Zahradu s potůčkem, jezírkem i bazénem si užívají jako soukromý park

Vše tehdy svěřili architektům, aniž by tušili, že se jim posléze naskytne příležitost dokoupit ještě navazující pozemek směrem k lesu, což bylo dalších téměř tisíc m2. „Ten tvořila dominantní mez plná trnek, houští a co hlavně, rostla a roste na ní skupinka bříz a dvě borovice,“ vzpomíná pan Petr na to, jak nečekaně se příjemně zvětšila rodinná zahrada, kterou teď mohl přihlásil do soutěže Nejkrásnější zahrada 2024.

Udělalo mu to tehdy velikou radost. „Vždy se mi líbily staré zahrady, vzrostlé stromy, polostín a hlavně sepětí s přírodou, do které rád chodím a žiji s ní v kontaktu. A tak jsem zachoval původní stromy a nechal doplnit zahradu, jejíž plocha činí téměř 2 tisíce m2 tak, abychom se cítili dobře,“ popisuje čtenář. S tím, že k podobě jejich zahrady asi přispěla i jeho návštěva ikonické plzeňské Zahrady zla.

Když se dnes ohlédne zpět, moc dobře si uvědomuje, že před čtvrtstoletím si nedokázal představit, jak vegetace za 25 let vyroste. „Na počátku bylo zcela zásadní vytvořit zóny pro odpočinek a hlavně soukromí. A jak zahrada vzrůstala, začal jsem chápat, jak cenné to soukromí je,“ vysvětluje.

Zóny zahrady proto citlivě budoval tak, aby nepoškodil spony stromů a hlavně její přírodní ráz. „Hlavním cílem – a směrem, kterým jsem se vydal – bylo zachovat přirozené prostředí a jeho návaznost na blízký les. Tím jsme vytvořili ze zahrady rozsáhlejší volnou zónu pro nás i domov pro řadu nových obyvatel, od hmyzu po další chtěné i nechtěné návštěvníky,“ popisuje čtenář Petr.

Na této zahradě je tedy možné pozorovat celou řadu ptačích obyvatel, zvyklí jsou tu i na návštěvy zajíce, bažanta či ježka. Objeví se tu prý bohužel i kuna, kočka nebo volavka, kterou láká jezírko. Celá zahrada je ovšem chráněna pevným plotem, takže například spárkatá zvěř se do ní nedostane.

V průběhu let byla zahrada doplněna o další prvky, které také přilákaly další obyvatele nebo jim poskytly nový domov. „Bylo vybudováno jezírko s filtrací nebo potok – s možností relaxu v těchto zónách. Jsem rybář, takže jsem si do jezírka umístil takové ryby, které tvoří harmonický svět pro vodní živočichy i pro diváky. Proudící voda tomu dodává osobitý charakter,“ vysvětluje majitel, jak dostal do zahrady vodu.

A protože není jen rybář, ale i houbař, za úžasný bonus považuje na své zahradě houby – od pravých hřibů či kozáků po rodinky holubinek, muchomůrek a dalších krásných hub, které v jednotlivých částech zahrady rostou téměř po celý rok.

Jako rodina si po letech budování a úprav dopřávají pohodu, kterou jim jejich zahrada poskytuje. „V průběhu uplynulých 25 let jsem musel řadu stromů vyřezat, abych zachránil skupinu jiných,“ popisuje, že to nebylo vždy jednoduché, ale teď už si vše sedlo. A že je zahrada podařená, to rodině potvrzují i klienti kosmetického salonu, který v jejich domě sídlí. Vchází se do něj totiž ze zahrady, takže už si prý vyslechli spoustu ocenění.

„Nejsem člověk, který zahradu udržuje podle pravítka. Nechávám jí volný život a jen se snažím chránit některé její části před poškozením. Na zahradě najdete plochy, které si žijí vlastním životem, ale vždy jsou pod mojí kontrolou,“ uzavírá čtenář, podle něhož je potřeba využít každou část zahrady, aby si člověk mohl vychutnávat to nejcennější: své soukromí.