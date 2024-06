Zahradu, v níž se bydlí, založila prababička před sto lety. Rodina ji miluje

„Zahradu založila naše prababička a založila ji sakra dobře. A my se snažíme pokračovat a neškodit,“ popisuje čtenářka Martina, která rodinný poklad přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2024.

V téměř stoleté zahradě je mj. řada starých stromů. „Nekácíme je, jen je ošetřujeme řezem. A pokud je zničí věk a vítr, necháme je v zahradě jako broukoviště,“ nastiňuje přístup k této zahradě čtenářka. „Již se nám stalo, že strom – který vypadal, že to má za sebou – znovu obrazil a úžasně plodí.“ dodává.

A je přesvědčena, že i stromy mají paměť, což se jí tuto sezonu potvrdilo. „Zjistili jsme v letošním teplém předjaří, že mladý ořešák sice omrzl, ale obrazil. Nicméně stoletý ořech po prababičce, ten si s rašením počkal, a až přišel bezpečný čas, teprve začal rašit a mrazy ho nepoškodily.“

Pozemek je příjemně velký, je to ovšem nudle dlouhá 100 metrů a široká 12 metrů. „Ale denně nás to láká na procházku a zve k práci,“ konstatuje Martina, že na tvaru zahrady tak úplně nezáleží, spíš na řešení. A že je důležité, najít v ní i místo na odpočinek, což se tady podařilo. „Doupě v habrech zaručuje celodenní stín a poležení v hamace pod jabloněmi nebo vínem je tím nejlepším relaxem,“ popisuje.

Příjemný relax pod vínem

A přidává i praktickou a roky zkušeností ověřenou radu, jak uchovat skvělou chuť starých odrůd ovocných stromů. „Chuť moštu z panenských jablíček je božská, a pokud si dáte práci a mošt s trochou kyseliny citronové necháte zahřát na 80°C, nalijete horké do sklenic, přidáte kapku kalvádosu a zavíčkujete, tak vám vydrží až rok ve špajzu.“

Záhony pomáhají na této zahradě hnojit slepičky. „Od podzimu podestýlku z pod slepiček dáváme na záhony spolu s listovkou a popelem z krbových kamen na dřevo. Na jaře pak slepičky necháme záhonky prohrabat, aby je vyčistily od vajíček slimáků a zárodků plevele,“ popisuje čtenářka, jak rodina hospodaří v užitkové části zahrady.

Zeleninová část: cukety a brambory, v pozadí slunečnice

A funguje to prý skvěle, brambory už mají vzrostlé až do pasu. „Není bohatý ten, kdo má před domem Ferrari, ale kdo má na zahradě dost jídla a lásku,“ filozofuje čtenářka, která je na své zahradě šťastná. Vše, co jim zahrada dá, s rodinou zpracují. Naloží a zavaří.

V jezírku se na této zahradě prohánějí čolci a pulci, vážky poletují nad hladinou a květná louka je plná hmyzu. „Sekáme ji maximálně dvakrát za sezonu. Nádherně vypadá a nám ušetří spoustu práce – nehledě na to, že naše zahrada potřebuje mít opylovače po ruce. A část plochy necháváme na seno, abychom měli pro slepičky podestýlku na zimu. Po senoseči už sekáme standardně, ale s ohledem na hmyz v různou dobu,“ popisuje promyšlenou péči o květnou louku čtenářka.

Pro rodinu paní Martiny je prostě jejich zahrada opravdovou vášní a místem pro život. Jak sama píše: „Zahrada je pro nás radost, neznám lepší pocit klidu a pohody, než pohled do zelené koruny stromů.“