„Rádi vás provedeme naší zahradou, kde se již léta snažíme vytvořit hezké prostředí pro naše záliby, odpočinek a v neposlední řadě i fyzické zdraví,“ zve paní Marie na prohlídku rodinné zahrady, kterou přihlásila do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada.

Vzpomíná, jak před lety přemýšleli, co s částí pozemku, označeného v katastru jako zbořeniště. „Bylo to místo, kde se tyčily mohutné javory, jasany a tehdy i jilmy. Přestárlé a nahnuté vrby ohromných rozměrů budily hrůzu. Místo smetiště, které tam tehdy bylo, jsem si představovala můj park.“ A dodává, že je neuvěřitelné, co se dá změnit pouhým úklidem.

„Staré pálené cihly a kameny jsme použili na zídky, terasy a pro stavbu schodů. Zpočátku se tu a tam objevila nějaká trvalka, keřík či náletové smrčky, které jsme si přinesli z procházek v okolí,“ popisuje čtenářka. Často se prý diví, jak to vše z velikosti květináče vyrostlo do dnešních rozměrů – jako třeba červený japonský javor na jejich dvorku.

„Naší snahou vždy bylo, aby jednotlivé parcely – dvorek, zahrádka před, podél a za stodolou – splňovaly svůj účel a zároveň nenápadně navazovaly a propojovaly celý pozemek v jeden celek,“ vysvětluje majitelka koncept zahrady.

Své místo v ní našla jak kořenová čistírna odpadních vod, tak ohniště k opékáni špekáčků. Před sezonou, jako radost pro letní období, se v ní prý objeví trampolína pro vnuky a vířivka pro babi a dědu. „Mám ráda vše, co každým rokem zase kvete. A od pradávna miluji konvalinky. Ale někdy se člověk pustí jiným směrem,“ naznačuje čtenářka, že zdaleka nezůstalo u konvalinek, respektive květin vůbec.

„Můj první a plný zájem a obdiv si pro sebe zabraly stromy,“ vyznává se paní Marie z lásky k zeleným velikánům. „Před 14 lety jsem od dcery dostala podobně jako Popelka tři žaludy – poté, co se vrátila z návštěvy Pamětního muzea 9/11 v New Yorku. A tak se stalo, že jeden tento americký dub dnes roste v našem parku a daří se mu velmi dobře.“

Americkým dubem to ovšem neskončilo. S příchodem šesti vnoučat babička s dědou každému z nich zasadili jeho osobní strom. A tak se jim na zahradě sešly ginkgo biloba, javor Davidův s krásnou kůrou, čínská metasekvoje, liliovník tulipánokvětý, davidie listenová (kapesníkový strom) i jedlý kaštan. „Lípa velkolistá, ta přiletěla sama jako semínko a dnes už měří celý metr,“ popisuje nadšeně paní Marie.

Sama říká, že ta záliba je zvláštní. „I když vím, že se nedočkám jejich plné, monumentální krásy, zůstanou zde pro potěšení další generace,“ vysvětluje, že i to jí dělá naplňuje radostí. „Vážíme si našeho štěstí, snažíme se a stále učíme,“ uzavírá s pokorou. S vědomím, že vlastní zahrada není samozřejmost.