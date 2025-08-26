„Snažili jsme se vybírat rostliny tak, aby nám postupně kvetly v průběhu měsíců, a tak máme v záhonech cibuloviny, hlavně okrasné česneky a tulipány. Podél plotu jsme vysázeli třtinu, která zdobí zahradu až do zimy, protože se nám líbí okrasné trávy, ze kterých jsme dále vybírali hlavně ozdobnice a dochany,“ jde rovnou k věci čtenářka Nikol, která svou mladičkou zahradu přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada.
Kromě kvetoucích trvalkových záhonů s přítelem do zahrady umístili i vzrostlé stromy: dvě sakury, z toho jednu převislou, čtyři břízy a přidali i muchovníky, které byly v létě obalené plody. „Na okrajích záhonů jsme je navíc podsadili lesními jahodami a dozadu jsme zasadili ostružiny a maliny, abychom měli ze zahrady i nějaký užitek,“ popisuje čtenářka.
Zahrada laděná do růžových a fialových tónů...
Jinak si zahradu maximálně přizpůsobili tak, aby si ji mohli během sezony opravdu užívat. Kromě bazénu vybudovali i velkorysou terasu z exotického dřeva (konkrétně z garapy), kterou rozčlenili zapuštěním dlouhého květináče rovnoběžně s domem. Trvalkový záhon v nádobě časem lépe a lépe odcloní pohledy zvenčí a poskytne více soukromí.
Anketa k 2. kolu vyjde ve středu 27. srpna
Zasílání příspěvků do soutěže skončilo, děkujeme vám za každý z nich. Zahrada v tomto článku je poslední vybranou zahradou letošního ročníku. Čtenářská anketa, v níž budete moci vybírat ty nejkrásnější zahrady 2. kola, poběží od 27. srpna do 3. září 2025 (viz pravidla soutěže).
„Do zahrady jsme zakomponovali i ohniště, u kterého večer rádi sedíme, a chill zonu – u té nám chybí jen dokoupit houpací vajíčka. Zatím naposledy jsme vystavěli zahradní domek, který bude sloužit jako posilovna, postupem času bychom možná dokoupili i saunu. A čekají nás ještě menší úpravy hlavně co se týče chodníčku za domem a ohniště, kde musíme dodělat mlat,“ popisuje s nadšením Nikola.
Konstatuje, že teď v sezoně jsou s přítelem převážně venku na zahradě, kde se cítí nejlépe. „Práce na zahradě a její rozvoj nás baví – přítele tedy hlavně péče o trávník – kterému se opravdu pravidelně věnuje. Prostě se snažíme dávat naší zahradě co největší péči a vše si děláme svépomocí – abychom měli z výsledků a postupného rozkvětu rostlin co největší a neustálou radost,“ vysvětluje Nikola a je jasné, že péče o zahradu partnery uchvátila dělá jim radost prostě „být venku“.
Čtenářka ještě doplňuje, že u vchodu si ještě vystavěli domeček na popelnice, aby je ukryli pohledům. „Dělali jsme ze stejného dřeva, kterým obložený zahradní domek,“ popisuje mladá žena s tím, že stále jim k dokončení řada věcí zbývá, ale na další práci se s partnerem oba těší.