Postupem času začali zahradu předělávat, pohrávali si s myšlenkou na bazén a začali sázet první okrasné keře a trvalky. „Aby zahrada nebyla jedna velká rovná pláň, navozili jsme několik tun hlíny a kamene, abychom vytvořili vyvýšení pro bazén. Zapustili jsme ho do země a kolem něj položili zámkovou dlažbu,“ vzpomíná paní Pavlína, která rodinnou zahradu přihlásila do letošní soutěže Nejkrásnější zahrada.

Jenže po čase se jim toto pracně vytvořené místo přestalo líbit. „Tráva byla spíše rezatá než zelená, tak jsme se rozhodli udělat mlatové cestičky kolem bazénu a prostor trávníku osázeli travinami a trvalkami. Od bazénu k zeleninové zahradě jsme položili velké kamenné schody a do rohu této části zahrady jsme usadili dřevěnou lavičku,“ popisuje čtenářka.

A proměna zahrady postupně pokračovala. Velké políčko brambor rodina zmenšila, vytvořili záhony na zeleninu a políčko pohledově oddělili vysázením habrů. Kolem plotu zahrady vysázeli keře, světlo světa spatřil i i „babiččin záhon“ plný trvalek, které měla Pavlínina babička na zahrádce.

„Zbourali jsme stávající dřevěnou pergolu a postavili venkovní kuchyň s krbem a udírnou, kde trávíme celé léto a pořádáme akce s přáteli. Došlo i na zbourání skleníku a vytvoření zeleninové části zahrady – máme nový skleník, vyvýšené záhony i nové kompostéry,“ popisuje čtenářka, jak si v zahradě vytvořili jakési zelené venkovní pokoje.

Nakonec zatoužili i po pořádném ohništi, což považují za největší krok ke změně. „Jednu část ovocné zahrady jsme nechali na sušení trávy a druhou jsme začali sekat. Vysadili jsme pět nových bříz a kolem kamenného sklepa vybudovali další záhon s trvalkami. Pak přišly první návrhy, kam ohniště umístíme a začal doslova maratón – manžel totiž nakreslil plánek realizace, včetně vody v zahradě,“ konstatuje paní Pavlína, že jim pak na čas skončilo jakékoliv lelkování.

Zeleninová zahrada oddělená plůtkem z habrů Část babiččina záhonu a sušák na prádlo

„Jestli jsme do té doby na zahradě trávili veškerý náš volný čas, tak pak přišlo dvouměsíční období tvrdé manuální práce. S rýčem, kolečkem, hrabičky do ruky, odvážení hlíny a drnů, shánění kamene na zídku, svařování pásoviny ohraničující ohniště. Pak sehnat další hlínu na pozadí k ohništi, dovézt kůru, odvézt dub na pilu a přivézt krásné fošny a kvádr, vyrobit stojan na dřevo, navozit šotolinu a udusat ji, vyrobit nový dřevěný věšák na prádlo a dřevěná křesílka, osázet záhon trvalkami,“ vypočítává čtenářka, co všechno si oddřeli ručně, bez techniky. Není divu, že ji to stálo 6 týdnů s tenisovým loktem. Nicméně zavládla spokojenost.