Z jílovité louky vydupali jedlou zahradu i úžasnou párty zónu se saunou

„Po delší době hledání pozemku na internetu jsme prostě sedli do auta a projeli středočeské vesnice v našem okolí, protože jako naplavenina z úplně jiného koutu republiky jsme vůbec nevěděli, kde začít. A velmi záhy jsme skončili na stavební parcele na louce uprostřed polí, kde tehdy kromě pampelišek a koní nic moc nebylo,“ vzpomíná v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada čtenářka Zuzana, jak s manželem koupili kus země kousek za Mladou Boleslaví.

„A spolu s ní také spoustu jílu různé konzistence a spodní vody, která kvůli jílu vlastně nikdy nevsákne, miliardy hrabošů a také monopol na pýr a přesličku, která přežila i to, co zabilo dinosaury, a dává mi to dost silně najevo,“ dodává.

Tu část vyprávění, jak si dva „joudové ze sídliště“ na vysněném pozemku stavěli barák, raději přeskočí, stačí prý zavzpomínat, jak posléze zakládali zahradu, protože žádný učený z nebe nespadl. „Naštěstí se člověk chybami učí, a tak už i my máme zahradu. A že to byl pot a dřina. Bez nadsázky tekla i krev a taky hořelo, a zbytek už jsem raději vytěsnila,“ vypráví s odstupem i nadhledem paní Zuzana.

„Jsem hrozně ráda, že jsme si tím prošli. Spoustu věcí jsme si vyzkoušeli, spoustu se toho naučili, něco jsme předělávali zas a znova, ale nelitujeme ničeho. Hlavně máme k zahradě úplně jiný vztah, než kdybychom přišli k hotovému. A taky, kdo může říct, že mu prošla v zahradě rukama snad každá molekula, částice, atom? My ano,“ konstatuje pyšně čtenářka, jejíž rodinné království se rozkládá na obdélníkové ploše o rozloze 1190 m2 – její rozměry jsou zhruba 20 × 60 metrů.

Na zahradě se našlo místo i pro saunu, místo oblíbené po celý rok. Domácky nazýváme toto místo jako „párty zóna“ a v létě tady trávíme čas hlavně s přáteli.

Mladá rodina se od samotného začátku budování zahrady řídí ideou zahrady jedlé. „To znamená, že opravdu většina plodících rostlin, hlavně tedy keřů a stromů, má plody jedlé. Což tedy vždy nutně neznamená i chutné, takže přesto, že se opravdu dá převážná část bobulek z naší zahrady sníst, necháváme většinu ptáčkům,“ konstatuje maminka Zuzana, že ptactvu většinou chutnají stejné bobulky jako její rodině. „Takže zatímco o borůvky se pereme, jeřabiny vydrží na stromě opravdu dlouho.“

Jedlá zahrada jde u nich ruku v ruce s úplnou absencí chemie. „Zbraní nejvyššího kalibru je u nás v zahradě ředěné mléko. Náš největším problémem jsou ale opravdu pýr a přeslička, takže je to skoro jedno, nepomohl by ani Round up,“ konstatuje majitelka rodinného zeleného ráje.

Podobně se rodina řídí zásadou, že ze zahrady žádnou organickou hmotu neodvážejí. „Takže co nesníme, to zkrmíme, zkompostujeme nebo zmulčujeme. U nás se nekonají žádné přetékající vozíky bioodpadu mířící na nejbližší skládku.“ A komu byl povědomý rukopis designu zahrady, nepochybně prokoukl vliv kurzu designéra Ferdinanda Lefflera. „Své další poděkování tedy směřuji do ateliéru Fléra za to, že dělají svou práci opravdu skvěle a mění tím životy,“ píše Zuzana.

Saunování má nespočet benefitů a i v zimě nás vytáhne do zahrady (pod sněhem se ukrývá venkovní kuchyň a gril). V zimě saunová odpočívárna a v létě zašívárna, kde je stín, klid a sucho, i když třeba venku zrovna prší...

Jen si obligátní pokojíčky tato rodina pracovně přejmenovala na zóny: 1. terasa, 2. play ground s bazénem a dětským hřištěm, což je také jediné místo s udržovaným – ne anglickým – trávníkem, 3. vyvýšené záhony, 4. sad s kompostem a voliérou pro slepičky a 5. párty zóna. „To je taková trochu sezonní záležitost, kdy v letních měsících používáme hlavně venkovní kuchyň, gril a jídelní sestavu. No a v zimě saunu a sprchu,“ přibližuje spokojená spolutvůrkyně zahrady.

Sauna se může na zahradě skvěle doplňovat s biotopem.

Co se barev týká, jaro na této zahradě začínají z vesela, a to žlutou a bílou, stovky tulipánů, narcisů, krokusů a sasanek. „Postupně se přidávají fialové česneky a tím končí první barevná kombinace. S posledním odkvetlým tulipánem končí žlutá a po zbytek sezony už je to jen bílá, růžová a tóny fialové. Podzim patří hlavně travinám a astrám. Ovšem tu hlavní parádu si rozehrají stromy, a to hlavně jeřabiny, muchovníky, arónie a javory. No a v zimě sice nekralují barvičky, ale zůstávají pevné struktury odkvetlých trvalek a travin,“ popisuje s láskou Zuzana.

Sebe i svého muže za výsledek veřejně plácá po ramenou a přidává veliké díky svému tatínkovi, že se k nim na zahradu jezdil dobrovolně dřít. „A ještě se tvářil, že to dělá rád. Bez něj by zcela jistě nestál zahradní domek. Takže díky, tati!“ vzkazuje dcera ze zahrady, kde teď běhají dědova vnoučata.