Jihočeská zahrádka v kolonii je na celé léto útočištěm s přespáním a kuchyňkou

„Jakožto důchodci se na ni snažíme jezdit každý den,“ píše čtenář a v popisu příběhu své zahrádky pro soutěž Nejkrásnější zahrada 2024 vzpomíná, jak postupně vylepšovali půdu, protože byla hodně jílovitá.

„Nedostatek vody jsem řešil svedenou vodou z lesa až k vrtu přímo na zahradě. Zavedli jsme i elektřinu a vybudovali malé zázemí na přespání s kuchyňkou, abychom zde mohli trávit celé léto,“ dodává.

Dnes mají na své zahrádce několik různých zákoutí s lavičkou či houpačkou, ve stínu i na slunci. Nechybí ani malý vodní prvek s fontánkou, hmyzí domečky či úkryty pro ježky.

Středně velký skleník umístili do užitkové části zahrady. „Je využitý od brzkého jara do podzimu – manželka totiž skoro vše pěstuje ze semínek, později je tedy využitý i pro sazenice,“ vysvětluje. A dodává, že v zimě se skleník mění v útočiště pro kočky, kterých je v kolonii opravdu hodně.

Aby měli ze zahrádky i nějaké ovoce, vysadili – vzhledem k omezené velikosti zahrady – jen pár větších ovocných stromů. „Zbytek jsme řešili formou sloupovitých stromků. A vyvýšené záhony nabízejí kromě spousty zeleniny a česneku i jahody,“ popisuje spokojený pan Mirek.

Největší část jejich zahrady ovšem zabírají okrasné záhony plné květin. „Ty vysazujeme s ohledem na hmyzí strávníky, aby postupně kvetly během celé sezony a zapadaly do místní přírody a milovaly je motýli i včely. A především naše oko,“ přiznává.

Pro radost a další potěchu oka také opticky oddělili pár záhonů bílým plůtkem, kamennou zídkou a obloukem na pnoucí růže. „Zahrádku rádi zdobíme i podle ročního období – v zimě zde najdete stromy hojně ověšené lojovými koulemi, na Velikonoce zase barevnými vejci.“

Každý si zde najde místo k posezení, i když je zahrádka poměrně malá.

Zahrádka prý vypadá, že je plná, ale jako zázrakem se každý rok najde místečko na nějakou novou květinu či keřík. „Jsme v podhůří Šumavy a tak není divu, že občas něco zahyne. Ale to je alespoň výzva zkusit zasadit něco nového,“ konstatuje čtenář, že to přijímají s pokorou. „Zahrada je vždy běh na dlouhou trať, někdy se zadaří a někdy ne. Ale najdete tam klid v duši, zeleň, přírodu. A to je láska na celý život...“