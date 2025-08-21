„V roce 2019 jsme požádali o projekt paní zahradnici, která tehdy měla zkušenosti s několika zahradami. Vypracovala nám návrh trvalkových záhonů a my je už několik let svépomocí tvoříme – záhon za záhonem, krok po kroku,“ popisuje čtenářka Marcela příběh své zahrady, kterou přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada.
Někdy prý sice uhnou od původních plánů a tvoří podle intuice, nakonec je ale zahrada vždycky sama zavede do cíle. A zahradnické neúspěchy, bez nichž se tento proces prostě neobejde, berou jako cenné zkušenosti.
Postupně budovaná zahrada pro rodinu s dětmi
První záhony vytvářeli přímo kolem domu a teď postupně dodělávají i trvalkové záhony při okrajích pozemku. „Přitom si zahradu průběžně obměňujeme a přizpůsobujeme sami sobě. Našim náladám, našim novým inspiracím i našim chutím,“ doplňuje čtenářka Marcela.
Anketa k 2. kolu vyjde ve středu 27. srpna
Ani zdaleka ještě nejsou u konce a čeká je ještě spousta práce. „Neustále přicházejí nové nápady, podněty i nečekané události, které mají vliv na směr budování celé zahrady. Jsme však šťastní, vděční a baví nás to,“ nevidí majitelka problém ve změnách, které život přináší.
„Do budoucna sníme o možnosti jezírka ke koupání a kompletním zastřešení jižní terasy, vlastním skleníku a venkovní kuchyni. Zahradu tvoříme s partnerem pro sebe i naše děti, které se k nám snad jednou rády a s láskou budou vracet,“ věří paní Marcela.
Už teď na zahradě rodina tráví společná rána, volné dny i klidné večery. Právě tak už byla zahrada svědkem nespočtu oslav a rodinných setkání. „Snad jsme i inspiraci pro naše sousedy, kteří díky naší zahradě uvěřili, že lze vyměnit trávník a túje za trvalky plné vůní a barev,“ doufá čtenářka.
Podle ní to má rozhodně smysl a doufá, že i přesah. „Protože natrhat si na své zahradě květiny do vázy, zavařit si vlastní okurky nebo upéct poctivý švestkový koláč jsou obyčejné radosti, za které jsme nesmírně vděční. Učíme se stále a děláme chyby, ale neměnili bychom,“ loučí se s přáním krásného zbytku léta čtenářka z jižních Čech.
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2025
Soutěž je dvoukolová, v každém kole vyhrává pět čtenářů. Ceny od značky Fieldmann jsou v obou kolech stejné.
1. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 394 Kč
2. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 075 Kč
3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky v hodnotě 10 044 Kč
4. místo: Set pro upravenou zahradu v hodnotě 10 335 Kč
5. místo: Sada na grilování v hodnotě 10 097 Kč