Po pronájmech tahala s sebou i květiny ze zahrady. Už mají své místo jisté

Život bez zahrady si prostě nadšená amatérská zahradnice nedovede představit. „Je to útočiště i pro má zvířátka. Se svou zahradou jsem šťastná,“ popisuje a vysvětluje, že po rozvodu o původní dům se zahradou přišla.

„Žila jsem pak v podnájmu, kam jsem se nastěhovala s třemi dětmi, kocourem a vyrytými trsy rostlin. Ty jsem zasadila na zahradě pronajatého domu. Po pěti letech, kdy pronajímatel potřeboval domek zpět, se zároveň dokončoval můj dům. Dřevostavba. Tehdy jsem vyryla květiny a zasadila je zatím u rodičů na zahradě, protože sázet je na pozemku, kde se ještě staví, je nesmysl,“ popisuje Iveta příběh své zahrady pro soutěž Nejkrásnější zahrada 2024.

Na stěhování a přesazování květin ze zahrady rodičů došlo až za další dva roky. „A takto to mám. Nejen děti a kocour se mnou prošly několik domovů, ale i květiny z mé první zahrady. Je jich pár, ale jsou to mé stálice. Ostatní vznikalo postupně,“ vysvětluje čtenářka, co pro ni květiny znamenají.

„Kdykoli vejdu do zahradnictví, něco si odvážím. Možná je to posedlost, droga, sama nevím, ale je mi tak krásně. Bez zahrady bych zahynula,“ konstatuje.

Má spousty plánů a nápadů na další prvky v zahradě: chce zmenšit trávník, přidat stromy, vodní prvek, tajemné zákoutí, doladit ohniště, i umístit houpačku pro vnoučátka, která ještě nemá. „Když objevím nějaký kout v zahradě, kupuji posezení, lavičku,“ buduje paní Iveta postupně své vlastní zahradní království.

Přiznává, že zahrada dá spoustu práce. „I tak to mám ráda – ten nekonečný šrumec kolem zahrady. A když nevím co by, stačí zajet do zahradnictví a nechat se unést stromkem, růží, čímkoli.“

A dodává, že jediné období roku, které doslova protrpí, je zima. „To je čas, kdy ode mne zahrada nic nepotřebuje. Mlčí. Tak aspoň dosypávám krmítko pro ptáky, přidám světýlka do dekorací. Ale bývá to slabá náplast na zahradníkovo srdce,“ uzavírá paní Iveta. S přáním, ať nám všem léto vydrží co nejdéle.