„Na celém příběhu naší zahrady kousek od Berouna je nejvtipnější, že jsme s manželem nikdy žádnou zahradu nechtěli. Tato původně patřila mé mamince, dědila se z generace na generaci. Sice jsme jí tam pomáhali, ale nikdy jsme ji nechtěli, když jsme viděli, jak se tam soumaří,“ popsala paní Jana svůj původní vztah k 1 200 m2 zahrady, kterou aktuálně přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2025.

Přišel totiž covid a být zavřený v pražském bytě nebylo nic příjemného. „Najednou jsme si strašně přáli mít něco svého a být uprostřed přírody, vše se mávnutím proutku změnilo. Zahradu jsme si převzali a začali také soumařit jako máma, ale teď už na naší zahradě,“ popisuje výmluvně a na rovinu příběh, který nebyl v té době zdaleka ojedinělý.

Dnes si ono „soumaření“ pochvaluje a dokonce ho považuje za nádherné. „Zahradu jsme úplně přetvořili a proměnili ji ze zahrady užitkové spíše na okrasnou. Snažili jsme se ji vybudovat tak, aby zde bylo dobře nejen nám, ale i drobným živočichům, ptákům či hmyzu,“ popisuje čtenářka, že jednou z prvních věcí – které nově začlenili do zahrady – byla pítka pro uhašení žízně ptáků, motýlů a včel.

Do okrasné části zahrady také umístili jezírko, v němž se teď s oblibou koupají ptáci a každoročně ho oživují žáby. A hned vedle jezírka vybudovali pod zemí zimoviště usazené v divočejším porostu – to je po celý rok i útočištěm pro vše živé, nejen obojživelníky. „V této části zahrady máme navršena stará polena, větve a pařezy. Toto trouchnivějící dřevo – porostlé popínavými rostlinami – je domovem larev roháčů, zlatohlávků, vzácných černých včel (tedy užitečných opylovaček, samotářských včel drvodělek) a mnoha dalších druhů hmyzu,“ vysvětluje paní Jana, které to dělá opravdovou radost.

Nezapomněli tu ani na krmítka a budky pro ptáky, netopýry a veverky. „S budkami netopýrů to bylo složitější – abychom přilákali netopýry bylo nutné vymazat jejich vnitřek netopýřím trusem stejného druhu netopýra; ale i tak trvalo dva roky, než přišli tomuto příbytku na chuť,“ popisuje nelehký úděl budovatele přírodní zahrady čtenářka.

Čmelín je umístěný v klidné části zahrady. Jezírko obklopují bujně kosatce a kapradiny.

Těsně před kolaudací pak prý je hotel pro larvy roháčů. „Vybudovat takovou stavbu znamená zahloubit tlusté větve a kmeny do půlmetrové hloubky, zahrnout hlínou a osadit břečťanem. V teplých červnových dnech by pak měly vyčnívající staré kmeny přilákat samičky roháčů, které nakladou vajíčka do dřeva nacházejícího se v jeho podzemní části. Manžel tvrdí, že tato ,,stavba" je pro roháče naprosto dokonalá a že jim už zde chybí jen zvonek,“ komentuje paní Jana zatím poslední budovatelský počin rodiny. A ještě dodává, že do stínu borovice posadili čmelín, který se stává vždy počátkem jara domovem královny čmeláka zemního.

Důležitý byl samozřejmě i výběr rostlin, stromů a keřů tak, aby kvetly v různém období roku a hmyz měl neustálý zdroj potravy. A samozřejmostí je pro rodinu paní Jany údržba zahrady bez chemie, protože se maximálně snaží vytvářet v ní ideální podmínky pro vše živé.

Jejich soumaření v tomto duchu se jim prý mnohonásobně vrací: „V naší zahradě je dnes možné vidět žluny, strakapoudy, sojky, brhlíky, rehky, sýkorky, vrabce, užovky, roháče, čmeláky, černé včely, vážky, zlatohlávky, žáby, netopýry, hrdličky a mnoho dalších živočichů. To je to, proč nás naše zahrada tak baví. Je prakticky okamžitě vidět, že vše, co zde budujeme, má opravdu nějaký význam. A doufáme, že i jednou naše dcera po nás převezme tuto nádhernou železnou kouli na noze.“