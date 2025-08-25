U bývalého mlýna s kouzlem starých časů zvelebuje zahradu pro radost rodiny

Martina Čermáková
Soutěž
Místo se specifickou atmosférou a poněkud pohnutou historií. Taková je zahrada Ludmily a Karla kousek od Litomyšle. Do soutěže Nejkrásnější zahrada ji poslala dcera, protože maminka se prý poprvé v životě rozhodla udělat výjimku a do nějaké soutěže se přihlásit.
Současná podoba dvora bývalého mlýna a pily

Současná podoba dvora bývalého mlýna a pily | foto: Archiv soutěže

Okrasný záhon u bazénu
mlýnský náhon
Kameny na skalce pocházejí z dědečkova lesa
Náhon s částí terasy
28 fotografií

„Zahrada naší maminky je velký pozemek, o který pečuje s velkou vášní a nadšením. Každý den do ní vkládá kus svého času, píle a radosti, což je . vidět na každém kroku,“ vnímá čtenářka, jak je to pro maminku důležité.

Zahrada i dvůr jsou součástí bývalého mlýna a pily a celé místo má velmi dlouhou historii i zvláštní kouzlo. „Mlýn i pilu koupil maminčin dědeček a provozoval je do chvíle, kdy mu je komunisté sebrali. Po revoluci se majetek vrátil do jejich rukou ve zbídačeném stavu,“ popisuje dcera.

Maminčina zahrada u bývalého mlýna a pily

Současná podoba dvora bývalého mlýna a pily
Okrasný záhon u bazénu
mlýnský náhon
Kameny na skalce pocházejí z dědečkova lesa
28 fotografií

Když se majetek do rodiny konečně vrátil, postupně začali vše opravovat a dávat do pořádku – pila je stále funkční a činná, ale mlýn se již do provozu nikdy nevrátil. Nicméně – starou stodolu si díky nadšení a pracovitosti Ludmila s Karlem přestavěli na útulný výminek, který dýchá pohodou. Splnili si tak svůj sen.

Anketa k 2. kolu vyjde ve středu 27. srpna

Samotná zahrada je samozřejmě ovlivněna prostředím a prostory starého mlýna a blízkost mlýnského náhonu jí dodávají velmi osobitý ráz. Voda v ní hraje důležitou roli a prostupuje celou atmosféru zahrady.

„Je to prostor velký asi 700 metrů čtverečních, s okrasnou i užitkovou částí. Ovšem nic není definitivní, vždy je co budovat a předělávat – už proto, že maminka má ráda, když se zahrada stále mění. Každé zákoutí proto vypráví trochu jiný příběh,“ prozrazuje pisatelka.

Její maminka je navíc velmi tvořivá, ráda vdechuje život starým věcem, renovuje je a hledá jim nové využití. „Díky tomu má celý prostor osobitost a neopakovatelný charakter, každý detail v zahradě nese maminčin rukopis a kousek její fantazie,“ popisuje dcera a vysvětluje tak, kde se vzala třeba nástěnná mozaika na terase.

mlýnský náhon
Posezení na terase ve starém mlýně má specifickou atnosféru, kterou výrazně...

Posezení na terase ve starém mlýně má specifickou atmosféru danou mlýnským náhonem.

Zahrada a starý dvůr jsou také centrem rodinného života, scházejí se tu příbuzní i přátelé. „Slavíme tu narozeniny a svátky, často se tu ale jen tak potkáváme k obyčejnému posezení. Je to prostor, kde se dobře dýchá,“ popisuje dcera, jak je zahrada s láskou opečovávaná maminkou pro všechny důležitá.

„Je výsledkem pracovitosti a velkého nadšení. Rozhodně není dokonalá, ale právě proto je tak výjimečná. Je živá, proměnlivá a plná nápadů,“ píše čtenářka. A proč se maminka poprvé v životě rozhodla zasoutěžit si? „Inspiroval ji pan Ferdinand Leffler, jehož práci sleduje a obdivuje.“

