Návrh trvalkových záhonů mají od zahradnice, přenášejí ho z papíru do reality

Martina Čermáková
Vysněnou zahradu začali budovat před pěti lety souběžně se začátkem hrubé stavby svého domu na Českobudějovicku. Už proto, že oba partneři měli možnost trávit dětství na zahradách svých prarodičů a měli jasno v tom, že si také chtějí vybudovat kousek svého zahradního ráje. Nejprve ve snech, pak na papíře, a poté už s rýčem v ruce.
Naše minulost, přítomnost i budoucnost...

foto: Archiv soutěže

Terasa, které snad jednou budou stín poskytovat tyto javory.
Jeřáb je dalším stromem, který jsme si vybrali.
Západní část zahrady
Terasa jako takové letní bydlení venku
„V roce 2019 jsme požádali o projekt paní zahradnici, která tehdy měla zkušenosti s několika zahradami. Vypracovala nám návrh trvalkových záhonů a my je už několik let svépomocí tvoříme – záhon za záhonem, krok po kroku,“ popisuje čtenářka Marcela příběh své zahrady, kterou přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Někdy prý sice uhnou od původních plánů a tvoří podle intuice, nakonec je ale zahrada vždycky sama zavede do cíle. A zahradnické neúspěchy, bez nichž se tento proces prostě neobejde, berou jako cenné zkušenosti.

Postupně budovaná zahrada pro rodinu s dětmi

První záhony vytvářeli přímo kolem domu a teď postupně dodělávají i trvalkové záhony při okrajích pozemku. „Přitom si zahradu průběžně obměňujeme a přizpůsobujeme sami sobě. Našim náladám, našim novým inspiracím i našim chutím,“ doplňuje čtenářka Marcela.

Ani zdaleka ještě nejsou u konce a čeká je ještě spousta práce. „Neustále přicházejí nové nápady, podněty i nečekané události, které mají vliv na směr budování celé zahrady. Jsme však šťastní, vděční a baví nás to,“ nevidí majitelka problém ve změnách, které život přináší.

„Do budoucna sníme o možnosti jezírka ke koupání a kompletním zastřešení jižní terasy, vlastním skleníku a venkovní kuchyni. Zahradu tvoříme s partnerem pro sebe i naše děti, které se k nám snad jednou rády a s láskou budou vracet,“ věří paní Marcela.

Terasa jako takové letní bydlení venku

Už teď na zahradě rodina tráví společná rána, volné dny i klidné večery. Právě tak už byla zahrada svědkem nespočtu oslav a rodinných setkání. „Snad jsme i inspiraci pro naše sousedy, kteří díky naší zahradě uvěřili, že lze vyměnit trávník a túje za trvalky plné vůní a barev,“ doufá čtenářka.

Podle ní to má rozhodně smysl a doufá, že i přesah. „Protože natrhat si na své zahradě květiny do vázy, zavařit si vlastní okurky nebo upéct poctivý švestkový koláč jsou obyčejné radosti, za které jsme nesmírně vděční. Učíme se stále a děláme chyby, ale neměnili bychom,“ loučí se s přáním krásného zbytku léta čtenářka z jižních Čech.

Krmítko v americkém Ohiu

