepší) přenechá tato odborníkem oceněná zahrada své místo v čtenářské anketě té další v pořadí. Dvě zahrady vybrané čtenáři iDNES.cz tedy získají 4. a 5. cenu od firmy Fieldmann, partnera soutěže.
Zahradní designér Ferdinand Leffler navíc vybere dalších pět zahrad, v nichž uvidí skrytý potenciál, který jen potřebuje nějaký impulz. A tím by mohl být některý z kurzů atelieru Flera – Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada, který atelier Flera vybraným soutěžícím věnuje.
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2025
Soutěž je dvoukolová, v každém kole vyhrává pět čtenářů. Ceny od značky Fieldmann jsou v obou kolech stejné.
1. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 394 Kč
2. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 075 Kč
3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 044 Kč
4. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 335 Kč
5. místo: Sada na grilování v hodnotě 10 097 Kč