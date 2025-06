„Já jsem dělala ´krtka´ před naším vchodem s mojí maminkou. Každá jsme se starala o jeden záhonek. Tento stav více či méně udržovaných předzahrádek trval po mnoho let,“ vzpomíná čtenářka Dana, která současnou předzahrádku lemující chodník i přilehlou tramvajovou trať, přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Časem obyvatele domu přestalo bavit koukat se na keře, které už měly ke kráse hodně daleko. Vykopaly se a zůstal jen trávník, tedy volná plocha na sekání, z hlavního chodníku volně přístupná pro čtyřnohé štěkající kamarády. „Proto bylo třeba před každým sekáním trávy důkladně zkontrolovat, zda tam při svém pobíhání něco nevytrousili. Nevím, zda jste měli někdy tu čest, ale z vlastní zkušenosti mohu říct, že není nic příjemného, pokud to na vás sekačka nahází,“ konstatuje paní Dana.

Ano, čtete dobře – psí exkrement byly hlavním důvodem, proč se po letech rozhodla kolem hlavního chodníku vysadit keříky. „Zároveň jsem si řekla, že by se kolem nich tráva špatně sekala tráva. Pak mě ještě manžel upozornil, že se budou rozrůstat a bude tedy třeba vyplít širší pás a do něj je zasadit,“ vzpomíná na prvotní plán čtenářka, která opravdu nejprve vyplela široký pruh kolem hlavního chodníku.

„Nově zakoupené keříky se tam dost ztrácely, protože každý z nich přece potřeboval mít kolem sebe prostor, aby měl časem kam expandovat – celý nový záhon mi tak přišel dost prázdný. Co s tím? No, zaplnit ho,“ popisuje, jak se rozhodla, že ´provizorně´ke keřům vysadí´ i květiny. „A ejhle, ono to proti psím ´dárkům´docela fungovalo, a navíc to bylo hezké,“ píše.

Časem nezůstalo jen u záhonu v podobě pruhu. „Zahrádka pod našimi okny se rozrostla do nepravidelných tvarů, přibylo květin i keříků. Stále však byla zahrádka jen pod našimi okny a mně přišlo smutné, že dál je kolem chodníku jen tráva a žádný záhonek,“ vzpomíná paní Dana, jak se rozhodla vyplít další pruh trávníku, udělat z něho záhon a nasadit tam další keříky a kytičky.

Na závěr si dovolím použít citát Josefa Hloucha: „Radost je slunce, bez něhož nic neroste a vše záhy zakrní…. Budeš-li šířit radost, vše se k tobě sejde jako včely na květ.“ čtenářka Dana

Hybnou silou už pro ni nebyl prvotní záměr – tedy odradit psy a psíky, aby jim nekáleli pod okny. „Nyní už byla má motivace jiná – záhonky mi totiž dělaly obrovskou radost. A co víc, začalo je chválit stále více lidí, kteří procházeli kolem a má radost tím stoupala až do nebeských výšin. A tak s přibývajícími pochvalami – tolik jsem jich nedostala za celý život – přibývaly i záhonky kolem hlavního chodníku,“ konstatuje čtenářka. A aby ochránila stromy kolem silnice před strunovou sekačkou, vybudovala a osázela květinami i jakési ochranné kruhy kolem stromů.

Kvetoucí kobercovky v květnu 2025

Úplně na počátku některé keříky a kytičky samozřejmě koupila, další dostala od kamarádek a kamarádů. „A některé jsem si sama vypěstovala díky mojí ´úchylce´– vše, co potkám, zkusím zapíchnout do země, jestli to náhodou neporoste,“ popisuje se tím, že má asi ´zelené prsty´, protože spousta zapíchnutých větviček opravdu zakořenila a roste.

Práce „na zahradě“ ani tady nikdy nekončí

Záhony kolem chodníku opečovává paní Dana v současném rozsahu již několik let, keříky mezitím značně vyrostly a květiny se rozrostly. Zároveň záhony pochopitelně stále procházejí úpravami.

Kvetoucí duben 2025 Ochrana stromků před křovinořezy (květen 2025)

Největší zásah si vyžádala výstavba tramvajové tratě a s ní spojené přeložení teplovodu. „Pro mě i zahrádku to bylo krušné období, zhruba rok a půl byl pod našimi okny místo zahrádky osmimetrový výkop. Všechny rostliny jsem musela přesázet na náhradní stanoviště, a to navíc začátkem července, což není zrovna nejlepší doba pro přesazování mj. dvoumetrové cesmíny či zhruba třicetiletého rododendronu,“ uvádí čtenářka.

Teď je její zahrádka v těchto místech přizpůsobená pouhým 15 centimetrům půdy nad obrovskou deskou teplovodu, ale obnovena a opět kvetoucí, jak dokládají fotografie z uvedeného období i současnosti.

„Začalo pokusem, jak zabránit pejskům v zanechávání pokladů pod našimi okny a výsledkem jsou pestré záhony měnící se s ročním obdobím. Podle reakcí procházejících dělají mnohým z nich radost; těší se, až zase půjdou nebo pojedou kolem autobusem či tramvají. Nebo se mohou kochat ze svého balkónu. Někteří si je fotí, babičky i rodiče s dětmi diskutují, jak se která kytička jmenuje často se mě i ptají. To je pro mě obrovská a jediná odměna, který mi stojí za všechnu tu práci, která za mnou na záhoncích pravidelně zůstává,“ uzavírka čtenářka Dana.