Půvabná zahrada ve dvoře se psy, ale bez koček, je rájem hnízdících ptáků

„Zahradu bych specifikovala jako venkovsko-okrasnou, která má mnoho tváří. Je velmi členitá, má různé výškové úrovně a dává mi možnost vytvářet zákoutí s různými styly. Její součástí je i pergola, která zabírá cca 15 m2,“ popisuje své království v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada 2024.

Paní Andrea popisuje, že začátek společného příběhu a jejího vztahu k této zahradě je prostý: „Před dvaceti lety mi ji předala a svěřila do péče maminka mého manžela, a já jí za to moc děkuji. Věřila mi. Už od začátku tušila, jaký blázen do kytek jsem, byť měla zahradu také pěknou.“ Od té doby ji postupně mění. „Trvá mi to dodnes a pořád je co vymýšlet a zkoušet. Vše si navrhuji a vymýšlím sama, proto je zahrada divočejší,“ popisuje čtenářka.

Dům se zahradou vznikl rekonstrukcí sýpky, patřící k panskému dvoru, kterou kdysi zakoupil tatínek manželovy maminky. Poslední rekonstrukce proběhla před dvaceti lety. „Předkové zde hospodařili jako soukromí zemědělci a my v této tradici pokračujeme,“ vysvětluje paní Andrea.

K domu a zahradě tak patří i nádherné květnaté louky, které spásají koně a ovce, proto i jejich snímky najdete ve fotogalerii. A protože i přímo na zahradě ve dvoře všechno pěkně kvete, o dostatek hmyzu a ptactva rozhodně nemají u domu nouzi. „Co zažíváme denně na naší zahradě s hejny ptáků, vrabců, kosů a jiřiček, je krásné,“ vyznává se čtenářka z lásky k přírodě.

Ptáci u nich ve dvoře hnízdí a vyvádějí mladé. „Přála bych to každému vidět na vlastní oči. Dokonce se k nám přiblížili a hnízdí dva metry od vchodu do domu – koukáme si z očí do očí, když každou chvíli procházíme kolem nich,“ popisuje, že je to o vzájemné důvěře, kterou podpořili tím, že chovají jen psy, kteří na rozdíl od koček ptáky nechávají v klidu.

Aby pro hostující obyvatele zahrady zajistili nezbytnou vodu, vybudovali i malé zahradní jezírko s karásky a brčálníček pro žáby. „Jezírko na zahrádce k nám přilákalo i další živočichy. A myslím si, že snaha založit medonosnou květinovou zahradu plnou potravy pro nejrůznější živočichy přinesla výsledky.

Zahradu zdobí i kameny, které paní Andrea s manželem léta sbírají, z každého výletu si nějaký přivezou. „Dělal to už tatínek mého muže, my v tom pokračujeme,“ píše. Žulový bludný balvan dominující zahradě například objevili při kopání kanalizace na své pastvině. Je to ten balvan, který zdobí vysmátý keramický slimák, v jehož tlamě se tu v klidu a míru zabydlely vosy.