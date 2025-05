K domu totiž patří i členitý pozemek, zhruba 500 m2 velký pozemek, který už v tom minulém století nabízel mnohé. „Využití od odpočinku přes užitkovou část – kdy tu byly rybízy, jabloně, hrušeň, svého času i králíkárna – až po typicky babičkovskou zahrádku, kde nechyběly růže, mnoho trvalek či kvetoucí keře,“ vzpomíná čtenář, který příběh své zahrady s nefalšovanou nostalgií popsal pro soutěž Nejkrásnější zahrada.

„Já jsem si to tu zamiloval již od dětství, miloval jsem různá zákoutí, která zahrada poskytovala – například pod velkým, skoro staletým jasanem nebo za starou kůlnou, kde byl písek ze stavby a my si na té hromadě jako malí hráli. Kromě toho byly na pozemku ještě dvě vzrostlé douglasky, pod kterými jsme měli dětský bunkr, a pořád bylo co objevovat.

Postupem času prý rodina na chalupu bohužel začala jezdit méně. „Což samozřejmě odnesla i zahrada, na kterou nebyl čas,“ popisuje pan Michal. S tím, že posléze zažila i klasickou „moderní“ výsadbu počátku tisíciletí, kdy na ní přibyly túje, zakrslé jehličnany a podobně.

Pořád to však bylo to jeho nejoblíbenější místo na světě. „Ve skrytu duše jsem doufal, že se sem jednou odstěhuji, což se mi s mou rodinou podařilo v roce 2018. A od té doby předěláváme dům i zahradu,“ popisuje ve zkratce čtenář, jak se i této zahradě na Rakovnicku začala rýsovat nová životní etapa.

Nejprve to bylo docela krušné, na její staré dobré časy nebylo úplně snadné navázat. „Za počátky mé peče bych si tedy pěkně nafackoval, a když vidím zpětně fotografie mých počinů, už se jenom směji,“ přiznává bez okolků. „Původně jsem si bláhově myslel, že udělám tzv. čistě ‚bezužitkovou‘ zahradu a nechám jen trávník, túje, pár stromů.“

„Já hlupák!“ říká k tomu dnes. Procitl prý prakticky hned po narození dcery v roce 2021. „Uvědomil jsem si, že jí chci poskytnout stejný pocit štěstí a dobrodružství, jaký jsem měl já v dětství. A začal jsem předělávat naši zahradu zpět na venkovský ráj.

Domeček na stromě pro děti a jezírko pod okny jsou projekty, na nichž čtenář právě pracuje.

První šly pryč túje, místo nich přibyly rybízy, vyvýšené záhony a maliniště. Dále pan Michal coby odpovědný hospodář zbudoval pořádný kompost, který každoročně dává jeho zahradě živiny. Postupem času přibyly další vyvýšené a trvalkové záhony, a z trávníku se začalo ubírat a ubírat.

„Tam, kde trávník ve stínu nerostl, jsem zbudoval stínomilný záhon trvalek. Ve stínu mám v plánu zbudovat i terasu s pergolou pro posezení s přáteli. Ve fázi budování je i přírodní jezírko s malým potůčkem, které máme přímo před okny, dotvoří nám idylický výhled,“ popisuje své plány.

V neposlední řadě právě staví pro své dcerky dům ve stromě, který ve fotogalerii rozhodně nepřehlédnete. „Jako malý jsem si ho také přál, tak je o to nechci ochudit. Takže si vlastně plním dětské sny a poslední rok se konečně v naši zahradě cítím jako to pětileté děcko,“ přiznává čtenář Michal. S tím, že stále objevuje její krásy.

Dlužno dodat, že se snaží, aby jejich zahrada nebyla jen domovem pro ně samé, ale i pro hmyz, ptactvo i další živočichy. „V dnešní době je to jeden z nejdůležitějších aspektů pro udržitelnost. A daří se!“ uzavírá povídání.