Byt vyměnili za usedlost se zahradou v Českém ráji. Je to práce i hra, říkají

„Když jsme velmi zanedbanou malou zemědělskou usedlost s manželem koupili, sestávala ze stodoly s přiléhajícími chlévy a maličké roubenky. Patnáct let jsme vše přestavovali a postupně po částech upravili do dnešní podoby,“ popisuje na úvod místo, které přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2025.

Právě velmi zanedbanou zahradu, v níž prý rostlo jen pár starých neplodících jabloní, rozdělili na relaxační a užitkovou zónu. „Tak, aby se obě části vzájemně nerušily. Nechtěli jsme mít jen květiny, ale měli jsme v plánu vypěstovat trochu ovoce nebo i zeleniny,“ popisuje čtenářka.

Protože zahrada je ve svahu, srovnali pozemek aspoň v části, kam chtěli umístit terasu, která už jim dnes slouží k odpočinku. „Osázeli jsme ji proto okrasnými keři – vajgeliemi, jasmínem, postupně jsme přidávali i různé kultivary rododendronů a azalek,“ popisuje paní Ailee.

Svažitý pozemek je situovaný na sever, proto se tu nedaří teplomilným ovocným stromům. „Meruňky, broskve a blumy, to vše jsme tu marně zkoušeli pěstovat, ale nedařilo se. Nicméně nad terasou máme vzrostlou třešeň, a pokud nám počasí přeje a na jaře nezmrznou květy, dočkáme se občas i chutných plodů. Stejně to funguje i s jablůňkou, kterou jsme zasadili. Jeden rok zmrzne a druhý ne. A to se potom radujeme z jablíček,“ popisuje, jako ovocnáři tu moc úspěchů neslaví.

Zato si po celé léto – pokud počasí dovoluje – užívají na zahradě snídaně a prakticky celý den jsou venku. „Milujeme pestré barvy rododendronů a azalek, pivoněk, růží a hortenzií, zahrada nám kvete od jara do podzimu. Máme také vybudovaná dvě jezírka, kde kvetou lekníny,“ má radost majitelka. Pěstují tu ovšem i jahůdky, kanadské borůvky, rybíz, maliny, ale i rajčátka a kedlubny, cibuli, celer, mrkev, kopr či pórek, ačkoliv to dá podle paní Ailee hodně práce.

Vstup do odpočinkové zóny zahrady Na nářadí si postavili roubený zahradní domek

Aby ne, když má zahrada téměř 3 tisíce metrů čtverečních. „Část jsme sice oplotili – skladujeme a odkládáme tam bioodpad a zasázeli jsme tam stromy – nijak víc tuto část zahrady nevyužíváme. Zahrada totiž potřebuje hodně práce. Ale zároveň je to i hra a baví nás to,“ loučí se čtenářka Ailee s pozdravem z Českého ráje.