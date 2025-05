Zahradu u stoletého domu začali budovat po jeho rekonstrukci, za covidu, takže na to měli dost času. | foto: Archiv soutěže

Dnes každý večer dělají s manželem okružní rande po zahradě, co je kde nového. „Ovšem osazovat jsme ji začali stylem pokus – omyl. Postupně jsme zjistili, kterým rostlinám vyhovuje jaké stanoviště a stěhovali je z místa na místo. Měli jsme pocit, ze už je úplně plná a určitě se nám do ní nic dalšího nemůže vejít,“ popsala čtenářka, která rodinnou zahradu přihlásila do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada.

Poté prý ovšem narazila na online kurz Žijte ve své zahradě, díky kterému se na jejich zahradu podívala úplně jinýma očima a z jiného úhlu. „Nadšeně jsem se vrhla do studia a odhalila netušené možnosti,“ vysvětluje. A dodává: „Kurz mi ji pomohl dotáhnout do konce.“

Po zpracování nového návrhu, na němž se rodina shodla, zasadili osm nových vzrostlých stromů, vybudovali posezení s ohništěm, dětem postavili prolézačky, na které jim věší i houpací síť. „Dále jsme usadili velkou cortenovou vanu, v té máme lekníny a stulíky. Postavili jsme skleník a několik vyvýšených záhonů a osázeli tisíci trvalek hluboké trvalkové záhony,“ vypočítává dále paní Martina. A aby toho nebylo málo, letos ještě pořídili čmelín a začali chovat čmeláky.

„Práce na zahradě je pro mě neuvěřitelný relax a odreagování se od náročného zaměstnání,“ konstatuje čtenářka s tím, že teď s rodinou tráví většinu volného času v zahradě. „Pěstujeme rybízy, borůvky, lesní jahody, hroznové víno, angrešt, aronie, rajčata, okurky, saláty, ředkvičky, řepu, cibuli a další zeleninu. A mezi trvalkami je v záhonech zasazeno obrovské množství bylinek.“

V zahradě celá rodina společně také odpočívají, hrají plážový tenis, pečou buřty, posilují, zašívají se, pozorují čmeláky, ale hlavně se kochají tou nádherou. A každý večer prý čtenářka chodí se svým manželem "na rande". „Obcházíme zahradu a koukáme, kde nám co nového roste, kvete a dozrává,“ popisuje, v čem jejich oblíbená každovečerní schůzka spočívá.

A kdyby měla shrnout, co ještě přineslo budování rodinné zahrady jí osobně? „Vyrostla jsem v paneláku a nikdy bych nevěřila, jak mě zahradničení chytne. Nyní znám většinu rostlin latinskými názvy a studuju odbornou literaturu. Také je to výborné téma k hovoru. A začínám pomáhat s budováním zahrad i rodině a známým,“ uzavírá paní Martina.