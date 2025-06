„Pozemek ve vesnici u Mnichova Hradiště o velikosti cca 1 200 m2 – na konci ulice a s výhledem do vzrostlých stromů – nás opravdu nadchl. Teď už tu bydlíme šest let a nadšení nás rozhodně neopustilo,“ konstatuje čtenářka v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Po rekonstrukci domu se s mužem cítili unavení, proto nejprve oslovili kvůli návrhu zahrady odborníka. „Vyrostla jsem v paneláku, takže jsem toho o zahradničení opravdu moc nevěděla, a partner – ač z rodinného domu – se do vymýšlení zahrady také moc nehrnul,“ píše Gabriela.

Když se ale začala o zahrady trochu zajímat, aby si ujasnila své představy, hledat informace a inspiraci, najednou prý věděla, že zahrada navržená cizím člověkem pro ně nebude to pravé. „Zakoupili jsme si známý kurz pro navrhování zahrad a po pouhých několika dnech ho dokončili. Díky tomu jsme si celou zahradu navrhli sami,“ vysvětluje zpříma.

„Bylo to podle mně určitě to nejlepší rozhodnutí, protože máme k zahradě úplně jiný vztah. To, co zvládneme, si děláme sami. Musím říct, že nás to velmi baví a máme radost z každého dokončeného projektu,“ popisuje Gabriela, co jim tato autentická zkušenost přinesla do života.

Na zahradě společně pracují čtvrtým rokem a zvládají to i se svou tříletou dcerou. „Moc se mi líbí, že můžeme dítěti ukazovat, co příroda dokáže, jak se mění, a jak ze semínka vyroste zelenina nebo květina,“ konstatuje Gabriela. Jak dcera roste, zahrada pochopitelně získávala víc dětských prvků, které se jako rodiče snažili vybírat i s citem pro design zahrady – aby krásně zapadly a nevyčnívaly.

Dokonce jsou z nich dnes i amatérští „ovocnáři“ a nelitují. „Máme dvacet sedm stromů, všechny kromě dvou jsou ovocné. Péče o ně je sice náročnější, ale máme radost z každého plodu, který nám dají,“ má radost čtenářka. I zeleninu si pěstují vlastní, v několika vyvýšených záhonech a brzy zjara i v pařeništi.

Nejoblíbenější součástí zahrady je prý určitě bio bazén, napojený na tepelné čerpadlo, aby si mohli prodloužit sezonu. „Na bazén jsme prakticky navázali velkou terasu s jídelním stolem a lehátky a nově jsme přistavěli i přístřešek s venkovní kuchyňkou,“ popisuje poslední novinku Gabriela s tím, že to je místo, kde si teď volný čas užívají zase o něco víc.

Další hodně oblíbenou částí je ohniště. „Velmi často tady opékáme, nebo jen tak sedíme a povídáme si. Zahradu jsme si prostě vytvořili tak, že v létě ani nepotřebujeme jezdit na dovolenou,“ uzavírá spokojená čtenářka.