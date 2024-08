Zahrada s kavárnou leží na kraji lesa v Posázaví, kde lišky dávají dobrou noc

„Vidět za kůrovcové kalamity umírat les, který s námi žil celý náš život, bylo moc smutné. Po původní kalamitě jsou všude ještě pařezy a nespotřebované dřevo, ale nový život už je vidět. A třeba ten nový kousek lesa bude ještě krásnější než ten původní,“ popisuje optimisticky příběh kousku svého zeleného místa na světě čtenářka Růžena pro soutěž Nejkrásnější zahrada.

Les už s rodinou částečně obnovili novou výsadbou, i když starat se o půlhektarový lesní pozemek není vůbec snadné. „Léta jsou suchá a jde o svažitý pozemek, kde se voda moc nedrží. Tak zachytáváme dešťovou vodu a snad se nového lesa dočkáme,“ popisuje náročnou péči o nový les. Mýtinu – která byla původně jen malým prostorem kolem výše zmíněného kamenného stolu – rozšířili a vytvořili krásné místo k odpočinku a malý sad.

Část, kterou tu nyní přetvářejí, aby se dala užívat jako zahrada k odpočinku a k posezení v přírodě, byla už před čtvrtstoletím jen zarostlou mýtinou na kraji lesa a pole. „Nejde tedy tak úplně o zahradu, kterou by vytvořili lidé. Toto nádherné místo stvořila vlastně příroda, my její dílo jen užíváme a s pokorou udržujeme. Je opravdu úžasné odpočívat s pohledem do korun stromů,“ píše čtenářka dodává, že zahrada nenavazuje na žádný dům, je tam jen chatička. Což je původní srub u řeky Sázavy, první postavený v osadě Merida.

Zatím byste tu tedy nenašly ani žádné rozkvetlé trvalky. „To vše potřebuje čas, ne vše tu může nerušeně růst, místo není oploceno a srnky tu mají prostřený stůl. Přírodní lesní kytičky nejsou tak nápadné jako některé zahradní květiny, přesto čas náprstníků, kopretin, třezalek a jiných původních kytiček tu vytváří kouzelnou atmosféru od jara do podzimu,“ je i tak s podobou své zahrady spokojená paní Růžena.

K zahradě vede lesní cesta, okolo jsou již jen pole. „Na podzim a na jaře sem svítí sluníčko pozdě a dlouho do večera, kdy už je v lese chladno a tma. Jsou to dva odlišné světy, slunce a světlo, pod námi tma a chlad. První pocit při navracení se z lesní kavárny do chatičky se tak v tuto dobu stává cestou do Mordoru. To je ale opravdu jen první dojem, za chvíli se objeví naše přívětivé přístřeší, kde je teplo,“ popisuje specifika nádherného místa čtenářka.

Návrat k chatě je tak prý nakonec vždy příjemný, i když k večeru už není po slunci ani památky, zatímco kavárna je jím zalitá. „A tak se snažíme citlivě předělat k užívání lesní krajinu v okolí chaty, která dříve byla i místy nepřístupná a plná trnek a křoví. Prostor nám slouží k odpočinku, má krásnou atmosféru a slouží i všem, co jdou okolo: chodí sem laně, zajíci, i lišky. Může kdokoli,“ vysvětluje paní Růžena, že okolnímu světu se neuzavírají.

Po kůrovcové kalamitě, která zlikvidovala modříny, a suchu, kdy uschly i břízy, bylo potřeba místo přivést znovu k životu. „Dlouho jsme sem chodili jen ke kamennému stolu, a nakonec jsme se zde zabydleli i sami. Starého lesa je nám stále líto, ale život jde dál. To platí nejen pro lidi, ale i pro přírodu, jen časové měřítko je jiné,“ uzavírá čtenářka. Šťastná, že na místě začínají kvést původní rostliny jako třeba lilie zlatohlávek, a že se začíná dařit i tomu, co sami vysadili. Ale to bude vidět až později, jsou tu přece jen na začátku.