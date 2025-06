„Příběh naší zahrady se začal psát už před patnácti lety, kdy jsme poprvé chtěli na našem pozemku velkém 1600 m2 stavět dům. Bohužel kvůli nevyhovujícímu podloží jsme museli plány opustit a místo toho jsme koupili novostavbu poblíž Tábora,“ popisuje paní Blanka nelehké začátky zahrady, kterou přihlásili do soutěže Nejkrásnější zahrada.

„Časem se nám narodily dvě děti a život šel dál. Ale myšlenka na ten krásný pozemek na Vysočině nás nepřestala lákat – blízko přírody, rybníků, naší rodiny i přátel, a přitom kousek od centra malého města.“

A tak se prý jednoho dne úplně spontánně rozhodli – prodali dům a začali znovu budovat nový domov – dům i zahradu. „Od začátku jsme měli jasno, že dům bude přírodní, postavený ze slámy, a že i zahrada bude laděná podobně: bez chemie, a co nejvíce v souladu s přírodou,“ vysvětluje čtenářka, že chtěli místo, kde se bude dobře žít nejen jim s manželem, ale hlavně jejich dětem.

Vinná réva na domě Pohled z jižní terasy do zahrady

Se zahradou začali dokonce ještě před samotnou stavbou domu. „Trávili jsme tam spoustu času už během budování a chtěli jsme, aby byla krásná, živá a přirozená. Za zhruba pět let se nám podařilo vytvořit téměř celý prostor, i když pár míst ještě čeká na své dokončení,“ popisuje paní Blanka s tím, že jejich cílem bylo, aby zahrada přirozeně zapadla do okolní krajiny i k samotnému domu. Dnes je přesvědčena, že se to podařilo možná ještě lépe, než vůbec doufali.

Celá jejich zahrada je nejen na pohled přírodní – pojmu odpovídá i způsob péče o ni: bez pesticidů a chemie, s maximálním ohledem na životní prostředí. „Necháváme prostor divokým koutkům, které si oblíbili nejrůznější živočichové, a vysadili jsme spoustu medonosných trvalek, které přitahují opylovače,“ popisuje uvědomělá čtenářka.

Největší pýchou rodiny je ovšem biotop, jehož technologii si navrhl Blančin muž sám: funguje čistě na přírodním principu, bez přidávání bakterií nebo jiných přípravků.

A to není všechno, u jezírka stojí pergola se zelenou střechou a hliněnými omítkami, které krásně ladí s okolím, jak dokládají snímky ve fotogalerii. I samotné jezírko je dnes domovem pro mnoho druhů zvířat.

„Mým oblíbeným místem je předzahrádka – barevná, hustě osázená, trochu divoká, a právě proto krásná. Trvalky jsem si zamilovala natolik, že každý rok přibude další záhon,“ popisuje spokojeně nadšená pěstitelka.

A protože její rodinu baví, když zahrada nejen těší oko, ale i přináší užitek, chystají se teď na poslední část – užitkovou. „Vznikne zde velký skleník nebo zimní zahrada, která opět zapadne do celkové atmosféry a stylu, který jsme si za těch několik let vytvořili.“ Nezbývá než popřát, ať se dílo i nadále daří.