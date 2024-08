Zahrada jim přináší maximální užitek, nezávislost i potěšení pro duši

„Od prvopočátku jsme s manželem měli jasno, co od zahrady požadujeme. Musí uspokojovat všechny naše zájmy od pěstování květin přes myslivost, chovatelství až po ovocnářství tak, aby byla potěšením pro duši i místem pro plno spokojených zvířat, která nám dodají lahodné maso i vejce. Tedy kouzelným kouskem země, který nás zasytí ovocem i zeleninou tak, abychom si užívali krás zahrady a zároveň byli v maximální možné míře nezávislí na okolním světě,“ popisuje počáteční ambice čtenářka Jana.

A zve vás v rámci představení své zahrady pro soutěž Nejkrásnější zahrada 2024 na virtuální návštěvu. „Tak zahoďte starosti i trápení, otevřete oči dokořán a vejděte do zahrady pro všechny. Pojďte všemi smysly zavnímat náš malý soukromý ráj, kde se motýli pohupují na komulích sklánějících se do průzračného jezírka s rybičkami, zatímco slézové růže, šuškardy i rudbekie lákají čmeláky, včely samotářky a dlouhonosky.“

„Vychutnáte si kávu na terase obklopené zářivými květy anglických muškátů – prastaré původní, mimořádně odolné odrůdy, kterou už více než 20 let každým rokem řízkuji zas a znova. Můžete obdivovat naše hospodaření s dešťovkou, zadržovanou v umně skrytých nádržích – protože v horkém létě nesmí uniknout ani kapka,“ pokračuje v popisu rodinné zahrady hostitelka.

Pak projdete zahradní brankou do psího království fenek Rony a Bony s travnatým výběhem a voliérou, obývanou okrasnými holuby páviky, kteří jako by právě přiletěli z pohádky o Popelce.

Tlukot holubích křídel a vrkání se nese do zeleninové zahrádky se starou meruňkou. Ta pod svými větvemi schovává králičí kotce, obývané dvěma samičkami a samcem Tondou. Dvakrát ročně tu majitelé sledují zázrak zrození, kdy se kotce zaplní hromadou králičích miminek.

„Králičí hnůj, spolu s posečenou trávou a dřevěným popelem z krbu v domě tvoří v kompostéru vedle králičárny skvělý základ substrátu pro vedle umístěnou zeleninovou zahrádku, takže pro kvalitní kompost opravdu nemusíme chodit daleko,“ pochvaluje si pracovitá paní domu.

Kdybyste prošli branou do spodního sadu, můžete si zobnout rybízu, malin, ostružin, angreštu, co srdce ráčí. „Možná je úroda bobulovitého ovoce trochu menší, protože tu stojí i velký akát. Je dominantou našeho domu i širokého okolí, na jaře dává potravu včelám, do podzimu poskytuje přívětivý stín a je domovem pro spoustu ptactva,“ umí si paní Jana na všem najít to pěkné.

Jsme zvědaví a chceme snídani. Králičí rodinka Takové mega broučidlo - hráně dříví pod starým akátem v zahradě.

O patu stromu se navíc opírají metry dřeva na topení, které několik let, než se zpracují do polínek, obývají generace hmyzu, hlavně tesaříci a včely samotářky. Čtenářka je označuje za velké přirozené broučidlo.

Branka, která odděluje dva světy: okrasnou a hospodářskou část.

Skrytý mezi stromy sadu pak se nachází drůbeží dvorek s kohoutem a slepicemi různých plemen od greenshelek po susexky. „Dámy nás nepřestávají udivovat paletou barev svých vajíček. A jen kousek dál, v malých domečcích s velkým výběhem přebývá hejno brojlerů. Je zábavné pozorovat jejich souboje, honbu za všemožným hmyzem, popelení i vyhřívání na sluníčku. Už roky jsme nekupovali kuřecí maso a věřte mi, že jejich maso chutná úplně jinak, než kupované,“ konstatuje čtenářka. Pokud byste v drůbežím dvorku nikoho nenašli a branka by byla otevřená, budou jeho obyvatelé se vší pravděpodobností shánět něco do zobáku v horním sadě.

„Ten spolu se seníkem tvoří největší část naší zahrady a je plný ovocných stromů různých druhů i odrůd, zvolených tak, aby vždycky bylo na štrúdl a povidla do koláčů. Sad je pro nás zdrojem dostatku ovoce, píce pro králíky i jemného sena do slepičích hnízd v kurníku,“ popisuje paní Jana.

A uzavírá, že po takovéto exkurzi na jejich zahrádce nezbývá nic víc, než se pohledem shora od seníku rozloučit s tímhle malým, kouzelným kouskem země plným spokojených zvířat, hmyzu, květin i stromů. „S rájem, který jsem si vysnila a můj manžel mu vdechl život. S respektem a pokorou ke všemu živému co tu roste, rodí se i umírá. V zahradě pro všechny.“