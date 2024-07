Po ostravské bytovce prošla výraznou proměnou i její městská zahrada

Když se před třinácti lety nastěhovali do čtyřbytového domu s městskou zahradou, vypadal prý jako po válce, koneckonců, můžete se podívat do fotogalerie. Pak dostal před deseti lety novou fasádu a paní Zoja s manželem se pár let poté vrhli na proměnu zahrady, aby na ní vybudovali vysněný kvetoucí ráj. Teprve od té doby si ji opravdu užívají.