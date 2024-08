Přebudovali obří zahradu u usedlosti po babičce na pohodovou oázu s jezírkem

Zhruba dva tisíce čtverečních metrů zahrady tvoří „jen“ louka s duby a ořešáky. Pořád ale zbývá pořádná plocha, která potřebuje opečovávat. „Na zvelebování vlastními silami pomaloučku pokračujeme doteď. Naším cílem je mít zahradu blízkou přírodě a plnou života, ale přitom upravenou a co nejmíň náročnou na údržbu,“ popsala čtenářka rodinný poklad v přihlášce do soutěže Nejkrásjěší zahrada 2024.

Na začátku prý byla hromada knih a hledání návodu, jak na velkou zahradu. „Je spousta knih pro malé zahrady, ale těžko se hledá nějaká, která poradí, co s velkou. Velká zahrada také vyžaduje hromadu rostlinek, takže jsem pečlivě vybírala takové, co by u nás dobře rostly,“ vzpomíná a popisuje paní Alena, jak obcházela sousedy a široké okolí a množila a množila.

Jednou z prvních velkých prací pro rodinu bylo vybudování jezírka. „Nápad to byl spontánní, když jsme přemýšleli, co s dírou po vykopané veliké hrušni. S pomocí fólie vzniklo roztomilé jezírko, u kterého jsme rádi sedávali. Časem se nám zdálo malé, tak za ním přibylo druhé, ale nebylo to ono. Na třetí pokus jsme obě malé spojili a vybudovali dostatečně velké,“ píše čtenářka.

Jezírko je obyčejné, foliové, bez filtrace a dalších vymožeností. V létě prý voda trošku zezelená, ale když se ochladí, zase se vyčistí. „Žije si svým životem spolu se zlatými karasy a hromadou skokanů, co nám dělají večerní a noční koncerty. Kolem poletují vážky, chodí sem pít ptáci, sem tam přiletí i párek kachen nebo čáp pro svačinu,“ popisuje idylku u jezírka majitelka.

Čas od času se na této k přírodě vstřícné zahradě zabydlí zajíc, a protože ze zadní strany nemá plot, chodí ji navštěvovat i srna. „Je to radost je pozorovat, ale pak už menší, když ožere poupata růží a podzimních sasanek. O zelenině ani nemluvím. Letos muselo jít všechno pod síť,“ konstatuje smířeně čtenářka.

Co se zahradních prací týká, není to údajně tak šílené, jak to vypadá. „Většinou stačí jen obejít kraje – protože do záhonů vrůstají jetele, popence a další plazivky z trávníku – ale záhony už jsou natolik zapojené, že plevel se už nevejde. Akorát po odkvětu je třeba vše přistřihnout, aby to působilo upraveněji,“ popisuje, jak vnímá nejnutnější péči o zahradu.

Jezírko, bohatá zeleň a modrý zahradní domek spolu krásně barevně i vizuálně ladí.

Nejvíc práce tato velká zahrada potřebuje na jaře. „To se musí všechny záhony vyčistit. Ale poslední roky to moc nepřeháním a nechávám v nich záměrně napadané listí, aby chránily půdu před vysycháním a pomalým rozkladem ji obohatily o živiny. Přes léto si hovíme na terase s výhledem na jezírko nebo v houpací síti, a na podzim pak následuje druhé kolo úklidu před zimou, které ale také nijak nepřeháním. Bylo by škoda zlikvidovat odkvetlé echinacey nebo vysoké rozchodníkovce. Sníh jim umí udělat nádherné čepičky,“ nabízí střízlivý pohled na rozumnou péči o venkovskou zahradu v průběhu celého roku čtenářka Alena.