Pořídili si bungalov a u něj nadšeně budují zahradu podle oblíbeného mustru

Martina Čermáková
Soutěž
Před dvěma lety se rozhodli postavit si vlastní bungalov na Kladensku, a s tím se začal odvíjet i příběh jejich zahrady. A protože Nikolu a jejího přítele od samého počátku nadchly Ferdinandovy zahrady, nechali se tímto stylem inspirovat a jejich zahrada vznikající na ploše zhruba 700 metrů čtverečních nabrala tento směr. Ladí ji především do fialových a růžových odstínů.
Záhon u vstupní branky

Záhon u vstupní branky | foto: Archiv soutěže

Pohled od posilovny k domu, přes záhony trvalek a bazén
Svíčkovec u domečku s posilovnou
Velkoryse pojatá terasa je rozčleněná velkým podélným květináčem.
Pohled od ohniště
„Snažili jsme se vybírat rostliny tak, aby nám postupně kvetly v průběhu měsíců, a tak máme v záhonech cibuloviny, hlavně okrasné česneky a tulipány. Podél plotu jsme vysázeli třtinu, která zdobí zahradu až do zimy, protože se nám líbí okrasné trávy, ze kterých jsme dále vybírali hlavně ozdobnice a dochany,“ jde rovnou k věci čtenářka Nikol, která svou mladičkou zahradu přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Kromě kvetoucích trvalkových záhonů s přítelem do zahrady umístili i vzrostlé stromy: dvě sakury, z toho jednu převislou, čtyři břízy a přidali i muchovníky, které byly v létě obalené plody. „Na okrajích záhonů jsme je navíc podsadili lesními jahodami a dozadu jsme zasadili ostružiny a maliny, abychom měli ze zahrady i nějaký užitek,“ popisuje čtenářka.

Zahrada laděná do růžových a fialových tónů...

Jinak si zahradu maximálně přizpůsobili tak, aby si ji mohli během sezony opravdu užívat. Kromě bazénu vybudovali i velkorysou terasu z exotického dřeva (konkrétně z garapy), kterou rozčlenili zapuštěním dlouhého květináče rovnoběžně s domem. Trvalkový záhon v nádobě časem lépe a lépe odcloní pohledy zvenčí a poskytne více soukromí.

Anketa k 2. kolu vyjde ve středu 27. srpna

Zasílání příspěvků do soutěže skončilo, děkujeme vám za každý z nich. Zahrada v tomto článku je poslední vybranou zahradou letošního ročníku. Čtenářská anketa, v níž budete moci vybírat ty nejkrásnější zahrady 2. kola, poběží od 27. srpna do 3. září 2025 (viz pravidla soutěže).

„Do zahrady jsme zakomponovali i ohniště, u kterého večer rádi sedíme, a chill zonu – u té nám chybí jen dokoupit houpací vajíčka. Zatím naposledy jsme vystavěli zahradní domek, který bude sloužit jako posilovna, postupem času bychom možná dokoupili i saunu. A čekají nás ještě menší úpravy hlavně co se týče chodníčku za domem a ohniště, kde musíme dodělat mlat,“ popisuje s nadšením Nikola.

Konstatuje, že teď v sezoně jsou s přítelem převážně venku na zahradě, kde se cítí nejlépe. „Práce na zahradě a její rozvoj nás baví – přítele tedy hlavně péče o trávník – kterému se opravdu pravidelně věnuje. Prostě se snažíme dávat naší zahradě co největší péči a vše si děláme svépomocí – abychom měli z výsledků a postupného rozkvětu rostlin co největší a neustálou radost,“ vysvětluje Nikola a je jasné, že péče o zahradu partnery uchvátila dělá jim radost prostě „být venku“.

Záhon u vchodu
Posilovna má výhled na trvalkový záhon.

Čtenářka ještě doplňuje, že u vchodu si ještě vystavěli domeček na popelnice, aby je ukryli pohledům. „Dělali jsme ze stejného dřeva, kterým obložený zahradní domek,“ popisuje mladá žena s tím, že stále jim k dokončení řada věcí zbývá, ale na další práci se s partnerem oba těší.

