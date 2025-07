Ležení pro našeho psa, my nemáme čas :) | foto: Archiv soutěže

Tolik čtenářka Ivana v popisu místa – kde si s manželem vybudovali svůj zelený ráj na snímcích ve fotogalerii – v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada. „Všetko sme si vytvorili svojpomocne s mužom a bola to riadna makačka,“ konstatuje věcně. Zbývá dodat, že se při tom hodně zapotili v jedné ze satelitních obcí slovenské metropole.

S budováním začali před třemi lety. „Po absolvování kurzu Žijte ve své zahradě jsem se do zahradničení zamilovala celým svým bytím. Předtím jsem o těchto věcech neměla ani páru, jsem dítě z paneláku a pár let jsem dokonce žila i v bytě bez balkonu,“ vysvětluje čtenářka, že by si rozhodně nikdy netipla, jak ji budování zahrady jednou pohltí.

Když se s manželem do satelitní obce Bratislavy přestěhovali, zdálo se jim nejrozumnější osadit celý pozemek trávníkem. „Po absolvování kurzu jsem ovšem tento prvotní nápad doslova proklínala, když jsme s manželem potili krev při odstraňování téměř veškerých travních drnů. Teď už zůstala jen na cestičkách a stále dělá problémy – vyžaduje hodně zálivky a já raději šetřím vodu,“ prozrazuje komplikace vyplývající z počátečního nerozumného rozhodnutí čtenářka Ivana.

Stále žasnu, jak se tu trvalkám daří. A to přesto, že je země v létě tvrdá jako štolverk (karamelka, pozn. red.) a musíme ji rozbíjet krumpáčem, když budujeme nové záhony. V zimě se pro změnu chová jako keramická hlína a daly by se z ní modelovat hrnce,“ popisuje s nadhledem, protože budování zahrady evidentně bere se vším všudy a nesmírně ji baví.

„Pořád je nám za zády náš čtyřnohý zahradník, který všechny zahradnické práce dozoruje tím nejpřísnějším a nejmilejším pohledem současně. Můj muž není tak nadšený parťák jako náš pes, ale úspěšně zvládá plnit všechny mé požadavky při jednotlivých projektech, i když je to občas na rozvod,“ píše s humorem. Na hraně to prý bylo hlavně na jaře, když nosili a sami sázeli zapěstovaný živý plot – z tohoto počinu se totiž doteď vzpamatovávají jejich záda.

Pokud se totiž chtěli odclonit od betonového pekla, které lemuje jejich pozemek, nebylo zbytí. „Betonové ploty se tu „nosí“, takže ho má každý automaticky už od developera. Snažím se ho maximálně ozelenit, a tak na části roste přísavník trojlaločný, jinde akébie nebo lonicera,“ vysvětluje.

„Nejhorší je, že po třech letech budování zahrady zjišťuji, že už nemám místo na nové a nové trvalky, které doslova zbožnuji. Tak jsem začala vít věnce a sázet květiny i do nádob. Brzy asi vymyslím nějaké visuté zahrady, protože daný prostor mě dál nepustí a já bych chtěla stále něco budovat a sázet,“ píše na závěr a zve vás na prohlídku fotogalerie.