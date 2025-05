Nezaváhala, a její vzrostlá zahrada, budovaná od roku 2010, je první přihlášenou do čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2025.

„Jde o velmi unikátní místo s nádherným výhledem na kopce v okolí přehrady na Slapech, kde se líbilo i mnoha notoricky známým osobnostem. Měl zde chatu například Karel Höger, k němuž jezdili mimo jiné Adina Mandlová nebo Hugo Hass a mnoho. Řadu let tu žil Karel Hála, spousta dalších osobností tu chatařila,“ popisuje místo paní Petra.

Přiznává, že vysněné místo tu hledali pět let a prý se jen díky obrovské náhodě ke koupi dostali. „Jen pro zajímavost – bylo to v den mých 50. narozenin a považuji to za jeden z nejkrásnějších darů, co jsem v životě dostala,“ odhaluje paní Petra svůj vztah k rodinnému pozemku.

O zahradu už pečuje 15 let, od roku 2010, kdy se s manželem rozhodli se odstěhovat z Prahy. „V té době byly založeny záhony a doplněna výsadba,“ popisuje čtenářka jak zahrada postupně získala dnešní podobu. A nepochybujte o tom, že péče o ni dá spoustu práce – není to totiž žádný drobeček, ale 3 600 čtverečních metrů.

Na videu se můžete podívat, že má zahrada hodně zákoutí a posezení. „Najdete u nás vše: jezírko s rybičkami zakomponované do terasy, pro relax pak vířivku a ohniště s posezením pod vzrostlou starou třešní. I barbecue s posezením ukrytým za obrovskou vistárií a snad největším tamaryškem, co je k vidění,“ popisuje svou zahradu paní Petra.

Zahrada je z větší části okrasná, a tak na čtenářčiných snímcích najdete azalky, rododendrony, hortenzie, ale i okrasné trávy, spoustu trvalek a kvetoucích keřů. Nechybí ani jehličnany, borovice, smrky či jedle.

Majitelé se věnují i užitkovým záhonům, takže si v sezoně pochutnávají na jahodách, rybízu, angreštech či plodech muchovníků. Ze zeleniny jsou to především rajčata, okurky a ačokči. Najdete tu i bylinkový záhon.

„Každému se u nás líbí, a naše zahrada je naše pýcha. Proto se ostatním čtenářům rádi pochlubíme i nekonečnou prací, která je i naší vášní,“ uzavírá paní Petra. Dobře ví, že na snímcích je to vidět.