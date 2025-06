„Příběh naší zahrady se začal odvíjet ještě v době, kdy jsme stavěli náš dům. Věděli jsme, že tentokrát chceme prostor, kde budeme opravdu rádi trávit čas – na rozdíl od naší předchozí zahrady u bytu, která nás nikdy úplně nenaplnila,“ začíná povídání o své zahradě čtenářka Tatiana, která rodinný poklad přihlásila do letošní soutěže Nejkrásnější zahrada.

A dodává, že už tehdy si dobře uvědomovali, že zahrada bude důležitou součástí jejich života. „,Naše zahrada u řadového domku navíc není velká – má necelých 250 m². Právě i kvůli její komorní velikosti jsme si o to více přáli, aby každý její kout měl smysl, duši a využití,“ vysvětluje Tatiana, proč se rozhodli jít na tvorbu zahrady jinak než metodou pokus-omyl.

Chtěli se prostě vyhnout zklamání, tak to vzali od počátku z gruntu. „Jako dárek jsem dostala kurz zahradního designu, díky kterému jsme získali nové znalosti a inspiraci ještě před tím, než jsme s vlastním budováním začali. Každý večer jsem si ke kurzu sedala s velkým nadšením, co nového se dozvím, a s každou další kapitolou dostávala zatím nehostinná a prázdná zahrada v představách svůj tvar,“ popisuje Tatiana, že ji vlastně nadchla už cesta k návrhu budoucí podoby zahrady.

„Bylo úžasné dívat se na ten prostor jinýma očima – ne jako na problém, ale jako na příležitost vytvořit něco krásného a smysluplného. Nikdy předtím by mě nenapadlo při tvorbě zahrady prostě jen jít ven, projít se po pozemku, vzít si židli a posadit se tam, kde jsem plánovala odpočinkové kouty,“ konstatuje.

To sezení a vnímání okolí mělo podle ní pro ni tu nejlepší vypovídací hodnotu. „Najednou jsem věděla, kde je vhodné vysadit strom, kde naopak ponechat volné místo, abychom mohli nerušeně vnímat přírodu kolem nás. U nás je to třeba pohled na sousedův sad, který se stal krásnou kulisou a místem, kam si teď občas chodím pro rady od starších sousedů,“ přidává Tatiana zkušenost, jak vás budování zahrady může přirozeně propojit se sousedy. Zahrada je totiž skvělé a nevyčerpatelné konverzační téma.

Odpolední čtecí chvilka

Rok budování a dřiny se vyplatil

Tvorba zahrady rodině trvala víc než rok. „Začínali jsme úplně od začátku – zpevňovali terén, upravovali půdu, budovali vyvýšené záhony, pokládali dlažbu a postupně promýšleli každý detail. Všechno jsme se učili během procesu, krok za krokem, s velkým nadšením i respektem k přírodě.

Dnes v ní všichni tráví skoro všechen volný čas. „Ovšem ne její údržbou, nýbrž užíváním si každého jejího koutu. Ať už je to ranní káva a čtení na terase, psaní domácích úkolů venku, nebo lenošení v houpací síti,“ popisuje nadšená budovatelka i uživatelka Tatiana, jejíž děti si vytvořily vlastní kladinovou cestičku vedoucí k ohništi. Ozdobily ji směrovkami s nápisy jako: „Pozor, cesta vede k drakovi“. Zahrada se tak stala místem plným života, pohody a radosti přesně tak, jak si to kdysi vysnili.

Kladinová cesta dětí od domu k drakovi Směrovníky k drakovi (= ohništi)

Zahrada jim navíc přinesla i přesah do nejbližšího okolí. „Sousedíme s domovem pro seniory a je krásné, že si s nimi přes plot často povídáme o tom, co je v zahradě nového. Je to pro nás zdroj radosti i zpětné vazby a vytváří to příjemné sousedské vazby, které zahradu ještě více oživují,“ potvrzuje čtenářka, že příjemné sousedské vztahy jsou velký bonus.

Podobně jako život v zahradě vstřícné k přírodě. „Malý koutek u terasy jsme věnovali pítku pro ptáky, kam každý den přilétají vrabci, červenka, kosové, stehlíci, sýkorky, nově i zvonek zelený, který svou písní zahradu nádherně oživuje,“ píše Tatiana o radosti z ptačích návštěv, protože zahrada podle ní zdaleka není jen o kosové, stehlíci, sýkorky, červenka, nově i zvonek zelený, který svou písní zahradu nádherně oživuje,“ píše Tatiana o radosti z ptačích návštěv, protože zahrada podle ní zdaleka není jen o rostlinách, ale také o všech tvorech, kteří zahradu navštěvují. Od sousedovic kočky po žabky z nedalekého biotopu.

Ranní zahrada, před odchodem do práce

„Naše zahrada možná nemá stovky metrů, ale nabízí něco, co je mnohem vzácnější – prostor pro sdílení. Stala se místem, kde se přirozeně potkávají názory různých generací – naše vlastní zkušenosti, dětská fantazie i moudrost starších sousedů. Zároveň jsme vytvořili kout světa, kde se daří nejen rostlinám, ale i zvířatům. Je to živá zahrada v tom nejlepším slova smyslu – promyšlená, ale ne dokonalá, hravá, ale klidná. Důkaz, že i na malém prostoru může vyrůst něco velkého – domov pro lidi i přírodu, radost pro všechny smysly i generace,“ uzavírá své povídání Tatiana.