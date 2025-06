„Vítejte u nás! Naše zahrádka má krásné okolí, pozemek velký zhruba 700 metrů čtverečních tvar písmene L,“ popsal její technické parametry čtenář David v přihlášce do letošní soutěže Nejkrásnější zahrada.

Půdorys pozemku napomohl jejímu pomyslnému rozdělení na denní a večerní část, jak se o to majitelé alespoň snaží. „V té denní je sluneční terasa se sprchou, obědový pokoj, chata pro odpočinek nebo schování se před deštěm. Na zimu pak do ní ukládáme venkovní nábytek, takže využití celý rok,“ vysvětluje člen rodiny.

Výraznou a ceněnou dominantou této denní části zahrady je krásná stará třešeň, u níž má místo modrá lavička. Tu si na rozdíl od vysokého vzrostlého ovocného stromu majitelé užijí, jak s úsměvem konstatují: „My už se k plodům moc nedostaneme, ale ptáci zde mají v červnu hody.“

Tzv. večerní část – s dřevěnou odpočinkovou terasou ve stínu – je za domem. „Je tu i večerní pokoj, podlaha i cesty a ohniště ze starých cihel. Nechybí ani bylinková spirála, když něco chybí do masa. Je to krásné zákoutí zahrady s lesem za zády, na večerní posezení úplně ideální,“ popisuje David.

Rodina se snaží v zahradě ponechat původní osázení, jen se ni starají. „Někde mírně zastřihneme nebo volné místo doplníme o jiný druh, aby zahrada nebyla jen samý jehličnan a prosvětlila se, také se do ní snažíme dostat barvy,“ popisuje čtenář s tím, že je to v každém případě zábava na spoustu let. Vždy se snaží dopředu promyslet, o co zase v příštím roce zahrádku obohatíme – protože každý rok je na to v zimě dost času.

Obědový pokoj s gaučem pro Jasmínku.

„Jsme už třetí generace, která tu tráví krásné chvíle. Kdysi tu byl les a chata, na pozemku dlouhá léta rostly jen smrky a borovice. Poté přišlo období nadvlády tújí, jalovce a všeho, co miluje kyselou půdu. A tak i my pokračujeme v proměnách a snažíme se udělat náš venkovní letní byt co nejkrásnější,“ konstatuje čtenář.

A současně přiznává, že nový výsadba probíhá ve stylu pokus/omyl. „Zkoušíme, co zde poroste, a co ne. Máme radost z každého nového druhu, rostlinky a květu, ptáčka, ježka nebo ještěrky. Když něco zasadíme dvakrát a stejně to nejde, musíme prostě najít jiný druh.“

Grilovací pokoj Podlaha ve večerním grilovacím pokoji.

V každém případě je to pro všechny zúčastněné výzva – přidat kousek ze sebe a za sebe i pro budoucí generace. „A současně i velká radost, protože na zahrádce trávíme každou volnou chvíli a s námi všichni chlupatí miláčci,“ uzavírá čtenář povídání o rodinné zahradě s vírou, že i předchozím generacím by se na ní dnes líbilo. Protože ji milovali všichni.