Vytrhala černé hadry a přitáhla do své zahrady barvy, vůně a spoustu života

„První rok jsem na radu zkušenějších zahradu jen pozorovala. A brzy jsem se začala nudit. Zahrada byla celý rok téměř stejná, ať už bylo jaro, nebo podzim. Moc toho na ní nekvetlo, takže nebyla zajímavá ani pro opylovače, bylo tam tak nějak mrtvo,“ vzpomíná čtenářka na původní podobu své zahrady.

Další rok začali zahradu měnit a založili první trvalkový záhon. „Při tom jsem zjistila, kolik škody napáchala textilie zatížená kačírkem na místní jílovité půdě. Půda byla jako beton a rostliny kořenily na povrchu, protože jim chyběl vzduch,“ začíná vyprávění o své zahradě přihlášené do soutěže Nejkrásnější zahrada 2024. Čím si musela projít, než se proměnila do dnešní podoby.

A tak začali postupně kačírek a textilii odstraňovat, půdu provzdušňovali a obohacovali kompostem. Teprve pak mohla přijít ta krásná fáze osazování.

Hlasovat v anketě lze od 21. srpna Děkujeme všem autorům příspěvků do soutěže Nejkrásnější zahrada 2024, velmi si vašeho zájmu vážíme. Tento je poslední vybraný ke zveřejnění, ve středu 21. 8. spustíme hlasování – na čtenářích iDNES.cz bude výběr pětice výherců, kteří získají zahradní vybavení v celkové hodnotě 50 tisíc Kč.

„Rostliny na naši zahradu jsem plánovala tak, aby se v každém ročním období bylo na co dívat. Zahrada tedy prakticky každý týden vypadá trošku jinak, vždy něco nového vyroste, vykvete nebo se nějak vybarví,“ popisuje paní Eliška, jak si teď rostliny na jejich zahradě předávají štafetu a jakmile nějaká odkvete, jiná ji nahradí. V létě stačí na pár dnů odjet a ta změna je prý až neuvěřitelná.

Také je pro již šťastnou majitelku důležité vnímat zahradu všemi smysly: „Mám ráda rostliny, které voní, mají jedlé plody nebo jsou příjemné na dotek. Proto v trvalkovém záhonu dostaly místo arónie, muchovník a kamčatské borůvky, i když plody sklízejí spíš kosi a vrabci. A také kavyl, jehož trsy ráda pročesávám prsty, a chundelatý čistec, mezi jehož listy pro změnu přezimují berušky.“

Na zahradě se objevuje čím dál více druhů živočichů.

Rodina také na své zahradě pěstuje hodně bylinek do kuchyně, ovoce, zeleninu a léčivky. „Velmi se u nás daří kopretině řimbabě, která je výborná proti migréně, děti se zase naučily uždibovat pažitku a jedlé květy slézu maurského,“ uvádí čtenářka příklady praktického využití bylin ze zahrádky.

A dodává, že s nektarodárnými květinami v jejich zahradě navíc přibylo i hmyzu a ptáků. Ty se snaží v zimě podporovat plným krmítkem a v létě zase pítky, v nichž se během horkých i suchých letních dnech mohou napít a vykoupat. „Je vidět, že se za několik sezon k nám už naučili létat – máme dokonce svoji kosí rodinku, která u nás každoročně vyvádí mláďata. Sledovat jejich první létací pokusy je lepší než kino,“ vidí ptačí spolubydlící na zahradě jednoznačně jako přínos paní Eliška.

Občas k nim zavítají i drvodělky, dlouhozobky, modrásci či otakárci, v noci je slyšet ježka a sem tam prolétne i netopýr. „O zahradu se snažíme starat co nejvíc udržitelně, používáme organická hnojiva, hlavně náš vlastní kompost a jíchu z kostivalových listů. Na přemnožené mšice z jara zase platí česnekový výluh,“ radí osvědčené přírodní způsoby péče o zahradu čtenářka.

I tohle je možné na zahradě zažít. Pěstujeme si vlastní jídlo.

Ne že by se škůdci a nemoci jejich zahradě úplně vyhýbaly. „Ale mám pocit, že každým rokem jsou kalamity menší a menší. Věřím, že příroda si s malou pomocí dokáže i na malé zahradě nastolit zdravou rovnováhu,“ je přesvědčena paní Eliška. A jak to má s pohledem na bezúdržbové zahrady?

„Když se záhony osadí rostlinami vhodnými do daného prostředí, a člověk je nedusí pod textiliemi a kačírkem, rostliny se zapojí a plevel mezi sebe nepustí. A když už na záhonu vyroste něco, co tam člověk nezasadil, občas to bývá i příjemné překvapení. Takto se nám na zahradě objevil černý bez, divizna, fialová vrbovka nebo vlčí máky. A často spolu s ostatními rostlinami vytvoří tak hezké kombinace, že lépe by to člověk nevymyslel,“ má jasno majitelka.

A dodává, že faktem je, že údržba zahrady v dnešní podobě jí nezabere o nic víc času než ta původní, vysypaná kamínky. Jen je to teď daleko větší zábava.