U bývalého mlýna s kouzlem starých časů zvelebuje zahradu pro radost rodiny

„Zahrada naší maminky je velký pozemek, o který pečuje s velkou vášní a nadšením. Každý den do ní vkládá kus svého času, píle a radosti, což je . vidět na každém kroku,“ vnímá čtenářka, jak je to pro maminku důležité.
Zahrada i dvůr jsou součástí bývalého mlýna a pily a celé místo má velmi dlouhou historii i zvláštní kouzlo. „Mlýn i pilu koupil maminčin dědeček a provozoval je do chvíle, kdy mu je komunisté sebrali. Po revoluci se majetek vrátil do jejich rukou ve zbídačeném stavu,“ popisuje dcera.
Maminčina zahrada u bývalého mlýna a pily
Když se majetek do rodiny konečně vrátil, postupně začali vše opravovat a dávat do pořádku – pila je stále funkční a činná, ale mlýn se již do provozu nikdy nevrátil. Nicméně – starou stodolu si díky nadšení a pracovitosti Ludmila s Karlem přestavěli na útulný výminek, který dýchá pohodou. Splnili si tak svůj sen.
Anketa k 2. kolu vyjde ve středu 27. srpna
Zasílání příspěvků do soutěže skončilo, děkujeme vám za každý z nich. Čtenářská anketa, v níž budete moci vybírat ty nejkrásnější zahrady 2. kola, poběží od 27. srpna do 3. září 2025 (viz pravidla soutěže).
Samotná zahrada je samozřejmě ovlivněna prostředím a prostory starého mlýna a blízkost mlýnského náhonu jí dodávají velmi osobitý ráz. Voda v ní hraje důležitou roli a prostupuje celou atmosféru zahrady.
„Je to prostor velký asi 700 metrů čtverečních, s okrasnou i užitkovou částí. Ovšem nic není definitivní, vždy je co budovat a předělávat – už proto, že maminka má ráda, když se zahrada stále mění. Každé zákoutí proto vypráví trochu jiný příběh,“ prozrazuje pisatelka.
Její maminka je navíc velmi tvořivá, ráda vdechuje život starým věcem, renovuje je a hledá jim nové využití. „Díky tomu má celý prostor osobitost a neopakovatelný charakter, každý detail v zahradě nese maminčin rukopis a kousek její fantazie,“ popisuje dcera a vysvětluje tak, kde se vzala třeba nástěnná mozaika na terase.
Posezení na terase ve starém mlýně má specifickou atmosféru danou mlýnským náhonem.
Zahrada a starý dvůr jsou také centrem rodinného života, scházejí se tu příbuzní i přátelé. „Slavíme tu narozeniny a svátky, často se tu ale jen tak potkáváme k obyčejnému posezení. Je to prostor, kde se dobře dýchá,“ popisuje dcera, jak je zahrada s láskou opečovávaná maminkou pro všechny důležitá.
„Je výsledkem pracovitosti a velkého nadšení. Rozhodně není dokonalá, ale právě proto je tak výjimečná. Je živá, proměnlivá a plná nápadů,“ píše čtenářka. A proč se maminka poprvé v životě rozhodla zasoutěžit si? „Inspiroval ji pan Ferdinand Leffler, jehož práci sleduje a obdivuje.“
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2025
Soutěž je dvoukolová, v každém kole vyhrává pět čtenářů. Ceny od značky Fieldmann jsou v obou kolech stejné.
1. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 394 Kč
2. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 075 Kč
3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 044 Kč
4. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 335 Kč
5. místo: Sada na grilování v hodnotě 10 097 Kč