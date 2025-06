„Chtěli jsme vytvořit místo, které by nám připomínalo léto u babičky na venkově. Tu bezstarostnou prázdninovou pohodu, kdy voněla tráva, včely lákaly květy dnes už skoro zapomenutých rostlin a do voňavého borového lesa za chalupou jsme to měli jenom kousek – na houby a pro jahody, borůvky, maliny nebo ostružiny,“ popisuje čtenářka Martina, jaký koncept měli vymyšlený pro rodinnou zahradu, kterou přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2025.

Jenže když po dostavbě domu konečně mohli začít budovat svůj zahradní sen, začaly odcházet ty nádherné vzrostlé borovice. „Postupně před našima očima hynuly, protože několik let sucha a hladový kůrovec (kůrovec smrkový nenapadá jen smrky, ale i borovice nebo modřín, pozn. red.) si vybrali svou daň,“ vysvětluje čtenářka, co tak zásadně změnilo původní stav a možnosti budoucí podoby jejich vysněné zahrady.

„Z původního stínu a vůně borovic zbyl najednou jen rozpálený jižní svah,“ konstatuje čtenářka. Aby toho nebylo málo, po kůrovci dorazila ještě pandemie covidu. „Tím se minimalizovala možnost zajistit si na realizaci nějakou výpomoc, vše jsme buď mohli odložit a nebo se do toho pustit

sami. Zvolili jsme druhou variantu a postupně jsme ručně, na kolečku, přemístili kubíky hromady hlíny, vybudovali obrubníky, schodiště a cesty,“ vzpomíná paní Martina na dřinu, kterou si za covidu naordinovali.

Na vozíku za autem pak navozili z lesní školky každičký nový strom, kterých nakonec byly desítky. „Pro každý jsme krumpáčem – někdy i ve skále – vykopali výsadbové jámy a začali tvořit jednotlivá zákoutí, která vidíte na fotografiích,“ popisuje čtenářka. Nakonec ještě vyseli trávu na palouček a vysadili trvalky.

Původní duby a javory na pozemku doplnili o nové jehličnany, zejména jedle a cedry. Z listnáčů sázeli především břízy, buky a habry, u keřů sáhli po javorech, lískách, pustorylech, svídách nebo hortenziích.

Jedno ze dvou schodišť ze zahrady k domu Nejprudší část zahrady hned u domu

Z trvalek tu dnes hrají prim bohyšky, srdcovky, kakosty, pivoňky i kapradí. A téměř každé volné místo zaplňují orlíčky, zvonky nebo lesní jahody.

„Procházíte-li naší zahradou, nikdy nevíte, co uvidíte za dalším rohem – někdy možná i skřítky u domečku z pařezu, který zbyl po jedné z původních borovic. Každou jednotlivou rostlinu, každou cibulku v zemi, každý pražec, jsme měli v rukách. A někdy vzpomínáme, jaké příběhy se pro nás s nimi navždy pojí,“ rekapituluje majitelka zahrady.

Je šťastná, když se na jaře jejich ´les´ rozsvítí narciskami, tulipány a modřenci. Když si v létě na místě skrytém za maliním opečou buřty. I tehdy, když z lavičky – která byla původně jedním z jejich velkých stromů – pozorují veverky. „Ty správně usoudily, že lískové oříšky a jedlé kaštany tu rostou výhradně pro ně,“ dodává spokojeně.

Palouček uprostřed zahrady

Rodinná zahrada je totiž rok od roku krásnější a stává se zase lesem. „Jak se rostliny postupně rozrůstají a zapojují, vyžaduje zahrada i méně práce. A její přírodní ráz k nám láká nejen veverky a spoustu ptactva, jsou tu i netopýři, ropuchy i další obojživelníci. A co je pro nás nejdůležitější? Zahrada se stále víc a víc podobá našim venkovským vzpomínkám – navzdory tomu, že je téměř v centru Prahy,“ uzavírá čtenářka.