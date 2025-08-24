Provence si přenesli do zahrady u Vlašimi. Stylově, včetně fontány či vinice

Martina Čermáková
Soutěž
„Otevřete modrou branku a náhle se ocitnete v jiném světě. Nejprve vás upoutá altánek s průsvitnými závěsy popnutý vinnou révou a obklopený květinami, který láká k posezení. A když vstoupíte do zahrady, tak se otevře pohled do krásně zvlněné krajiny,“ popisují čtenářka Jana s manželem Milanem svou zahradu na Vlašimsku, kterou přihlásili do soutěže Nejkrásnější zahrada.
Pohled do krajiny, který se vám otevře, když vstoupíte do zahrady.

Pohled do krajiny, který se vám otevře, když vstoupíte do zahrady.

Pohled na francouzskou zahradu s vodotryskem, kde jsme při budování dodrželi...
Zahrada je dvouúrovňová, horní rovina navazuje na terasu u domu, spodní zahrada...
Modrá branka otevírá vstup do zahrady. Letos jsme totiž propojili dům s garáží...
Inspirací pro naší zahradu nám byly středomořské vilky, zejména styl...
„Až pak možná uvidíte dvě palmy v kamenných květináčích, které skýtají příjemný stín pro lehátka u terasy s bazénem. Prázdninovou atmosféru ještě dokresluje plážový bar a konstrukce svázaných akátových kůlů se sítí pro okurky. A když projdete podél jižní strany domu na konec terasy, tak se otevře pohled na spodní část,“ pokračuje paní Jana v popisu zahrady, kterou s manželem vybudovali u nově postaveného rodinného domku ve středních Čechách, na pozemku velkém 1 095 m2.

„Sejdete schody a francouzskou zahradou v geometrickém tvaru projdete po štěrkových cestičkách k vodotrysku Když se dáte vlevo k vinici, tak naleznete vstup do zahradního vinného sklepa. Pak už nejste na pochybách, že jste ve světě středomořské provensálské zahrady obklopující dům s modrými okenicemi. Je kouzelná tím, že ať člověk přijde jakkoliv unavený, tak procházka zahradou ho vždy osvěží.“

Procházka zahradou, která vás přenese do Provence

Pohled do krajiny, který se vám otevře, když vstoupíte do zahrady.
Pohled na francouzskou zahradu s vodotryskem, kde jsme při budování dodrželi pravidla, jakých se drží v Provence.
Zahrada je dvouúrovňová, horní rovina navazuje na terasu u domu, spodní zahrada je s ní propojená 6 širšími zahradními schody a kolem plotu z obou stran je možné projít i po pozvolném svahu trávníku. Ve spodní části zahrady je vinice, francouzská zahrada s vodotryskem, vstup do vinného sklepa, živý plot, plocha trávníku, dvě borovice, kompost v rohu a v druhém rohu záhon na rajčata, jímka na dešťovou vodu a malý sad ovocných stromů. Na snímku kvetoucí juky na zídce u bazénu.
Modrá branka otevírá vstup do zahrady. Letos jsme totiž propojili dům s garáží zídkou obloženou travertinem s modrou dvoukřídlou brankou a oddělili tak prostor předzahrádky s vjezdem od obytné zahrady u terasy.
Jana s manželem zahradu zakládali sami před 5 lety. „Nejprve jsme sázeli živý plot z ptačího zobu, který se mezitím krásně rozrostl a dává pozadí spodní části zahrady. Pak jsme vyměřili místo na vodotrysk, aby navazoval na střed zahradních schodů a kolem symetricky na čtverce s buxusy a zahradní cestičky. Založili jsme vinici a osázeli stromky a ostatní záhony,“ popisuje paní. Základní terénní úpravy stavební firma připravila již po stavbě domu, doladění a rozvoz ornice pak řešili svépomocí.

Anketa k 2. kolu vyjde ve středu 27. srpna

Mysleli i na užitek, jejich zahrada není jen okrasná. „Daří se tu dobře malinám, angreštu, rybízu, hruškám, letos poprvé sklízíme letní jablíčka a pokud nám kosi něco nechají, tak i hroznové víno. U plotu se ještě najde místo na rajčátka a záhon se saláty,“ popisuje čtenářka, jak jim plody ze zahrady obohacují jídelníček.

Jinak zahradu zdobí kromě cypřišů a borovic několik stromků fialkových ibišků, keříky levandulí, modré kalokvěty, půdopokryvné růžové růže a bíle kvetoucí juky a hortenzie. Jana s Milanem si je zvolili jako ideální kulisu pro krásné západy slunce, které rádi pozorují se sklenkou vína na malé terásce na západní straně domu. „Základní barevnost doplňků zahrady a květin je modrá, bílá, fialková a růžová. Použité dlažby jsou betonové barvě světlé cihlové, které doplňují květináče z terakoty, světlého pískovce a obklady z přírodních pásků travertinu,“ dodává čtenářka.

Nakonec došlo i na bazén či plážový bar

Před dvěma lety manžel paní Janu přesvědčil, že potřebují bazén, aby na zemi položeným nafukovacím kruhovým bazénkem neničili trávník. „Následně bagr celý trávníček vykopal a nyní tam je bazén, který si syn a vnoučata užívají. Sami jsme upravili okolí bazénu, manžel obložil zídku travertinem a položil suchou zídku kolem sklepa z místních kamenů, já jsem osázela květiny kolem,“ popisuje Jana. A konstatuje, že jak zahradu budují postupně, museli přesunout vyvýšené záhony na zeleninu, které tam měli původně, aby získali plácek na lehátka k bazénu.

Inspirací pro naší zahradu nám byly středomořské vilky, zejména styl francouzských domků v Provence. Jak vilky, tak i zahrady dodržují pravidla symetrie, uspořádání je jednoduché, střídmé co se týče druhů rostlin a stromů s prvky geometrického uspořádání ve stylu francouzských zahrad. Na snímku pohled od francouzské zahrady na schody na terasu.

Letos si postavili z tufových cihel plážový bar, který slouží i jako venkovní kuchyň. Grilují na dřevěném uhlí, většinou na trávníku u bazénu. Ten si neumí představit bez krytu: „Kryt je bohužel v našich zeměpisných šířkách nezbytný, udrží teplotu vodu v bazénu a chrání ji před nečistotami. Posouváme ho podle potřeby na obě strany, aby co nejméně překážel.“

Sazenice vinné révy a podpěry pro vinici manžel objednával od firmy na jižní Moravě. Zde také bohužel zaúřadovaly jarní mrazíky. Boj proti plísním a správný řez a zastříhávaní, to je pro nás také výzva. Pokud se jednou urodí více vína, tak si vyzkoušíme vlastní burčák.

Vstup do vinného sklepa, který je součástí dmu, obložení oblouku sklepa obkladovými pásky jsme pak dodělávali sami. Zakrytí schodiště do sklepa jsme zadali místnímu truhláři, který použil zbylé okenice a vyrobil z nich dvoukřídlé modré dveře. Rákos na stříšku jsme pak upevňovali sami.

„Zahrada působí idylicky, ale to zřejmě díky každodenní péči jako je zalévání, pletí, hnojení, zastřihávání, sekání i boj proti škůdcům a rozmarům přírody. Práce na zahradě je však pro nás relax, dokonce i mytí nádobí ve venkovní kuchyni je zábavné. Nejsme školení zahradníci, měla jsem pouze nějaké zkušenosti se zakládáním předchozí zahrady, která byla architektkou navržená spíše v anglickém stylu,“ vysvětluje paní Jana, pro niž jsou zahrada, květiny i pěstování zeleniny velkým koníčkem. Zručný manžel má zase cenné zkušenosti se stavbou domu svépomocí.

Kolem parcel s nádherným výhledem do krajiny a úžasnými západy slunce – v kombinaci s docházkovou vzdáleností do města, kde je vše, co člověk s rodinou potřebuje k životu – s manželem dlouho jen jezdili. Nakonec se rozhodli ke koupi během jediného dne, kdy si původně jeli vybrat jen zábavu na Silvestra. „Teď máme zábavu na celý život,“ uzavírá Jana. Koneckonců, pokud by někdy do budoucna opět na zahradě potřebovali těžkou techniku, s jejím případným vjezdem se tu počítá – manželé právě proto na severní straně domu ponechali širší trávník.

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2025

Soutěž je dvoukolová, v každém kole vyhrává pět čtenářů. Ceny od značky Fieldmann jsou v obou kolech stejné.

1. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 394 Kč
Set obsahuje akumulátorovou sekačku, akumulátorovou strunovou sekačku, zahradní vysavač a fukar, 2x Li-ion akumulátor a Li-ion duální rychlonabíjecí stanici.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 1 cena

2. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 075 Kč
Set obsahuje: benzinovou sekačku, nůž pro benzinovou sekačku, pětilitrový kanystr a odsávačku oleje.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 2 cena

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 044 Kč
Set obsahuje: akumulátorovou mini pilu, akumulátorovou řetězovou pilu, akumulátorové plotové nůžky, 2x Li-ion akumulátor a Li-ion rychlonabíjecí stanici.

komercni ramecek nejkrasnejsi zahrada feldmann 3 misto fix

4. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 335 Kč
Set obsahuje: benzinovou sekačku, nůž k benzinové sekačce, pětilitrový kanystr a odsávačku oleje.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 4 cena

5. místo: Sada na grilování v hodnotě 10 097 Kč
Set obsahuje: plynový gril, grilovací náčiní a obal na gril.

komecni ramecek fieldmann nejkrasnejsi zahrada soutez 5 cena
